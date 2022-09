La Grande-Bretagne pleure la reine Elizabeth alors que le roi Charles prend le trône

Le nouveau roi de Grande-Bretagne s’est préparé à rencontrer le Premier ministre vendredi et à s’adresser à une nation en deuil de la reine Elizabeth II, le seul monarque britannique que la plupart du monde ait connu et une force de stabilité à une époque instable.

Le pays a entamé vendredi une période de deuil de 10 jours, avec des cloches sonnant dans toute la Grande-Bretagne et des salves de 96 coups de canon prévues à Londres – une pour chaque année de la longue vie de la reine. Des gens du monde entier se sont réunis dans les ambassades britanniques pour rendre hommage à la reine, qui est décédé jeudi au château de Balmoral en Ecosse.

Le roi Charles III, qui a passé une grande partie de ses 73 ans se prépare pour le rôle, monte sur le trône à une époque d’incertitude tant pour son pays que pour la monarchie elle-même. En Grande-Bretagne et dans ses anciennes colonies, l’admiration généralisée pour Elizabeth elle-même était parfois mêlée de critiques pour l’institution et l’histoire impériale qu’elle représentait.

Vendredi, lors de la première journée complète de fonctions du roi, il devrait retourner à Londres, rencontrer la Première ministre Liz Truss, nommée quelques jours plus tôt, et prononcer un discours devant la nation à un moment où de nombreux Britanniques sont préoccupés par une crise énergétique, la la flambée du coût de la vie, la guerre en Ukraine et les retombées du Brexit.

Des centaines de personnes sont arrivées dans la nuit pour déposer des fleurs devant les portes du palais de Buckingham, la maison londonienne du monarque, ou simplement pour faire une pause et réfléchir.

Giles Cudmore, employé des finances, a déclaré que la reine avait “juste été une constante à travers tout, tout ce qui est bon et mauvais”.

“Elle a juste été le fondement de ma vie, du pays”, a-t-il déclaré.

Les gens se rassemblent devant le palais de Buckingham à Londres, le jeudi 8 septembre 2022, après l’annonce du décès de la reine Elizabeth II de Grande-Bretagne. La reine Elizabeth II, le monarque britannique le plus ancien et un rocher de stabilité pendant une grande partie d’un siècle turbulent, est décédée jeudi après 70 ans sur le trône. Elle avait 96 ans. (AP Photo/Frank Augstein)

La politique quotidienne a été suspendue, les législateurs devant rendre hommage au monarque au Parlement pendant deux jours, à partir de midi. De nombreux événements sportifs et culturels ont été annulés en signe de respect, et certaines entreprises – dont le grand magasin Selfridges et le parc d’attractions Legoland – ont fermé leurs portes.

L’archevêque de Cantorbéry Justin Welby a déclaré que la mort de la reine marquait un “changement énorme” pour la Grande-Bretagne et le monde.

“Une partie de nos vies que nous tenions pour acquise comme étant permanente n’est plus là”, a-t-il déclaré.

Elizabeth était la monarque la plus ancienne de Grande-Bretagne et un symbole de constance à une époque turbulente qui a vu le déclin de l’empire britannique et le désarroi dans sa propre famille. Des membres de la famille royale s’étaient précipités à ses côtés dans la résidence d’été de la famille à Balmoral après que sa santé se soit détériorée.

Vendredi, Truss et d’autres hauts ministres devraient assister à un service commémoratif à la cathédrale Saint-Paul de Londres. Charles, qui est devenu le monarque immédiatement après la mort de sa mère, sera ensuite officiellement proclamé roi lors d’une cérémonie spéciale samedi.

Après une veillée à Édimbourg, le cercueil de la reine sera amené à Londres et elle restera en état pendant plusieurs jours avant ses funérailles à l’abbaye de Westminster.

Alors que le deuxième âge élisabéthain touchait à sa fin jeudi, la BBC a joué l’hymne national, “God Save the Queen”, sur un portrait du monarque en tenue d’apparat alors que sa mort était annoncée. Le drapeau au-dessus de Buckingham Palace a été mis en berne. Et dans l’un des premiers quarts de travail à venir, l’hymne joué vendredi était “God Save the King”.

DOSSIER – Dans cette photo d’archive du mardi 18 décembre 2012, la reine Elizabeth II de Grande-Bretagne lève les yeux et salue les membres du personnel du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth alors qu’elle termine une visite officielle qui fait partie des célébrations de son jubilé à Londres. La reine Elizabeth II, monarque au règne le plus ancien de Grande-Bretagne et symbole de stabilité pendant une grande partie d’un siècle mouvementé, est décédée le jeudi 8 septembre 2022. Elle avait 96 ans. (AP Photo/Alastair Grant Pool, File)

L’impact de la perte d’Elizabeth sera imprévisible pour la Grande-Bretagne. Elle a aidé à stabiliser et à moderniser la monarchie au cours de décennies d’énormes changements sociaux, mais sa pertinence au 21e siècle a souvent été remise en question. L’affection constante du public pour la reine avait contribué à maintenir le soutien à la monarchie lors des scandales familiaux, mais Charles est loin d’être aussi populaire.

Alors que la mort d’Elizabeth laisse présager un changement monumental, la vie quotidienne en Grande-Bretagne s’est déroulée vendredi, avec des enfants à l’école et des adultes au travail et confrontés à des inquiétudes concernant la flambée des prix.

Et son décès a révélé des émotions contradictoires. Pour certains, Elizabeth était une reine dont le couronnement brillait d’éclats d’un magnifique diamant de 3 106 carats extrait de sinistres mines d’Afrique australe, un monarque qui a hérité d’un empire qui leur en voulait.

Dans les années après qu’elle est devenue reine au Kenya, des dizaines de milliers de Kikuyu ethniques ont été rassemblés dans des camps par des colonisateurs britanniques sous la menace de la rébellion locale Mau Mau. À travers le continent, les nations ont rejeté la domination britannique et ont choisi l’indépendance au cours de sa première décennie sur le trône.

Elle a dirigé un pouvoir qui a parfois été critiqué comme donnant des conférences aux nations africaines sur la démocratie, mais refusant à beaucoup de leurs citoyens les visas pour visiter la Grande-Bretagne et en faire l’expérience de première main.

Le changement de garde intervient également à un moment difficile pour la Grande-Bretagne – le pays étant confronté à la récession et juste après qu’un tout nouveau Premier ministre a pris les rênes. Truss, nommé par la reine 48 heures plus tôt, a appelé Elizabeth “le rocher sur lequel la Grande-Bretagne moderne a été construite”.

Charles a qualifié la mort de sa mère de «moment de la plus grande tristesse pour moi et tous les membres de ma famille», ajoutant: «Je sais que sa perte sera profondément ressentie dans tout le pays, les royaumes et le Commonwealth, et par d’innombrables personnes à travers le monde. .”

Certaines personnes rassemblées devant le palais de Buckingham ont pleuré lorsque des responsables ont porté jeudi un avis confirmant la mort de la reine aux portes en fer forgé. Des centaines de personnes se sont rassemblées sous la pluie et les personnes en deuil ont déposé des tas de bouquets colorés aux portes.

Les dirigeants du monde ont présenté leurs condoléances et rendu hommage à la reine.

Au Canada, où le monarque britannique est le chef d’État du pays, les yeux du premier ministre Justin Trudeau étaient rouges d’émotion alors qu’il saluait « sa sagesse, sa compassion et sa chaleur ». En Inde, autrefois « joyau de la couronne » de l’empire britannique, le Premier ministre Narendra Modi a tweeté : « Elle personnifiait la dignité et la décence dans la vie publique. Peiné par sa disparition.

Le président américain Joe Biden l’a qualifiée de “femme d’État d’une dignité et d’une constance inégalées qui a approfondi l’alliance fondamentale entre le Royaume-Uni et les États-Unis”.

Depuis le 6 février 1952, Elizabeth régnait sur une Grande-Bretagne qui s’était reconstruite après une guerre destructrice et financièrement épuisante et avait perdu son empire ; a rejoint l’Union européenne puis l’a quittée ; et a fait la douloureuse transition vers le 21ème siècle.

Elle a traversé 15 premiers ministres, de Winston Churchill à Truss, devenant une institution et une icône – une présence rassurante même pour ceux qui ignoraient ou détestaient la monarchie.

Elle est devenue moins visible au cours de ses dernières années, car l’âge et la fragilité ont réduit de nombreuses apparitions publiques. Mais elle est restée au centre de la vie nationale alors que la Grande-Bretagne célébrait son jubilé de platine avec des jours de fêtes et de concours en juin.

Mardi, elle a présidé une cérémonie au château de Balmoral pour accepter la démission de Boris Johnson en tant que Premier ministre et nommer Truss comme son successeur.