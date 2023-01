La Grande-Bretagne promet une nouvelle loi interdisant la thérapie de conversion pour les personnes LGBT

Une enquête nationale LGBT de 2017 a révélé que 5% des répondants s’étaient vu proposer une thérapie de conversion et 2% l’avaient subie, dont plus de la moitié par des groupes religieux.

La Grande-Bretagne cherchera à interdire la thérapie de conversion ciblant les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres.

De nombreux militants réclament depuis longtemps l’interdiction des thérapies de conversion.

Les pratiques de conversion, qui peuvent inclure des méthodes extrêmes ou préjudiciables, visent à supprimer ou à empêcher une personne d’être homosexuelle ou d’exister en tant que genre différent du sexe enregistré à la naissance.

La Grande-Bretagne cherchera à interdire la thérapie de conversion ciblant les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres, réprimant les soi-disant traitements qui prétendent changer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne.

La ministre de la Culture, Michelle Donelan, a déclaré mardi que le gouvernement publierait bientôt un projet de loi, énonçant des propositions visant à interdire les pratiques de conversion en Angleterre et au Pays de Galles.

“Le projet de loi protégera tout le monde, y compris les personnes ciblées en raison de leur sexualité ou du fait qu’elles sont transgenres”, a déclaré Donelan dans un communiqué.

Les pratiques de conversion, qui peuvent inclure des méthodes extrêmes ou préjudiciables, visent à supprimer ou à empêcher une personne d’être homosexuelle ou d’exister en tant que genre différent du sexe enregistré à la naissance.

Une enquête nationale LGBT de 2017 a révélé que 5% des répondants s’étaient vu proposer une thérapie de conversion et 2% l’avaient subie, dont plus de la moitié par des groupes religieux.

Le gouvernement britannique a déclaré en 2021 qu’il introduirait une interdiction de la thérapie de conversion pour les personnes LGBT afin de prévenir “les pratiques odieuses qui peuvent causer des dommages mentaux et physiques”, mais a ensuite décidé que l’interdiction ne couvrirait que les personnes lesbiennes, gays ou bisexuelles.

LIRE | Jacques de Villiers | Thérapie de conversion : comment ils ont essayé de prier mon homosexuel et pourquoi ça ne va pas

Donelan a déclaré mardi que le projet de loi visait également à couvrir les personnes transgenres et que le gouvernement demanderait un examen pré-législatif du projet de loi par un comité mixte.

De nombreux militants réclament depuis longtemps l’interdiction de la thérapie de conversion, mais d’autres ont fait valoir que toute interdiction ne devrait pas interdire les conversations avec des cliniciens ou des thérapeutes aidant les personnes ayant des problèmes de genre.

“La législation ne doit pas, par manque de clarté, nuire au nombre croissant d’enfants et de jeunes adultes en détresse liée au genre, en criminalisant ou en refroidissant par inadvertance les conversations légitimes que les parents ou les cliniciens peuvent avoir avec leurs enfants”, a déclaré Donelan.

Plus de deux douzaines de groupes de santé et de conseil ont signé un protocole d’accord mis à jour l’année dernière, convenant que “la thérapie de conversion, qu’elle soit liée à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre, est contraire à l’éthique et potentiellement dangereuse”.

Par ailleurs, la Grande-Bretagne a déclaré lundi qu’elle bloquerait un projet de loi adopté par le parlement écossais décentralisé qui permet aux gens de changer plus facilement leur sexe légal.