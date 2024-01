La Grande-Bretagne, pays de consultation

Une grande partie du discours sur les problèmes économiques du Royaume-Uni consiste à critiquer les politiciens pour leur ne pas reconnaître les atouts de la Grande-Bretagneou pour voir dans quoi la Grande-Bretagne est bonne et ne pas l’aimer.

Voici quelques problèmes politiques liés à ce cadre :

— Les secteurs économiquement les plus importants (impératif de croissance) ne sont pas toujours ceux qui emploient le plus de personnes (impératif de garder son siège aux prochaines élections).

— Il n’est pas si simple de dire dans quoi la Grande-Bretagne est bonne.

Et voici quelques graphiques :

Ainsi, au cours des quatre trimestres jusqu’en septembre 2023, le Royaume-Uni a exporté 180 milliards de livres sterling d’« autres services aux entreprises », soit plus du double de ses exportations de services financiers et cinq fois de voitures. L’idée du Royaume-Uni comme « superpuissance des services » est communément acceptée, mais… . . quel genre de prestations ?

Ami d’Alphaville Dan Davies récemment a écrit à ce sujet sur son Substack:

Nous [the UK] dominer le monde lorsqu’il s’agit de « faire des choses diverses ». Personne ne peut nous toucher lorsqu’il s’agit de « choses qui ne rentrent dans aucune autre catégorie »

Davies estime qu’une « grande partie » de cette catégorie « Autres services aux entreprises » est constituée d’avocats, mais en réalité, ce sont les consultants en gestion britanniques qui sont rois. Données de l’Office des statistiques nationales dernier livre rosepublié en octobre dernier, dresse une répartition au sein de toute cette catégorie jusqu’en septembre 2022.

Il montre les exportations dominantes au sein de cette catégorie : conseil en gestion, « services entre entreprises affiliées » et R&D :

D’un autre point de vue, si nous devions séparer ces trois industries, voici où elles se classeraient parmi toutes les exportations (sur la base des chiffres de 2022) :

Qui sont ces cabinets de conseil en management ? Certaines sont de grandes entreprises qui emploient cette personne intellectuellement simple dont vous vous souvenez en sixième et qui publie désormais beaucoup sur LinkedIn. D’autres, comme le dit Davies, sont :

De petits cabinets de conseil, souvent construits autour d’un ou deux professionnels expérimentés qui ont eu une demi-carrière dans des postes de direction dans un autre secteur ou dans la fonction publique, et qui se sont ensuite lancés dans les affaires en fournissant des conseils dans un créneau particulier.

En d’autres termes, le conseil en gestion existe comme une catégorie pâteuse, logée dans la catégorie pâteuse qu’est les services, logée dans la catégorie pâteuse que sont les exportations, logée dans la catégorie pâteuse qu’est le commerce.

Davies ajoute, en soulignant :

Nous sommes dans le Mittelstand britannique, et je pense que toute stratégie industrielle pour le Royaume-Uni doit prendre en compte les domaines dans lesquels nous sommes réellement bons, plutôt que ce qui semble génial et cool. L’Allemagne possède un immense arrière-pays de petites entreprises manufacturières qui, pour reprendre le slogan, « fabriquent ce qui fait la chose à l’intérieur de la chose ». Le Royaume-Uni compte un arrière-pays tout aussi important d’entreprises basées quelque part à l’extérieur du Old Rectory, le tout basé sur quelqu’un qui « connaît la personne qui connaît la réponse à la question ».

Comment s’adresser à ce groupe avec une stratégie industrielle (si elle est même nécessaire) est évidemment une question délicate. Nous pourrions supposer que les réponses incluent des éléments tels que « un meilleur haut débit », « arrêtez d’énerver les pays avec lesquels ils veulent travailler » et « restez à l’écart ».

Ce qui est le plus intéressant, c’est à quel point ils sont déjà importants pour la balance commerciale du Royaume-Uni. Comme l’écrit Shreyas Gopal de la Deutsche Bank dans une note publiée lundi :

Au-delà de la chute des prix de l’énergie, un facteur structurel plus favorable à la reprise de la balance commerciale du Royaume-Uni se joue : la vigueur persistante des exportations de services. En effet, la balance commerciale des services est proche des plus hauts à près de 6% du PIB. Au sein des différents secteurs de services, le groupe aggloméré des « autres services aux entreprises » a, dans l’ensemble, dépassé les services financiers en tant que principal secteur d’exportation nette du Royaume-Uni au cours des derniers trimestres.

Il continue:

Alors que se passe-t-il? Nous obtenons un indice en examinant où exactement le Royaume-Uni vend ces services à un rythme plus élevé. Il ne s’agit pas de l’UE, où les récentes fluctuations du commerce net des services sont presque exclusivement dues à l’effondrement et au rebond ultérieur du tourisme après la Covid. Au lieu de cela, la croissance récente est due à l’essor des exportations de services britanniques vers les États-Unis, ajoutant plus de 75 milliards de livres sterling, soit 2,5 % du PIB au compte courant.

Le coupable, estime Gopal, est sérieux :

La livre sterling est ici un facteur très important. Le principal coût de production d’un grand nombre de ces services est probablement celui des salaires. Et, même en tenant compte du rattrapage des salaires au Royaume-Uni et du rebond de l’année dernière dans le câble, en termes réels, il reste très bon marché, par rapport aux normes historiques, pour les entreprises américaines d’embaucher des entreprises britanniques ou de sous-traiter du travail à leurs filiales basées au Royaume-Uni. Est-ce que cela peut continuer ? Nous le pensons, d’autant plus que notre vision d’une vigueur générale du dollar au cours de la première partie de l’année maintiendrait les services britanniques bon marché du point de vue américain.

Si la théorie de Gopal est correcte, la situation semble encore plus difficile pour ces politiciens. Un secteur incroyablement diversifié avec des intérêts et des besoins intrinsèquement divers, qui profite de la dévaluation monétaire. Il n’est pas étonnant que Rishi Sunak et Keir Starmer n’achètent pas de banderoles sur lesquelles est écrit « nation de consultation » – même si c’est vrai.