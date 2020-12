La Grande-Bretagne pourrait encore faire face à un verrouillage du disjoncteur en janvier ou février malgré le déploiement massif du vaccin Covid-19 de Pfizer, a averti un scientifique de haut niveau.

Le professeur Liam Smeeth, expert en épidémiologie et en santé publique à la London School of Hygiene and Tropical Medicine, a émis sa mise en garde alors que la Grande-Bretagne a fait aujourd’hui l’une des plus grandes percées de 2020 et a annoncé que la vaccination commencera la semaine prochaine.

Jetant une ombre sur les espoirs ravivés d’un retour à la normalité, il a ajouté que le virus serait avec nous « pour un avenir prévisible – et peut-être pour toujours ».

« Il est très peu probable que nous atteignions la situation dans laquelle nous nous trouvons avec la variole (partie), la polio (presque partie) ou la rougeole (contrôlée dans les populations avec une couverture vaccinale suffisamment élevée) », a-t-il déclaré.

Les politiciens et les scientifiques ont annoncé qu’il s’agissait d’un « jour historique » après que les régulateurs aient donné le feu vert au vaccin de Pfizer, qui, selon les essais cliniques, protège jusqu’à 95% contre Covid-19.

Boris Johnson et ses scientifiques ont averti aujourd’hui que le succès du vaccin ne signifie pas que les verrouillages et la distanciation sociale prendront fin, et qu’ils doivent se poursuivre pendant des mois.

Les scientifiques et les ministres se sont débattus pendant des semaines pour savoir s’il fallait un verrouillage du « disjoncteur » de deux semaines à l’automne, les experts appelant à ce que l’un soit cloué sur le semestre d’octobre, mais les politiciens se prononçant contre l’idée.

Un système de verrouillage local renforcé à trois niveaux est maintenant en place dans tout le Royaume-Uni pour essayer de garder les cas sous contrôle, mais on craint que l’assouplissement promis de Noël ne provoque une résurgence et un autre verrouillage au cours de la nouvelle année.

Le professeur Liam Smeeth, de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, a déclaré qu’il était « probable » qu’un troisième verrouillage serait appelé

AVANT (à gauche) ET APRÈS (à droite): ce qui précède montre les taux d’infection au Royaume-Uni le 6 novembre, un jour après l’imposition du verrouillage, et le 27 novembre, quatre jours avant la levée des restrictions. C’est la dernière date pour laquelle les données sont disponibles

Le professeur Smeeth a déclaré aujourd’hui: «Une voie vers une bien meilleure situation au Royaume-Uni se dessine.

« Un nouveau disjoncteur en janvier ou peut-être en février sera probablement nécessaire, mais il est réaliste d’espérer que d’ici mars ou avril, la grande majorité des personnes âgées, des résidents des maisons de soins et des personnes souffrant de maladies graves auront été vaccinées.

«Nous pouvons alors travailler à une vaccination plus large – avec idéalement une grande partie de la population couverte à temps pour l’hiver prochain. La vie ne sera plus jamais la même qu’avant Covid-19, mais elle se sentira beaucoup mieux qu’aujourd’hui.

« Dans un avenir prévisible – et peut-être pour toujours – il est très peu probable que nous atteignions la situation dans laquelle nous nous trouvons avec la variole (partie), la polio (presque partie) ou la rougeole (contrôlée dans les populations avec une couverture vaccinale suffisamment élevée).

« Au lieu de cela, nous allons devoir trouver des moyens de vivre assez heureux aux côtés de ce virus. »

LE RÉGULATEUR DU ROYAUME-UNI INSISTE « AUCUN COIN N’A ÉTÉ COUPÉ » DANS L’APPROBATION DU VACCIN L’Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) a agi à une vitesse sans précédent pour approuver le jab en seulement une semaine après avoir reçu les données finales des essais de phase trois de Pfizer. Le chien de garde avait mené une «revue continue» du vaccin, examinant les données de ses études en temps réel. Le directeur général de la MHRA, le Dr June Raine, a insisté sur le fait que malgré l’approbation rapide, le vaccin avait été évalué «avec un soin méticuleux». Elle a déclaré à la conférence de presse de Downing Street: « Cela ne signifie pas que des coins ont été coupés, aucun du tout. » Le Dr Raine a déclaré que les experts avaient travaillé «24 heures sur 24, avec soin, en examinant méthodiquement des tableaux, des analyses et des graphiques sur chaque élément de données». Plus de 1 000 pages de données ont été examinées, a-t-elle déclaré. Elle a déclaré: «La façon de travailler dans le cadre d’un examen continu garantit que nos équipes de cliniciens et de scientifiques travaillent en parallèle pour terminer tous les travaux selon des directives strictes en matière de sécurité, d’efficacité et de qualité. Le vaccin n’avait «été approuvé que parce que ces tests stricts avaient été effectués et respectés». Le Dr Raine a déclaré: «Si vous escaladez une montagne, vous vous préparez et vous vous préparez. Nous avons commencé cela en juin. «Au moment où les résultats intermédiaires sont devenus disponibles le 10 novembre, nous étions au camp de base, puis lorsque nous avons obtenu l’analyse finale, nous étions prêts pour ce dernier sprint qui nous amène à aujourd’hui. «C’est le caractère exemplaire du travail qui a été fait et le public ne mérite rien de moins.

Les disjoncteurs durent généralement deux semaines pour interrompre le cycle de transmission et sont destinés à empêcher une augmentation prévue des infections. L’intention est qu’ils éviteraient un arrêt plus long et plus strict si le virus était autorisé à continuer de se propager, selon les experts.

Ils ont été présentés comme un possible « antidote » à une flambée des infections à coronavirus après les vacances de Noël, mais le gouvernement n’a pas déclaré qu’un tel serait imposé.

Les documents SAGE publiés la semaine dernière montrent qu’après chaque période de Noël, le nombre d’infections grippales augmente à mesure que les gens se mélangent avec d’autres qu’ils ne verraient pas normalement avant de retourner à la vie quotidienne.

Les scientifiques du numéro 10 ont émis un avertissement qui donne à réfléchir aux ministres lorsqu’ils ont déclaré que les cas de coronavirus pourraient « facilement doubler » lorsque le verrouillage est relâché pour la période des fêtes.

Dans un rapport soumis au gouvernement le 18 novembre, le Groupe scientifique de la grippe pandémique sur la modélisation (SPI-M) – qui alimente le SAGE – a déclaré que l’assouplissement des règles « entraînerait une augmentation de la transmission et de la prévalence, potentiellement de manière importante ».

Le groupe a averti que cela pourrait ressembler à ce qui s’est passé lorsque les universités et les écoles sont revenues à la fin du mois de septembre, ce qui a été blâmé pour avoir provoqué la deuxième vague de l’épidémie.

Dans le document officiel, SPI-M a ajouté: «Un brassage important de personnes sur une courte période de temps, en particulier celles qui ne prennent pas contact régulièrement pendant un mois, représente un risque important de transmission à grande échelle.

«D’autres infections respiratoires suggèrent que l’exposition des membres âgés de la famille aux maladies respiratoires est accrue pendant une période festive normale. La prévalence pourrait facilement doubler pendant quelques jours de la saison des fêtes, avec de nouvelles augmentations à mesure que de nouvelles infections retournent à leurs réseaux habituels.

Les verrouillages sont un outil brutal conçu pour faire baisser les taux d’infection en paralysant des pans de la société, y compris les entreprises où il n’y a aucune preuve qu’elles propagent le virus.

Ils peuvent être appelés en réponse à des infections croissantes et à une pression écrasante sur le NHS.

Mais il semble probable que les ministres éviteront d’en commander un troisième au milieu des clameurs des députés conservateurs et d’un projet de loi en spirale de la crise.

Boris Johnson a introduit le système de niveaux pour garder le couvercle sur les infections en Angleterre, qui a été resserré et avec la grande majorité du pays au niveau deux ou trois.

Les niveaux resserrés obligent les pubs et les bars à n’être emportés qu’au niveau trois et leur permettent de ne servir que des « repas substantiels » avec de l’alcool sous le niveau deux.

Mais ils maintiennent les gymnases et les magasins ouverts sous les trois niveaux, redonnant vie à l’économie fracturée du Royaume-Uni.

Le vaccin Pfizer offre de nouveaux espoirs de ramener le Royaume-Uni à la normale, car il pourrait protéger ceux qui sont le plus à risque d’être hospitalisés s’ils attrapent le virus.

Les régulateurs pouvaient également approuver le vaccin Oxford – qui était jusqu’à 60% efficace dans les essais lorsqu’il était administré en deux doses complètes.

Il y a normalement une augmentation des infections grippales après Noël. Celles-ci sont illustrées par le graphique ci-dessus de 2016 à l’année dernière. La semaine 52 est la dernière semaine de l’année du 25 au 31 décembre

Le graphique ci-dessus tiré des enquêtes menées pour le groupe consultatif SAGE SPI-MO a révélé que de nombreuses personnes prévoyaient encore de célébrer Noël

Les essais ont également montré qu’il pouvait être efficace jusqu’à 90% lorsqu’il était administré en demi-dose puis en dose complète, mais les scientifiques ont déclaré que des recherches supplémentaires étaient nécessaires.

Il a également soumis ses données à l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA), qui procède à un examen continu de toutes les demandes visant à déterminer si leur utilisation est sûre le plus rapidement possible.

Le Royaume-Uni a commandé 100 millions de doses du jab. Si elle est approuvée, elles pourraient être déployées en quelques jours et accélérer le processus de protection des plus vulnérables.

Après le premier verrouillage, les taux d’infection ont chuté à moins de 10 pour 100 000 dans toutes les parties du Royaume-Uni.

Mais les experts craignaient qu’au cours du mois d’août, les gens ne soient devenus complaisants et plus détendus quant au respect des restrictions, ce qui a conduit à une résurgence au cours de l’hiver.