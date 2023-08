La Grande-Bretagne remporte l’argent aux Championnats du monde d’athlétisme en relais mixte 4x400m après que les Pays-Bas ont laissé tomber le témoin | Nouvelles d’athlétisme

Les Britanniques Rio Mitcham, Yemi Mary John, Laviai Nielsen et Lewis Davey ont remporté l’argent au relais mixte 4x400m aux Championnats du monde d’athlétisme

La Grande-Bretagne a décroché la médaille d’argent du relais mixte 4x400m aux Championnats du monde d’athlétisme après que la Néerlandaise Femke Bol ait trébuché peu avant la ligne d’arrivée.

Le quatuor britannique de Lewis Davey, Laviai Nelson, Rio Mitcham et Yemi Mary John a établi un nouveau record national de 3: 11,06 pour se classer deuxième derrière les États-Unis, qui ont remporté un record du monde de 3: 08,80 à Budapest.

Les Pays-Bas étaient sur la bonne voie pour la victoire, mais Bol a perdu pied et laissé tomber le relais, l’élimination de l’équipe néerlandaise voyant la République tchèque prendre la troisième place en 3: 11,98.

La Néerlandaise Femke Bol est tombée et a laissé tomber le relais alors que son équipe était prête pour l’or à Budapest

Mitcham a déclaré à propos de la médaille d’argent de son équipe : « Cela signifie tout.

« Laviai nous a donné un très bon discours d’encouragement dans la salle d’appel sur la façon dont une médaille peut changer votre vie et c’est pourquoi je ne peux pas m’empêcher de sourire. »

La Grande-Bretagne espère plus de médailles en Hongrie dimanche avec le sprinter Zharnel Hughes – l’homme le plus rapide du monde cette année – un concurrent au 100 m masculin.

Hughes, qui a couru 9,83 à New York en juin, a remporté sa manche en 10 secondes chrono et sera rejoint en demi-finale par ses compatriotes britanniques Eugene Amo-Dadzie et Reece Prescod.

Les demi-finales ont lieu le dimanche après-midi et la finale se tient ensuite à 18h10, heure du Royaume-Uni.

Katarina Johnson-Thompson est deuxième de l’heptathlon avec trois épreuves restantes

L’heptathlon se termine également avec la Britannique Katarina Johnson-Thompson deuxième après quatre des sept épreuves alors qu’elle cherche à remporter une deuxième médaille d’or aux Championnats du monde, après avoir triomphé à Doha en 2019.

La trentenaire devance l’Américaine Anna Hall de 93 points avec le saut en longueur, le javelot et le 800m à venir à Budapest.

Johnson-Thompson a rattrapé Hall en remportant sa course de 200 m en 23,48 secondes.