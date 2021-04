La Grande-Bretagne n’est plus dans une pandémie de Covid car les données montrent que le déploiement des jabs a réduit les infections symptomatiques de 90 pour cent.

Le virus est maintenant tombé au troisième plus grand tueur en Angleterre pour la première fois en six mois alors que des millions de Britanniques ont maintenant reçu leurs première et deuxième doses de jab

La vaccination a conduit le Royaume-Uni à sortir de la pandémie Crédits: Getty

Les piqûres peuvent entraîner une baisse de 90% des cas symptomatiques Crédit: SWNS

Les données de la première grande étude sur l’impact de la vaccination dans le monde réel montrent que l’infection est coupée par les jabs et sont susceptibles de réduire la transmission.

Une seule dose des vaccins Pfizer / BioNTech ou AstraZeneca entraîne une baisse des deux tiers des cas de coronavirus et est efficace à 74% contre une infection symptomatique.

Et avec deux doses de Pfizer, il y a eu une réduction de 70% dans tous les cas et une baisse de 90% des cas symptomatiques – les personnes les plus susceptibles de transmettre le coronavirus à d’autres.

L’une des nouvelles études, qui n’a pas encore fait l’objet d’un examen par les pairs, est basée sur les données de l’enquête nationale CovidInfection menée par l’Université d’Oxford et l’Office for National Statistics.

Sarah Walker, professeur de statistiques médicales et d’épidémiologie à Oxford et enquêteur en chef de l’enquête, a déclaré que la Grande-Bretagne était «passée d’une situation de pandémie à une situation endémique».

Il vient comme:

Le professeur Walker a déclaré que la chute des cas au cours des trois derniers mois était due à la fois au verrouillage et aux vaccins – ce qui contredit la déclaration de Boris Johnson selon laquelle il s’agissait uniquement d’un verrouillage.

«Le verrouillage à long terme n’est pas une solution viable, donc les vaccins vont clairement être le seul moyen pour nous d’avoir une chance de contrôler cela», a-t-elle déclaré.

«Mais je pense que le défi est que, comme cela a été démontré en Inde, au Canada et au Brésil, le virus est très efficace pour nous lancer des balles courbes.

«Et donc je pense que nous cherchons toujours à faire un petit pas loin du potentiel que les choses tournent mal à nouveau.»

Jusqu’à présent, 33,1 millions de Britanniques ont reçu une première dose de Pfizer / BioNTech, d’Oxford / AstraZeneca ou de Moderna – avec plus de 10,7 millions de personnes en ayant eu une seconde.

Il a également été révélé aujourd’hui qu’une seule dose d’un vaccin Covid réduisait le risque d’hospitalisation chez les personnes âgées britanniques de 98%.

Les données officielles de l’Office for National Statistics (ONS) ont révélé que Covid n’était pas la principale cause de décès en Angleterre et au Pays de Galles en mars pour la première fois depuis octobre.

Le déploiement des jabs et le succès du troisième verrouillage national ont permis aux Britanniques d’aller au pub en plein air, de visiter des magasins non essentiels et de se rendre au gymnase.

En octobre, un système à plusieurs niveaux était en place pour contrôler les infections, qui a ensuite été remplacé par le troisième verrouillage après la propagation de la variante Kent à travers le pays.

Les données de l’ONS montrent qu’en mars, Covid-19 était la troisième cause de décès, représentant 9,2% de tous les décès enregistrés en Angleterre et 6,3% au Pays de Galles.

Le virus était la principale cause de décès chaque mois de novembre à février.

La principale cause de décès en mars était la démence et la maladie d’Alzheimer en Angleterre, représentant 10,1% de tous les décès enregistrés ce mois-là.

Au Pays de Galles, les cardiopathies ischémiques étaient la principale cause de décès en mars, représentant 11,8% de tous les décès.

Les chiffres montrent qu’en Angleterre, six des dix principales causes de décès étaient nettement inférieures à la moyenne quinquennale.

Des conditions telles que les cancers de l’intestin avaient des taux similaires aux moyennes observées en 2015-2019.

Le rapport indiquait: « En particulier, le taux de mortalité pour les décès avec une cause sous-jacente de grippe et de pneumonie était inférieur de 57,1% en mars 2021 à la moyenne quinquennale de mars ».

Les données montrent également qu’entre août 2020 et janvier 2021 en Angleterre et au Pays de Galles, les décès ont augmenté chez les plus de 75 ans et qu’en Angleterre, ils ont également augmenté chez les personnes de moins de 75 ans.

Mais le rapport souligne que les taux en Angleterre ont maintenant considérablement diminué dans les deux groupes d’âge.

Les nouvelles données interviennent un jour après que le gouvernement a déclaré que 22 autres personnes étaient décédées dans les 28 jours après avoir été testées positives pour Covid-19 mercredi, portant le total britannique à 127 327.

Cette fois-ci la semaine dernière, le nombre quotidien de décès par virus était de 38 avec 2491 cas signalés le 14 avril.

Les données de l’application ZOE Symptom Tracker publiée aujourd’hui montrent également que les cas sont en baisse.

Le graphique ci-dessus montre que les décès en Angleterre causés par Covid-19 ont continué de diminuer Crédit: ONS

En moyenne, il y a actuellement 1 165 nouveaux cas symptomatiques de Covid-19 chaque jour au Royaume-Uni, contre 1 601 il y a une semaine.

Le professeur Tim Spector, directeur de l’étude, a déclaré: «Les taux sont à nouveau en baisse de 28% cette semaine et nous espérons que nous descendrons sous le seuil des 1 000 cas dans les prochains jours pour atteindre notre niveau record de l’année dernière en août.

« L’enquête ONS montre également maintenant des tendances à la baisse. »

Il a ajouté que le programme de vaccination ainsi que les mesures de distanciation sociale ont permis de contenir des variantes telles que la souche sud-africaine – qui avait été détectée à Londres.