La Grande-Bretagne pourrait voir 200 000 cas par JOUR et 20 000 hospitalisations en SEMAINES, avertissent les experts

La GRANDE-BRETAGNE pourrait voir 200 000 cas de Covid par JOUR et 20 000 admissions à l’hôpital en SEMAINES, ont averti les experts.

Alors que l’Angleterre se prépare à un déverrouillage complet demain, les experts médicaux avertissent que les chiffres des infections et des hospitalisations pourraient atteindre des sommets historiques dans les semaines à venir.

Le professeur Ferguson a déclaré que la Grande-Bretagne pourrait voir 200 000 cas par jour Crédit : BBC

Et Chris Whitty a également averti plus tôt ce week-end que l’Angleterre pourrait être replongée dans le verrouillage d’ici cinq semaines, le nombre d’hospitalisations « effrayantes » doublant toutes les trois semaines.

Le professeur Neil Ferguson a déclaré ce matin à Andrew Marr de la BBC : « 100 000 cas par jour sont presque inévitables.

« Je veux dire, on pourrait arriver à 2 000 hospitalisations par jour, 200 000 cas par jour, mais c’est beaucoup moins certain.

« Là, vous parlez d’une perturbation majeure des services et de l’annulation de la chirurgie élective et de l’arriéré dans le NHS, de plus en plus long. »

Hier, les cas de Covid ont augmenté de 70% en une semaine alors que 54 674 nouvelles infections ont été signalées.

Les décès ont augmenté de 41, portant le total à 128 683.

Et le directeur général de NHS Providers, Chris Hopson, a déclaré à Times Radio : « Nous pourrions parler de sept mille hospitalisations fin juillet, quatorze mille à la mi-août.

« La vraie question est de savoir quand ce plafonnement est-il plafonné à moins de dix mille ou plafonnera-t-il potentiellement à moins de vingt mille ?

« Et ce qui est profondément fascinant, c’est que personne ne le sait. Et il y a un réel sentiment de, nous ne savons tout simplement pas, à ce stade. »

« NOUS NE SAVONS JUSTE PAS »

Pendant ce temps, M. Johnson a mis de côté ses plans pour un discours de la Journée de la liberté «Churchillian» demain pour célébrer la levée des restrictions au milieu de la recrudescence des cas de Covid et du chaos de l’auto-isolement.

Le Premier ministre ne s’adressera pas à la nation demain le jour du déverrouillage – car les experts ont averti que les mesures de verrouillage pourraient revenir dès septembre.

Downing Street a été contraint hier d’annuler les plans pour une célébration des libertés retrouvées de la Grande-Bretagne dans un contexte d’inquiétude croissante face à la flambée des cas.

Les responsables avaient souhaité marquer l’événement en faisant parler M. Johnson dans un lieu historique associé à Churchill – bien que les conseillers scientifiques aient été effrayés lorsque le Royaume-Uni a enregistré plus de 50 000 infections hier.

Une source a déclaré dimanche au Mail: «Le plan était que Boris déclare effectivement la victoire sur le virus en invoquant l’esprit de Churchill, avec une rhétorique émouvante de manière appropriée.

« Cela ne semble plus approprié. »

CAS D’ENVOL

Et ce matin, le numéro 10 a averti que la troisième vague britannique devrait culminer en août avec « des semaines difficiles à venir ».

Robert Jenrick a averti que l’infection à Covid n’atteindrait son pic que plus tard dans l’année – malgré le fait que la majorité des Britanniques subiront une double piqûre d’ici septembre.

Le ministre du Logement, des Communautés et des Gouvernements locaux a déclaré à Sky News ce matin : « J’exhorte les gens à s’assurer qu’ils ont l’application NHS sur leurs téléphones. Nous voyons en fait plus de gens télécharger l’application que jamais auparavant.

« Les preuves sont positives, mais si vous êtes contacté par track and Trace, veuillez suivre toutes les étapes requises.

« C’est une partie vraiment importante de notre boîte à outils pour lutter contre le virus à ce stade critique car les cas continuent d’augmenter, les hospitalisations augmentent.

« Nous ne nous attendrons pas vraiment à ce que cette vague de virus atteigne son pic avant fin août, peut-être même début septembre, donc il va y avoir des semaines assez difficiles à venir »

Cela fait suite à l’annonce selon laquelle Boris Johnson et Rishi Sunak ont ​​été « cinglés » par NHS Test and Trace après être entrés en contact avec Sajid Javid, positif pour Covid.

Mais le Premier ministre et le chancelier n’auront pas à s’isoler car ils participent à un « pilote de test de contact quotidien », a-t-il été révélé aujourd’hui.

Hier, le secrétaire à la Santé a révélé qu’il avait renvoyé un flux latéral positif et un test PCR pour le bogue – mais ses symptômes sont « légers » car il a été doublement vacciné.

CHAOS « PINGDÉMIQUE »

Les fonctionnaires se démenaient pour déterminer précisément qui avait été en contact étroit avec M. Javid au cours des derniers jours.

Le secrétaire à la Santé a été vu en train de quitter Downing Street hier avant l’annonce – alimentant les spéculations selon lesquelles le Premier ministre et d’autres ministres seraient « pincés ».

Et comme prévu, la liste de M. Javid comprenait Boris Johnson et Rishi Sunak – qui ont maintenant été contactés par NHS Test and Trace.

Mais ils sauteront tous les deux l’auto-isolement – ​​car le programme « pilote » leur permet de continuer à travailler depuis Downing Street tout en passant des tests Covid quotidiens.

Un porte-parole n ° 10 a déclaré ce matin: « Le Premier ministre et le chancelier ont été contactés par NHS Test and Trace en tant que contacts d’une personne testée positive pour Covid.

«Ils participeront au projet pilote de test de contact quotidien pour leur permettre de continuer à travailler depuis Downing Street.

« Ils ne conduiront que les affaires essentielles du gouvernement pendant cette période. »

Le pilote couvre une variété d’organisations sélectionnées, dont Downing Street et 20 autres entreprises, dont Network Rail, TFL, Heathrow et Border Force.

Il s’agit du même programme de tests qui a permis au ministre du Cabinet Michael Gove de ne pas s’isoler après son retour de la finale de la Ligue des champions au Portugal.

Les cas pourraient grimper à 200 000 par jour dans les semaines à venir Crédit : LNP