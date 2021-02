La Grande-Bretagne pourrait être plus chaude que la Grèce ce week-end, alors que des alertes d’inondation se sont mises en place en raison de la fonte des neiges

Les Britanniques sont avertis de se préparer aux inondations, craignant que la pluie ne se combine avec l’eau stagnante des monticules de neige fondante et de glace.

Plus d’une douzaine d’alertes d’inondations sont en place à travers le Royaume-Uni avec la hausse des températures – qui pourrait atteindre 61 ° F et rendre le sud de l’Angleterre plus chaud qu’Athènes – devrait déclencher un dégel rapide à travers la Grande-Bretagne cette semaine.

Cela survient alors que certaines parties de l’Écosse ont été sous une couverture de neige blanche depuis Noël, tandis qu’une grande partie de l’Angleterre a été laissée couverte de neige la semaine dernière.

Les vents froids de l’est ont maintenu les températures proches de zéro, ce qui signifie qu’il reste de la neige dans certaines régions, en particulier certaines parties de l’Écosse.

Mais les températures devraient maintenant augmenter, avec des pics allant jusqu’à 55 ° F dans certaines parties du Royaume-Uni aujourd’hui et des températures atteignant 61 ° F plus tard cette semaine dans certaines parties de l’Angleterre. Avec la pluie également sur le chemin, les experts ont mis en garde contre des inondations potentielles.

La Scottish Environment Protection Agency a mis en place 10 alertes aux inondations dans toute l’Écosse, couvrant de grandes parties des régions du nord et de l’est de l’Écosse, notamment Édimbourg et Dundee.

Il indique également qu’une combinaison de marées hautes et de forts vents du sud-est pourrait voir des vagues dépasser les barrières de Churchill sur Orkney.

Un avertissement d’inondation, couvrant la région d’Édimbourg, se lit comme suit: « La neige couchée devrait commencer à fondre à la plupart des niveaux et bien qu’aucune pluie significative ne soit attendue, il existe un risque d’inondation provenant de petits cours d’eau et rivières.

«Tout impact des inondations inclura probablement des inondations sur les terres basses, les routes et les propriétés individuelles.

L’Angleterre a six avertissements en place. Les avertissements signifient qu’une inondation «est prévue» et qu’une «action immédiate est requise».

Les avertissements dont un près de Peterborough, Cambs, un autre à Burnham Market, Norfolk, et un groupe près de la ville de Beverly à East Riding, Yorks.

Il y a également 64 alertes d’inondation, où les gens sont avertis que des inondations pourraient être possibles, dans toute l’Angleterre. Cependant, il n’y a pas d’avertissement d’inondation grave – le type le plus grave.

Les prévisionnistes prévoient quant à eux que l’hiver cédera la place au printemps cette semaine – le sud de l’Angleterre enregistrant des températures plus chaudes que certaines parties de la Méditerranée d’ici le week-end prochain.

Les Londoniens vont probablement se prélasser sous un soleil de 16 ° C (61 ° F) samedi – une augmentation stupéfiante de 39 ° C des températures par rapport à la semaine dernière, lorsque le mercure est tombé à moins 23 ° C (moins 9,4 ° F) à Braemar, dans l’Aberdeenshire, et a marqué la nuit la plus froide du Royaume-Uni en 25. années.

L’explosion glacée de l’est a suffi à geler des parties de la Tamise, à transformer les fontaines de Trafalgar Square en sculptures de glace géantes et à arrêter des cascades entières, y compris les spectaculaires chutes Aber, près du village d’Abergwyngregyn, au nord du Pays de Galles, et la chute Kinder de 98 pieds. , dans le Derbyshire, dans leur élan.

De grandes chutes de neige et des étalages magiques de glaçons d’arbres et de toits ont également transformé une grande partie de la campagne en un magnifique pays des merveilles d’hiver.

Alors que la plupart se blottissaient sous des draps ou montaient le thermostat, les âmes plus courageuses se sont rendues sur la glace pour patiner sur les champs et les marais inondés, notamment à Ely, dans le Cambridgeshire, berceau du patinage de vitesse britannique, où certains ont même été vus en train de jouer au hockey sur glace.

Les gens font du patin à glace sur les champs inondés gelés près d’Ely dans le Cambridgeshire, alors que la vague de froid continue de s’emparer d’une grande partie du pays

Le reste des eaux de crue entourant la Tamise restent gelés après une vague de froid Météo saisonnière, Wallingford, Oxfordshire

Les eaux de crue sont restées gelées hier au milieu de la vague de froid, les prévisionnistes prévoyant que les conditions s’amélioreraient lundi

Des voitures ont été enterrées hier dans une énorme dérive de neige en Écosse, alors que la Grande-Bretagne fait face à une dernière explosion dans l’Arctique avant que les températures ne commencent à monter à deux chiffres

Dans la région de High Peak, dans le Derbyshire, l’impressionnante chute de Kinder a également gelé, transformant la cascade de 98 pieds en un mur d’escalade glissant

Des vents très froids de 80 mph, de la pluie verglaçante et des conditions glaciales dangereuses devraient se poursuivre dans certaines parties du Royaume-Uni dimanche alors que la Grande-Bretagne fait face à la fin de la récente vague de froid. Sur la photo: une fontaine à Trafalgar Square gèle pendant la vague de froid

Plus au nord, la patineuse artistique professionnelle Lilly Williams-Howell, 17 ans, a également pratiqué ses pirouettes et salchows sur un champ de navets congelé, à Caerwys, au nord du Pays de Galles.

D’autres sont allés faire de la luge ou ont construit des bonhommes de neige, y compris Reg Warnes, 58 ans, et Archie Thomas, six ans, qui a rendu hommage au héros de la collecte de fonds du NHS, Sir Captain Tom Moore, en construisant des sculptures sur neige de l’homme de 100 ans, décédé plus tôt ce mois-ci. , dans leurs jardins.

Pendant ce temps, les nageurs en eau libre de Londres, incapables de se rendre au lac ou au lido le plus proche en raison du verrouillage, ont également proposé des moyens ingénieux de sécuriser leur eau froide, notamment en se plongeant dans des bacs à roulettes ou des pataugeoires remplies d’eau glacée dans leurs jardins arrière .

Rachel Ayres, prévisionniste au Met Office, a déclaré qu’une grande partie de la neige et de la glace fondraient cette semaine à mesure que l’air chaud entrerait.

« Nous verrons certainement un grand changement du temps froid hivernal vers des conditions beaucoup plus douces et instables cette semaine », a-t-elle déclaré.

« Au début de la semaine, les températures seront d’environ 12 ° C (54 ° F) à 13 ° C (55 ° F), peut-être jusqu’à 14 ° C (57 ° F) et il pourrait même y avoir des températures de 15 ° C (59 ° F) ou même 16 ° C (61 ° F) dans le sud. »

Les températures moyennes en février sont d’environ 9 ° C (48 ° F) dans le sud et 6 ° C (43 ° F) dans le nord, ce qui signifie qu’il sera considérablement plus chaud que d’habitude pour cette période de l’année. Si le mercure atteint 16C (61f) à Londres samedi, la capitale sera probablement plus chaude que Nice, Athènes et Dubrovnik, et à égalité avec Barcelone et Rome.

Donal Considine, un prévisionniste du Météogroupe, a déclaré que, même si les températures se sentiront beaucoup plus chaudes, il y aura beaucoup d’averses et des conditions instables au cours des prochains jours.

« Ce sera très agréable par rapport à ce que nous avons vu récemment, en particulier d’ici la fin de la semaine à Londres, dans l’East Anglia et dans le Lincolnshire », a-t-il ajouté. «Beaucoup plus comme le printemps.

La seule mauvaise nouvelle pourrait être pour les personnes souffrant du rhume des foins, car la forte hausse des températures pourrait déclencher une explosion de pollen d’arbres en hiver.

Les experts de l’Université de Worcester, qui prévoient le pollen, disent que les conditions plus douces pourraient voir les niveaux de pollen d’aulne et de noisetier passer de faibles à modérés dans les régions du centre et du sud.