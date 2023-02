La Grande-Bretagne présente des plans pour réglementer l’industrie de la cryptographie à la suite de l’effondrement de FTX

Les propositions du Royaume-Uni réprimeraient ces activités, cherchant à établir un “régime mondial robuste renforçant les règles relatives au prêt de crypto-actifs, tout en améliorant la protection des consommateurs et la résilience opérationnelle des entreprises”, selon un communiqué publié mardi soir.

Un grand thème qui a émergé en 2022 était la montée des prêts à risque consentis entre plusieurs sociétés de cryptographie et un manque de diligence raisonnable sur les contreparties impliquées dans ces transactions.

Parmi les propositions dévoilées mardi figurait une décision qui renforcerait les règles ciblant les intermédiaires financiers et les dépositaires qui stockent la cryptographie pour le compte de clients.

Dans une consultation très attendue de l’industrie lancée mardi, le gouvernement a proposé un certain nombre de mesures visant à aligner la réglementation des entreprises de crypto-actifs sur celle des sociétés financières traditionnelles.

Le Royaume-Uni a officiellement présenté des plans pour réglementer l’industrie de la crypto-monnaie, le gouvernement cherchant à freiner certaines des pratiques commerciales imprudentes qui ont émergé au cours de l’année écoulée et ont contribué à la disparition de FTX.

“Nous restons fidèles à notre engagement à faire croître l’économie et à permettre le changement technologique et l’innovation – et cela inclut la technologie des crypto-actifs”, a déclaré Andrew Griffith, secrétaire économique du Trésor, dans un communiqué.

“Mais nous devons également protéger les consommateurs qui adoptent cette nouvelle technologie, en garantissant des normes solides, transparentes et équitables.”

L’effondrement de FTX a ajouté de l’urgence aux tentatives des régulateurs mondiaux de régir l’espace cryptographique opposé à la réglementation. L’Union européenne et les États-Unis ont déjà fait leurs propres propositions pour améliorer la protection des consommateurs en matière de cryptographie.

Dans un discours du 2 décembre, Griffith a déclaré que “les événements récents sur le marché de la cryptographie renforcent les arguments en faveur d’une réglementation opportune, claire et efficace”.

L’implosion de FTX, qui aurait utilisé l’argent des clients pour faire des prêts et des transactions risquées, a déclenché une réaction en chaîne de faillites pour les sociétés de prêt d’actifs numériques exposées au géant de la cryptographie, notamment BlockFi et Genesis Trading de Digital Currency Group.

Les propositions dévoilées mardi imposeraient également des exigences de transparence plus strictes sur les échanges cryptographiques afin de s’assurer qu’ils publient des documents de divulgation pertinents et établissent des conditions d’admission claires pour le commerce de jetons numériques.