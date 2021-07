La Grande-Bretagne récompensera ceux qui perdent du poids et mangent plus de fruits et légumes

Le gouvernement britannique offrira des incitations en espèces, des bonus et des coupons de réduction à ceux qui adopteront un mode de vie sain dans le cadre de son nouveau plan de lutte contre l’obésité. Les citoyens britanniques qui prendront plus de légumes et de fruits en réduisant les aliments malsains recevront des incitations en espèces. Le Premier ministre Boris Johnson a également fait partie de ce mouvement et s’est engagé à perdre du poids.

Le gouvernement analysera les dépenses mensuelles de chaque ménage dans les supermarchés via une application et ceux qui achètent plus de fruits et légumes en réduisant les aliments malsains seront récompensés.

L’application suivra et récompensera également les personnes lorsqu’elles effectuent un court trajet à pied pour se rendre à l’école ou au travail plutôt que par n’importe quel véhicule.

Les incitations seront remises sous forme de « points de fidélité » via l’application, qui seront ensuite convertis en réductions, billets gratuits et remises en argent. L’initiative démarrera à partir de janvier de l’année prochaine.

« Il y a toute une équipe à Downing Street qui travaille là-dessus, et le Premier ministre pense que nous ne pouvons tout simplement pas continuer comme avant et que nous devons maintenant nous y attaquer de front », a déclaré une source de Whitehall au Telegraph.

On s’attendra à ce que le Premier ministre lui-même soit le visage de la campagne, car il a suivi un programme de régime et d’exercice très rigoureux, en particulier après avoir contracté le coronavirus.

La Grande-Bretagne est l’un des pays les plus touchés par l’obésité, avec des études montrant que deux adultes sur trois dans le pays sont en surpoids ou obèses.

Le Premier ministre a admis que les choses ne peuvent pas se passer comme elles le sont actuellement et a amené Keith Mills à son équipe, qui a aidé à organiser les Jeux olympiques de Londres en 2012. Le gouvernement est plein d’espoir et optimiste qu’il peut réduire considérablement les taux d’obésité d’ici quelques années avec l’initiative.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici