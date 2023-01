La Grande-Bretagne reprend les pourparlers avec l’UE dans l’espoir d’une percée du protocole d’Irlande du Nord

La Grande-Bretagne reprendra les pourparlers avec l’UE demain dans l’espoir d’une percée du protocole d’Irlande du Nord.

Le ministre des Affaires étrangères James Cleverly a de nouvelles discussions avec le vice-président de la Commission européenne Maroš Šefcovic sur la levée des barrières commerciales entre l’Irlande du Nord et la Grande-Bretagne.

Le Royaume-Uni reprendra les pourparlers avec l’UE dans l’espoir d’une percée du protocole d’Irlande du Nord Crédit : Getty

Cela survient alors que l’ex-dirigeante du DUP, Arlene Foster, avertit dans le Sun d’aujourd’hui dimanche que le protocole sape l’accord de Belfast, signé le vendredi saint 1998 – qui a assuré la paix en Irlande du Nord.

Elle a appelé à son remplacement pour protéger l’accord et rétablir le partage du pouvoir à Stormont.

L’exécutif au pouvoir en Irlande du Nord ne s’est pas réuni depuis février 2022, lorsque Paul Givan du DUP a quitté son poste de premier ministre.

Le DUP déteste le protocole NI pour avoir érigé des barrières commerciales entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord.

Le parti insiste sur le fait que le protocole doit être supprimé avant de rejoindre le partage du pouvoir à Stormont.

Des sources proches des pourparlers avec l’UE disent que la “musique d’ambiance” est bonne.

On espère que le Royaume-Uni et l’UE pourraient bientôt entrer dans la phase «tunnel» des pourparlers.

Cela implique des négociations si secrètes que les deux parties ne font aucun commentaire public à leur sujet.

“Cela a fait une réelle différence” – par Arlene Foster, ancienne première ministre d’Irlande du Nord

EN avril, ce sera le 25e anniversaire de l’accord historique de Belfast, signé le Vendredi saint 1998.

Pendant cette période, nous avons fait de l’Irlande du Nord un endroit sûr et stable où les gens peuvent investir et travailler. C’est un bon endroit où vivre, où aller à l’école.

Le Premier ministre irlandais Bertie Ahern, à gauche, le sénateur américain George Mitchell et Tony Blair après la signature de l’accord de paix en 1998 Crédit : PA

Grâce à la déconcentration et à l’administration locale, nous avons pu faire une réelle différence.

Mais nous devons revenir à cette positivité.

Nous n’avons pas de véritable gouvernement en Irlande du Nord pour le moment.

Le Parlement ne siège plus et le secrétaire d’État pour l’Irlande du Nord, Chris Heaton-Harris, a fixé jeudi la date limite pour le régler.

Il n’y a aucune perspective que cela se produise, il devra donc déclencher des élections ou reporter la date limite.

Mais il y aura une pression énorme pour que la décentralisation soit opérationnelle avant l’anniversaire de l’accord de Belfast en avril.

Ce serait formidable de retrouver la décentralisation – mais seulement si l’Irlande du Nord fait pleinement partie du Royaume-Uni.

L’accord est très clair sur le fait que l’Irlande du Nord fait partie intégrante du Royaume-Uni jusqu’à ce que le peuple d’Irlande du Nord en décide autrement.

Selon les sondages, rien n’indique qu’ils fassent cela.

Le protocole d’Irlande du Nord, qui a été conclu après le Brexit, était censé protéger l’accord de Belfast.

Mais en fait, ce qu’il a fait, c’est causer de gros dommages à l’accord et nous n’avons vraiment commencé à le reconnaître que depuis l’effondrement de la décentralisation en Irlande du Nord.

Au moins le nouveau Taoiseach (Premier ministre) de la République d’Irlande, Leo Varadkar, a reconnu que des erreurs avaient été commises lors de l’élaboration du protocole.

La nouvelle selon laquelle l’UE et le Royaume-Uni ont convenu de partager des données informatiques avec Bruxelles sur le commerce à travers la mer d’Irlande est saluée comme une percée.

Mais ce n’est pas. Il s’agit simplement d’un accord sur le partage technique d’informations.

En attendant, je travaille avec Together UK.

C’est une organisation qui croit que le Royaume-Uni est bien meilleur et plus fort si l’Angleterre, l’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord travaillent ensemble.

Je veux que l’Irlande du Nord joue son rôle au Royaume-Uni et réalise les avantages d’être dans une Union.

Nous allons donc dialoguer avec des gens de tout le Royaume-Uni et poser cette question Monty Python : qu’est-ce que la Grande-Bretagne a fait pour vous ?

La réponse? Cela nous a rendus beaucoup plus forts sur la scène mondiale.