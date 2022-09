La Grande-Bretagne prie pour la reine Elizabeth, déclare l’archevêque de Cantorbéry

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’archevêque de Cantorbéry a étendu le soutien de l’Église d’Angleterre à la reine Elizabeth II alors que les médecins se disent “préoccupés” pour sa santé.

L’archevêque Justin Welby, chef de l’Église d’Angleterre et chef spirituel de la Communion anglicane, a fait cette déclaration jeudi après que des informations ont fait surface selon lesquelles le monarque était en mauvaise santé.

“Mes prières et les prières des gens de toute l’Église d’Angleterre et de la nation accompagnent Sa Majesté la Reine aujourd’hui”, a déclaré Welby.

L’archevêque a ajouté : “Que la présence de Dieu renforce et réconforte Sa Majesté, sa famille et ceux qui prennent soin d’elle à Balmoral”.

Les médecins de la reine Elizabeth “s’inquiètent pour la santé de Sa Majesté”, a annoncé jeudi le palais de Buckingham, ajoutant qu’ils lui recommandaient de rester sous surveillance médicale.

“La reine reste à l’aise” à Château de Balmorala ajouté le palais.

La reine, 96 ans, a célébré son jubilé de platine plus tôt cette année.

L’archevêque de Cantorbéry est généralement responsable des besoins spirituels de la famille royale et accomplit généralement les rites et les sacrements nécessaires au roi ou à la reine. Ces services peuvent inclure des baptêmes, des couronnements, des mariages et des funérailles .

La reine Elizabeth II, comme tous les monarques britanniques depuis que le pays s’est séparé de l’Église catholique romaine, est le gouverneur suprême de l’Église d’Angleterre.

Malgré la sécularisation rapide du Royaume-Uni et la diminution rapide de la fréquentation de l’Église d’Angleterre, la reine Elizabeth a été un monarque vocalement chrétien. La reine a fait référence à sa foi comme source de force et de courage pendant des décennies.

Welby a succédé à Rowan Williams – qui a occupé le poste pendant une décennie – en 2015.