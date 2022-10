La Grande-Bretagne répond à l’accusation d’attaque de Nord Stream

Londres nie être à l’origine du sabotage du pipeline, rejetant l’affirmation de la Russie comme une “histoire inventée”

Le Royaume-Uni a réfuté l’accusation de la Russie d’avoir orchestré une attaque contre les pipelines Nord Stream en mer Baltique. La déclaration est intervenue quelques heures après que Moscou a affirmé que la Royal Navy était impliquée dans les explosions.

Écrivant sur Twitter samedi, le ministère britannique de la Défense a affirmé que Moscou “recourt au colportage de fausses déclarations d’une ampleur épique” dans le but de détourner la communauté mondiale de “leur gestion désastreuse de l’invasion illégale de l’Ukraine”.

Le ministère a ensuite dénoncé l’accusation comme une “histoire inventée” qui “en dit plus sur les arguments en cours au sein du gouvernement russe que sur l’Occident.”

Pendant ce temps, Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a signalé que Moscou avait l’intention d’attirer l’attention de la communauté mondiale et du Conseil de sécurité de l’ONU sur “une série d’attaques terroristes contre la Russie dans la mer Noire et la mer Baltique” et à l’implication de la Grande-Bretagne dans l’affaire.

Plus tôt samedi, le ministère russe de la Défense a allégué que des agents de la Royal Navy « participé à la planification, au soutien et à la mise en œuvre » le complot visant à détruire les principaux gazoducs Nord Stream. Elle n’a fourni aucune preuve directe à l’appui de son affirmation.

Le ministère russe des Affaires étrangères a affirmé plus tôt que l’OTAN avait mené un exercice militaire au cours de l’été qui comportait l’utilisation intensive de “équipements hauturiers”‘ près de l’endroit où les explosions sous-marines se sont produites.

Les gazoducs, qui ont été construits pour acheminer le gaz naturel russe directement vers l’Allemagne, ont brusquement perdu de la pression le 26 septembre, à la suite d’une série d’explosions sous-marines au large de l’île danoise de Bornholm.