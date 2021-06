La Grande-Bretagne PLUS CHAUDE qu’Ibiza aujourd’hui avec un soleil torride à 24°C alors que la canicule est attendue CETTE semaine

La GRANDE-BRETAGNE va se prélasser dans des températures aussi élevées que 24-25C aujourd’hui – avec plus de temps d’été à venir cette semaine.

Aidan McGivern du Met Office a déclaré que « de nombreux endroits conviendront avec des périodes chaudes et ensoleillées la plupart du temps » – avec des parties du Royaume-Uni enregistrant plus CHAUD que l’Espagne samedi.

Des sommets de 24 °C sont attendus à Londres et 21 °C à Newcastle aujourd’hui – mais la météorologue du Met Office, Sarah Kent, a averti qu’il ne s’agirait « pas d’un soleil radieux ».

« Dimanche matin, il y aura beaucoup de nuages ​​dans le centre de l’Angleterre, dans l’est du Pays de Galles et dans le sud-ouest. Et dans cette zone, il y aura des épidémies de pluie, avec des rafales de pluie parfois plus fortes dans le sud-ouest », a-t-elle ajouté.

Le bookmaker Coral a réduit les chances à 1-2 (de 6 à 4) sur 30C ou plus d’être enregistré au Royaume-Uni avant la fin du week-end. La société propose 4-5 qui se termine ce mois-ci comme le mois de juin le plus chaud jamais enregistré, alors que c’est 4-6 que cet été est le plus chaud jamais enregistré au Royaume-Uni.

Le porte-parole de Coral, John Hill, a déclaré: «La semaine a été étouffante jusqu’à présent et les choses pourraient encore devenir plus chaudes. Nous avons réduit les chances que 30 °C ou plus soient enregistrés avant la fin du week-end. Cette semaine pourrait être un avant-goût de ce qui va arriver au cours des prochains mois, car nos paris suggèrent que nous pourrions être prêts pour l’été le plus chaud jamais enregistré au Royaume-Uni », a-t-il ajouté.

