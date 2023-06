Zéro vote dedans

THE Sun soutient depuis longtemps que la Grande-Bretagne ne soutiendra pas les politiques Net Zero qui nous appauvrissent. Pourquoi les politiciens n’écoutent-ils pas ?

L’enquête aux pages 8 et 9 devrait donner une lecture sombre aux députés conservateurs et travaillistes apparemment déterminés à inciter les électeurs à faire des achats soi-disant écologiques qu’ils ne peuvent pas se permettre à distance.

Il n’est pas étonnant que la plupart des gens s’opposent à l’élimination progressive des voitures à essence et diesel à partir de 2030, alors que les remplacements électriques sont tout à fait impraticables pour beaucoup et trop coûteux.

Et quand beaucoup de gens bien nantis qui les ont achetés le regrettent.

Il en va de même pour l’abandon des chaudières à gaz pour les bosses de chaleur coûtant au moins 10 000 £, sans aucune garantie qu’elles ne laisseront pas les propriétaires frissonner pendant un hiver britannique.

Les politiciens ont imposé des délais arbitraires visant à intimider le public pour qu’il fasse ces achats douteux, non prouvés et inabordables. C’est la définition d’essayer de courir avant de pouvoir marcher.

Et Net Zero est maintenant si bas sur la liste des priorités de la Grande-Bretagne pendant une crise du coût de la vie, avec le NHS en plein désarroi et nos frontières toujours grandes ouvertes.

Les travaillistes ont laissé Ed Miliband – en tandem avec le bailleur de fonds de Just Stop Oil Dale Vince – dicter son programme vert.

Incroyablement, ce gouvernement potentiel est maintenant allié à un culte apocalyptique bloquant la route, détesté même par les écoliers.

Les conservateurs n’ont aucune véritable excuse.

Net Zero est un bel objectif, si et quand nous pouvons nous le permettre. Jusque-là, aucun des principaux partis n’est prêt à revenir sur son fanatisme écologique et à se concentrer sur la réparation de notre économie ?

Sonde défectueuse

L’enquête Covid n’apparaît jusqu’à présent qu’une excuse pour la gauche pour haïr les conservateurs et reprendre des batailles qu’elle a perdues il y a longtemps.

David Cameron était dans les stocks hier, bombardé d’affirmations selon lesquelles sa brève campagne d’austérité de 2010 avait laissé le NHS pas prêt pour un fléau sans précédent incubé par des chauves-souris chinoises en 2019.

Faites-nous une faveur. Peu de pays étaient préparés à distance. Même la gauche ne peut pas blâmer les coupes conservatrices pour cela.

Par souci d’équilibre, cependant, Gordon Brown ne devrait-il pas maintenant être interrogé sur les raisons pour lesquelles cette restriction des dépenses était vitale ?

La débauche du travail en plus d’un krach mondial l’a nécessité, comme les électeurs l’ont accepté lorsqu’ils ont donné la majorité à Cameron en 2015, cinq ans après l’avoir nommé Premier ministre.

L’enquête Covid n’a pas d’activité de réécriture de l’histoire avec une inclinaison de gauche.

Il risque déjà de devenir une chasse aux sorcières politique unilatérale qui ne se concentre pas sur ce qui compte avant tout :

Notre protection contre la prochaine pandémie.

Laisse partir BoJo

Les députés n’ont-ils rien de mieux à faire que de continuer à se focaliser sur Boris Johnson ?

Il a arrêté et s’est remis à l’écriture. Et ils ont quand même fait la queue aux Communes hier pour lui donner un autre coup de pied.

Passez. Laisse le partir.