LONDRES – Le Premier ministre Boris Johnson a imposé un nouveau verrouillage national strict lundi alors que la course désespérée de la Grande-Bretagne pour vacciner sa population risquait d’être dépassée par une variante à propagation rapide du coronavirus qui était en passe de submerger les hôpitaux assiégés du pays. Après plusieurs jours de nombres de cas effroyablement élevés et croissants, M. Johnson a ordonné aux écoles et aux collèges d’Angleterre de fermer leurs portes et de passer à l’apprentissage à distance. Il a appelé les Britanniques à rester à la maison pour toutes les raisons, sauf pour quelques raisons nécessaires, y compris les travaux essentiels et l’achat de nourriture et de médicaments. La décision a été un nouveau revers pour M. Johnson, à un moment où l’arrivée de deux vaccins semblait fournir un moyen de sortir de la crise après neuf mois difficiles et de vives critiques de sa gestion de la pandémie. Le jour où les premières doses d’un vaccin développé par AstraZeneca et l’Université d’Oxford ont été administrées, la bonne nouvelle a été étouffée par la réintroduction du type de restrictions radicales utilisées au printemps dernier lorsque la pandémie a d’abord menacé de devenir incontrôlable.

Ces dernières semaines, une nouvelle variante hautement transmissible du virus s’est installée à Londres et dans le sud-est de l’Angleterre, provoquant une augmentation alarmante du nombre de cas et mettant les hôpitaux sous une pression aiguë. Dimanche, M. Johnson a admis que les contrôles actuels sur la vie quotidienne étaient insuffisants. Mais la première annonce d’un verrouillage à grande échelle n’est pas venue de lui, mais de l’Écosse, où le premier ministre, Nicola Sturgeon, s’est constamment déplacé plus loin et plus rapidement dans ses efforts pour tenter d’apprivoiser la pandémie. S’exprimant à Édimbourg, Mme Sturgeon a déclaré que les habitants de l’Écosse continentale seraient tenus de rester chez eux et de travailler à partir de là lorsque cela est possible, tandis que les lieux de culte seraient fermés et les écoles fonctionneraient en grande partie grâce à l’apprentissage à distance.

M. Johnson a suivi lundi soir pour annoncer le verrouillage en Angleterre que beaucoup avaient prédit qu’il était inévitable.

«De nouvelles mesures doivent maintenant être prises pour arrêter cette montée et pour protéger le Service national de santé et sauver des vies», a déclaré le bureau de M. Johnson dans un communiqué. Les gens en Angleterre seront encouragés à obéir immédiatement aux nouvelles règles, bien que certaines des nouvelles restrictions auront bientôt force de loi et qu’il y aura probablement un vote au Parlement qui sera rappelé spécialement mercredi. Auparavant, les ministres avaient célébré le déploiement du vaccin AstraZeneca, qui est non seulement moins cher mais aussi beaucoup plus facile à stocker que l’alternative autorisée de Pfizer, affirmant qu’il pourrait inverser la tendance dans la bataille britannique contre le coronavirus. Mais la Grande-Bretagne est maintenant impliquée dans une course à enjeux élevés pour déployer son programme de vaccination de masse avant que le service de santé surchargé de son pays ne soit submergé par la nouvelle variante. Le traitement non-Covid est à nouveau reporté et des photos d’ambulances s’empilent dans les parkings de la semaine dernière, certains hôpitaux ont illustré le défi auquel sont confrontés les agents de santé fatigués du pays. Signe de la menace à laquelle sont confrontés les hôpitaux, le gouvernement a porté pour la première fois son alerte Covid à son niveau le plus élevé, une mise en garde contre un «risque important de débordement des services de santé». Le 4 janvier, il y avait plus de 26 000 patients Covid-19 dans les hôpitaux, une augmentation de 30% par rapport à la semaine précédente, a déclaré le bureau de M. Johnson. Il a ajouté que les cas augmentaient maintenant rapidement à travers le pays. L’épidémie de coronavirus › Mis à jour 4 janvier 2021 à 14 h 51 HE L’Écosse retourne en lock-out alors que la nouvelle variante du virus prend pied.

Un responsable suédois a conseillé aux gens de rester à la maison pour Noël, puis de s’envoler pour l’Espagne.

Cuomo menace d’imposer des amendes aux hôpitaux s’ils n’accélèrent pas le rythme des vaccinations. La plupart des Britanniques sont déjà confrontés à des restrictions strictes dans la vie quotidienne. Les magasins, pubs et restaurants non essentiels sont déjà fermés dans une grande partie de l’Angleterre, où les personnes vivant dans les zones soumises aux règles les plus strictes sont interdites de mélanger entre les ménages. Toutes les parties de l’Angleterre seront désormais sous ces bordures et la plupart des écoles seront fermées au moins jusqu’à la mi-février. Cependant, certaines autres restrictions de verrouillage seront un peu moins onéreuses que celles de mars dernier. Les gens en Angleterre seront toujours autorisés à rencontrer une autre personne pour faire de l’exercice ensemble à l’extérieur, les lieux de culte resteront ouverts, tout comme les terrains de jeux. Les matchs de football professionnel d’élite se poursuivront, même si certains matchs ont dû être annulés ces derniers temps en raison de l’impact du virus.