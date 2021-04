La Grande-Bretagne réduit son aide à la Chine de 95% à moins de 1 million de livres sterling – l’argent allant aux groupes pro-démocratie.

Le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, a révélé que le fonds d’aide publique au développement de la Chine à Pékin passait de 18 millions de livres par an à 900 000 livres.

Ministre des Affaires étrangères Dominic Raab Crédit: Alamy

Le président Xi Jinping est critiqué pour des violations des droits humains Crédit: AP

Cette décision devrait encore intensifier les tensions entre la Grande-Bretagne et l’État communiste à parti unique après avoir sanctionné cinq députés conservateurs, pairs, avocats et universitaires pour avoir mis en lumière les violations des droits humains de la Chine contre la communauté minoritaire musulmane ouïghoure.

M. Raab a déclaré: «Le portefeuille qui en résulte marque un virage stratégique, mettant notre budget d’aide au service de notre réseau diplomatique, de notre expertise scientifique et technologique et de nos partenariats économiques pour relever les défis mondiaux.»

Il a ajouté: «En Chine, j’ai réduit l’APD du FCDO pour l’exécution des programmes de 95% à 0,9 million de livres sterling (avec une APD supplémentaire cette année uniquement pour couvrir les coûts de sortie contractuels des anciens programmes).

«Les 900 000 £ restants financeront des programmes sur les sociétés ouvertes et les droits de l’homme.»

L’ancien dirigeant conservateur Iain Duncan Smith a salué la réduction – mais a déclaré que Briatin devait faire plus Crédit: AFP

Le ministre des Affaires étrangères a déclaré que la moitié du programme d’aide serait dépensée en Afrique, et un tiers en Asie du Sud et dans l’Indo-Pacifique pour promouvoir «des sociétés ouvertes, renforcer les liens commerciaux et promouvoir la collaboration sur le changement climatique».

La déclaration décrit comment la nation réduira le budget global de l’aide de 0,7 pour cent du PIB à 0,5 pour cent.

En 2019, la Grande-Bretagne a déboursé 67,8 millions de livres sterling pour divers projets en Chine, contre 55,6 millions de livres sterling en 2018.

Mais les responsables disent que les chiffres totaux de cette année seront réduits en comparaison.

L’ancien dirigeant conservateur Iain Duncan Smith – l’un des députés sanctionnés par le régime – a déclaré: «Ce n’est qu’un début, mais je me demande pourquoi nous devons envoyer une aide à la deuxième économie mondiale.

«C’est bienvenu, mais il y a beaucoup de transactions au Royaume-Uni qui doivent cesser car elles soutiennent un régime dictatorial, méchant et franchement horrible.»

Danielle Boxall, responsable de la campagne médiatique à l’Alliance des contribuables, a déclaré: «La réduction de l’aide étrangère à la Chine se fait attendre depuis longtemps.

«Les projets précédents, comme aider les Chinois à produire du riz, ont entraîné un gaspillage gratuit de l’argent des contribuables.

«Cela devrait être un tremplin vers une réduction appropriée et permanente du budget ostentatoire de l’aide à l’étranger.»

La présidente du Comité du développement international, Sarah Champion MP, a déclaré qu’il était «très surprenant que la Chine reçoive toujours de l’argent».

Mais elle a ajouté: «Nous condamnons dans les termes les plus forts l’ampleur des réductions de l’aide.

«Alors que notre économie devrait rebondir brusquement cette année, la logique des coupes en faveur des plus pauvres du monde prend moins de sens avec le temps. Il est peu probable que les pays en développement rebondissent aussi rapidement: ils ont un certain temps de ruine économique à traverser. »