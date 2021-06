La Grande-Bretagne plus chaude que l’ESPAGNE alors que la canicule de 10 jours apportera un soleil torride à 30 ° C CETTE semaine

LE ROYAUME-UNI ÉTAIT PLUS CHAUD QUE CERTAINES PARTIES DU PORTUGAL ET DU SUD DE LA FRANCE HIER

Les amateurs de soleil peuvent profiter des températures moyennes à élevées tout au long du week-end, ce qui correspond presque à la vague de chaleur de cette semaine qui a vu le jour le plus chaud de l’année enregistré.

Alors que les Britanniques remplissaient les plages et les parcs pour profiter des rayons du soleil samedi, les touristes à Ibiza ont été photographiés s’abritant sous des parapluies pendant les averses alors que les températures atteignaient à peine 18 ° C.

Et le hotspot espagnol de Barcelone ne devrait être que de 23 ° C samedi et 24 ° C dimanche – alors que les Britanniques sont confrontés à l’incertitude concernant les vols à l’étranger.

La période ensoleillée du Royaume-Uni sera également plus chaude que d’autres destinations populaires, y compris l’archipel portugais de Madère, où il fera pitoyable 16C et pluvieux, et Nice dans le sud de la France où il ne devrait atteindre que 22C.

Le bookmaker Coral a réduit les chances à 1-2 (de 6 à 4) sur 30C ou plus d’être enregistré au Royaume-Uni avant la fin du week-end.