Le pays a soumis près de la moitié des génomes détenus dans une bibliothèque mondiale gérée par l’Initiative mondiale à but non lucratif sur le partage de toutes les données sur la grippe .

Dans l’un des plus grands efforts de tests concertés dans le pays depuis le déclenchement de la pandémie, les autorités britanniques ont dépêché des unités mobiles et ont commencé à tester 80 000 résidents vivant dans les zones où la variante avait été détectée. Des kits de test à domicile gratuits laissés dans les boîtes aux lettres, des équipes mobiles de test faisant du porte-à-porte et de nouveaux sites de dépistage figuraient parmi les mesures mises en place dans les régions touchées.

Ce système d’alarme précoce est maintenant mis à l’épreuve.

Matt Hancock, le secrétaire britannique à la Santé, a déclaré lundi: «Il n’y a actuellement aucune preuve suggérant que cette variante est plus grave. Mais nous devons redoubler d’efforts, et nous le ferons. » Il a exhorté les habitants des zones touchées à rester chez eux et à se faire dépister. «C’est tellement important pour que nous puissions briser les chaînes de transmission de cette nouvelle variante», a-t-il ajouté.

Le plan est que les chercheurs séquencent le génome entier de toute infection à coronavirus trouvée, à la recherche de mutations. Environ deux mutations sont corrigées dans le virus par mois, a déclaré Ewan Harrison, directeur du Covid-19 Genomics UK Consortium, un groupe de recherche d’agences de santé et d’institutions universitaires. Il a noté qu’avec plus de personnes infectées et recevant des vaccins, il y aurait des pressions sélectives sur le virus, le poussant à s’adapter.

«Nous savons que ces mutations peuvent rendre le virus plus capable de survivre en présence d’anticorps provenant de personnes qui avaient déjà une infection Covid», a noté M. Harrison.

La variante trouvée en Afrique du Sud a suscité des inquiétudes supplémentaires après que des tests de laboratoire ont suggéré qu’elle pourrait être plus résistante à certains vaccins.

Roy Anderson, professeur d’épidémiologie des maladies infectieuses à l’Imperial College de Londres, a déclaré que, comme la variante circulait déjà dans la communauté, probablement plus largement que ce qui a été détecté jusqu’à présent, il serait difficile de l’étouffer dans l’œuf.