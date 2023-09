La Grande-Bretagne n’est plus une exception économique après une amélioration « extraordinaire » du PIB par l’ONS

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

La Grande-Bretagne n’est plus une exception économique mondiale après une énorme amélioration de ses performances économiques post-pandémiques par l’Office des statistiques nationales.

Le PIB – la taille de l’économie britannique – a remonté au-dessus des niveaux d’avant la pandémie fin 2021, a annoncé l’agence vendredi – beaucoup plus rapidement qu’on ne le pensait auparavant.

L’ONS avait initialement déclaré que l’économie était encore 1,2 pour cent inférieure à sa taille d’avant le confinement au cours des trois derniers mois de 2021 ; il affirme désormais que le PIB était 0,6 pour cent plus élevé qu’avant la pandémie.

Ce changement signifie que la Grande-Bretagne n’est pas la seule économie du G7 à s’être encore remise de Covid.

L’économiste en chef de Panmure Gordon, Simon French, a qualifié la révision d’« extraordinaire » et a déclaré que « l’ensemble du récit économique du Royaume-Uni – post-pandémie – vient d’être révisé ».

« Tous les gros titres ‘Le Royaume-Uni n’est pas revenu au niveau d’avant Covid-19’ sont désormais obsolètes. Le « Royaume-Uni est en bas du G7 » n’est plus vrai », a-t-il ajouté.

La révision neutralise une ligne d’attaque clé du Parti travailliste, qui a mis en avant l’affirmation selon laquelle la Grande-Bretagne est le seul pays du G7 encore plus pauvre qu’avant la pandémie.

Le chancelier Jeremy Hunt a déclaré que « ceux qui sont déterminés à dénigrer l’économie britannique se sont trompés ».

Cependant, des chiffres distincts ont montré que le mois dernier, le secteur manufacturier britannique en difficulté a connu sa contraction la plus rapide depuis la pandémie et que le prix moyen de l’immobilier au Royaume-Uni a chuté en août au taux annuel le plus élevé depuis 14 ans.

M. Hunt a déclaré : « Il reste encore de nombreuses batailles à gagner, surtout contre l’inflation afin que nous puissions atténuer les pressions du coût de la vie sur les familles. Mais si nous nous en tenons à ce plan, nous pouvons espérer une croissance saine qui, selon le FMI, sera plus rapide que celle de l’Allemagne, de la France et de l’Italie à long terme.»

Ces changements, qui ont ajouté près de 2 % à la taille de l’économie britannique, signifient que le Royaume-Uni n’a plus le pire record de croissance parmi les pays du G7 depuis 2019.

Ils montrent également que l’économie britannique est susceptible de surpasser celle de l’Allemagne, la plus grande économie d’Europe.

L’ONS a imputé les révisions au fait que la contraction économique provoquée par Covid est moins grave qu’on ne le pensait auparavant. Il a ajouté que les entreprises avaient également continué à accumuler des stocks d’invendus au lieu de les revendre comme on le pensait.

L’ONS a également constaté que les grossistes et le secteur de la santé avaient produit beaucoup plus en 2021 qu’il ne l’avait imaginé.

L’ancien chef conservateur Sir Iain Duncan Smith a déclaré L’indépendant: « Il est temps pour l’ONS et les autres prévisionnistes d’accepter que leurs prévisions sont presque toujours fausses.

« Au lieu d’utiliser leurs sombres prévisions pour mettre le Royaume-Uni à rude épreuve, ils devraient mettre en avant le remarquable bilan des entreprises britanniques qui ont défié les prévisionnistes et réussi. »

Dans le même temps, selon l’influente enquête PMI manufacturière britannique S&P Global/CIPS, le secteur manufacturier est en baisse depuis 13 mois consécutifs. Son chiffre est passé de 45,3 en juillet à 43,0 en août.

« Les fabricants ont fait état d’un contexte économique affaibli, la demande étant affectée par la hausse des taux d’intérêt, la crise du coût de la vie, les pertes d’exportations et les inquiétudes concernant les perspectives du marché », a déclaré Rob Dobson, directeur de S&P Global Market Intelligence. « Même si cela se fait sentir dans l’ensemble du secteur manufacturier, les entreprises interentreprises sont particulièrement touchées. »

Et les prix de l’immobilier ont chuté de 5,3 pour cent par an en août, portant la valeur moyenne des propriétés à 259 153 £, a déclaré la Nationwide Building Society, ce qui représente la plus forte baisse annuelle en pourcentage depuis juillet 2009.

Nationwide a déclaré que les prix de l’immobilier sont désormais généralement inférieurs d’environ 14 600 £ à leur sommet d’août 2022.

Robert Gardner, économiste en chef de Nationwide, a déclaré : « Le mois d’août a vu un nouveau ralentissement du taux annuel de croissance des prix de l’immobilier à moins 5,3 pour cent, contre moins 3,8 pour cent en juillet, le taux le plus faible depuis juillet 2009. »