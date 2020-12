«Pour moi, Erasmus a été le bénéfice le plus direct de la coopération européenne», a déclaré M. Boag, un étudiant en histoire et relations internationales de 20 ans à l’université d’Aberdeen. « C’est parti. »

Mais ses espoirs de participer au programme d’échange d’étudiants à l’échelle de l’Union européenne connu sous le nom d’Erasmus ont été anéantis la semaine dernière après que la Grande-Bretagne et l’Europe aient finalement conclu un accord sur le Brexit. Dans le cadre de cette annonce, le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que la Grande-Bretagne se retirerait d’Erasmus, invoquant ses coûts élevés.

Après la fermeture de son université en Ecosse au printemps à cause du coronavirus, l’obligeant à étudier en ligne depuis chez lui, Jack Boag a gardé le moral en rêvant à ce qui l’attendait pour la rentrée universitaire à venir: un semestre à l’étranger à l’Université d’Amsterdam.

Pour de nombreux jeunes britanniques, la décision de se retirer d’Erasmus n’est que l’étape la plus récente dans une érosion constante de ces possibilités depuis que le pays a voté en 2016 pour quitter l’Union européenne. Une fois capables d’étudier et de travailler n’importe où dans l’Union européenne sans visa, les jeunes Britanniques seront désormais traités comme des personnes de tout autre pays en dehors du bloc lorsqu’il s’agira de postuler à des programmes éducatifs – ou à des emplois.

Le retrait est également un coup dur pour les universités vantées de Grande-Bretagne, un symbole puissant de sa puissance douce en Europe et dans le monde, et une importante source de revenus pour le pays. La Grande-Bretagne reste deuxième après les États-Unis en tant que destination pour les étudiants internationaux, mais quitter Erasmus pourrait dissuader de nombreux étudiants européens qui auraient pu utiliser le programme comme une voie vers une éducation britannique.

Bien que cela n’affecte peut-être pas les institutions renommées comme Oxford ou Cambridge, de nombreuses universités moins connues pourraient en souffrir.

De nombreux jeunes et universitaires avaient espéré que la Grande-Bretagne continuerait de faire partie d’Erasmus sous un statut permettant la participation d’États non membres comme la Turquie et la Norvège. M. Johnson a déclaré en janvier qu’il n’y avait «aucune menace pour le programme Erasmus.