La Grande-Bretagne plonge plus profondément dans les querelles amères de l’UE en annonçant de nouvelles mesures en Irlande du Nord

Boris Johnson s’est plongé plus profondément dans une dispute amère avec l’UE en annonçant de nouvelles mesures en Irlande du Nord, alors que le bloc menaçait jeudi de frapper la Grande-Bretagne avec des tarifs commerciaux s’il ne reculait pas.

Quelques heures seulement après que le Royaume-Uni ait décidé de prolonger unilatéralement de six mois les délais de grâce pour les supermarchés d’Irlande du Nord, le gouvernement a annoncé qu’il chercherait désormais à alléger les barrières commerciales sur les colis.

Lord David Frost, le ministre en charge des relations avec l’UE, a émis un assouplissement indéfini des exigences douanières sur les colis envoyés par les entreprises britanniques aux consommateurs de la province.

Cette décision empêchera des entreprises telles que John Lewis et Amazon d’être confrontées à des formalités administratives supplémentaires lors de la livraison en Irlande du Nord, avec une prolongation de six mois pour les colis interentreprises également mise en œuvre jusqu’en octobre.

Cela s’est produit alors que Bruxelles réagissait avec fureur à la décision du Royaume-Uni, mercredi, d’exempter les supermarchés de contrôles douaniers supplémentaires jusqu’en octobre, le bloc signalant qu’il chercherait à suspendre certaines parties de l’accord commercial sur le Brexit en représailles.

Jeudi, Simon Coveney, ministre irlandais des Affaires étrangères, a déclaré que l’UE n’aurait pas d’autre choix que de recourir à une action en justice parce qu’elle négociait avec un partenaire «frustrant» «auquel il ne pouvait tout simplement pas faire confiance».

Maros Sefcovic, le commissaire européen chargé de superviser l’accord commercial sur le Brexit, a déclaré que l’UE préparait déjà une action en justice devant la Cour européenne de justice.

Malgré la menace, les exigences relatives à l’importation de légumes, de plantes et de machines agricoles contenant des traces de sol britannique seront également assouplies unilatéralement par le Royaume-Uni, à la suite des allégations selon lesquelles les importations sont bloquées dans les ports en raison d’une application trop zélée des règles.

Alors que l’UE affirme que cette décision est une violation du protocole, qui est supervisé par un comité mixte conjoint Royaume-Uni-UE, des sources gouvernementales de haut niveau ont rejeté cette affirmation et soutiennent qu’elles agissent pour protéger les entreprises et les consommateurs d’Irlande du Nord contre les perturbations commerciales évitables.

Écrivant pour The Telegraph, Brandon Lewis, le secrétaire de l’Irlande du Nord, a insisté sur le fait que les mesures étaient «légales et compatibles avec une mise en œuvre progressive et de bonne foi du Protocole».

Il a également riposté aux affirmations de l’UE, soulignant les «conséquences graves et persistantes» de sa tentative avortée en janvier d’ériger une frontière rigide pour les vaccins sur l’île d’Irlande.

«Lors de mes discussions avec les entreprises nord-irlandaises et la société civile, il était de plus en plus clair que des décisions devaient être prises maintenant pour éviter de perturber à court terme la vie quotidienne en Irlande du Nord», a-t-il déclaré.

M. Johnson a également insisté sur le fait que le Royaume-Uni prenait simplement «des mesures temporaires et techniques pour s’assurer qu’il n’y a pas de barrières dans la mer d’Irlande, pour s’assurer que les choses circulent librement», et continuerait à travailler avec l’UE pour trouver des solutions.

Cependant, Bruxelles envisage maintenant d’intenter des poursuites contre le Royaume-Uni devant la Cour européenne de justice, qui conserve sa compétence sur le protocole, ainsi que de déclencher des mesures d’exécution dans l’accord sur le Brexit.

La Commission européenne envisage de déclencher des mesures d’application dans l’accord de retrait et l’accord commercial Royaume-Uni-UE.

Si la Grande-Bretagne ignore la décision d’un groupe spécial d’arbitrage, Bruxelles pourrait suspendre certaines parties de l’accord commercial nouvellement conclu, laissant les exportations britanniques vers l’UE potentiellement soumises à des droits de douane.

Ces représailles doivent être proportionnées à l’infraction qui, dans le cas de l’approvisionnement des supermarchés en Irlande du Nord, est susceptible d’être limitée.

Mairead McGuinness, la commissaire européenne aux services financiers, a suggéré que le développement pourrait faire dérailler les négociations sur «l’équivalence» réglementaire afin de permettre un accès accru des sociétés de services financiers britanniques aux marchés européens.

Par ailleurs, le Parlement européen a reporté la fixation d’une date de ratification de l’accord commercial, ce qui doit être fait pour qu’il entre pleinement en vigueur.

