La Grande-Bretagne ne reviendra pas à la normale avant le PRINTEMPS PROCHAIN ​​malgré l’annonce de la Journée de la liberté, prévient Chris Whitty

La GRANDE-BRETAGNE ne reviendra à la normale qu’au PRINTEMPS PROCHAIN ​​après un « hiver difficile », a prévenu le professeur Chris Whitty.

Cette affirmation choquante survient alors que Boris Johnson a confirmé cette semaine qu’il supprimerait le verrouillage jusqu’aux os à partir du 19 juillet.

Le médecin-chef de l’Angleterre, le professeur Chris Whitty Crédit : PA

Il pense que la vie ne sera peut-être pas revenue à la normale avant le printemps Crédit : Reuters

Boris Johnson a annoncé cette semaine que l’Angleterre débloquera le 19 juillet Crédit : PA

Il a annoncé un feu de joie de restrictions Covid – balayant la distanciation sociale, les masques obligatoires et les ordres de travailler à domicile.

Toutes les autres limites légales seront abolies le jour de la liberté pour un été de plaisir après une année et demie exténuante de mesures draconiennes.

Cependant, la liberté peut ne pas être à long terme, selon le médecin-chef de l’Angleterre.

S’adressant à la conférence annuelle de la Local Government Association (LGA), le professeur Whitty a déclaré: «Il y aura presque certainement une vague de Covid [in winter] et cela s’ajoutera à un retour à une poussée respiratoire plus normale.

« Il va falloir beaucoup de temps, je pense, pour revenir à la normalité et je serais certainement surpris si nous revenions à ce que la plupart d’entre nous verraient comme une sorte de statu quo – avant la pandémie – d’ici le printemps prochain. .

« Parce que je pense que nous avons cette vague actuelle, j’espère qu’il y aura une période de Covid plus calme après cela, puis ce sera encore un hiver assez difficile, en particulier pour le NHS – puis d’ici le printemps prochain, j’espère un peu plus dans un modèle plus prévisible.

Les Britanniques seront toujours encouragés à porter des masques dans les endroits surpeuplés Crédit : LNP

M. Johnson a également mis en garde cette semaine contre le danger de futures variantes et le tribut qu’elles pourraient faire pendant l’hiver.

Le Premier ministre a déclaré lundi lors de la conférence de presse de Downing Street : « Nous continuerons de surveiller les données et de conserver des mesures d’urgence pour aider à gérer le virus pendant les périodes à risque plus élevé, comme l’hiver.

« Nous mettrons l’accent sur des orientations renforcées et ferons tout notre possible pour éviter de réimposer des restrictions avec tous les coûts qu’elles entraînent. »

Et lorsqu’il a été grillé par des journalistes, il a refusé de l’exclure complètement.

Il a répondu : « Si nous trouvons une autre variante qui ne répond pas aux vaccins, si Dieu nous en préserve, un nouveau bogue vraiment horrible devait apparaître, alors nous devrons clairement prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger le public.

« Mais dans l’ensemble, étant donné le succès massif du déploiement du vaccin, étant donné que c’est un moment propice, un bon moment pour le faire compte tenu des prochaines vacances d’été, du coupe-feu naturel que nous avons là-bas, et compte tenu de la difficulté d’imaginer ensuite nous ouvrons dans le contexte des mois d’automne/hiver plus froids, je pense que c’est une approche équilibrée et prudente. »

Certaines mesures d’atténuation se poursuivront dans les mois à venir.

Les Britanniques n’auront pas à porter de masques par la loi, mais les gens seront toujours encouragés à le faire dans les endroits surpeuplés ou dans les milieux du NHS comme les hôpitaux.

Une énorme dispute a éclaté alors que les travaillistes et certains scientifiques ont exigé qu’ils restent en place plus longtemps – même le professeur Whitty a déclaré qu’il soutenait leur maintien pour le moment.

Les règles de voyage strictes continueront également, mais le double jabbed obtiendra plus de libertés dans quelques semaines.

Une décision finale quant à la poursuite de la levée du verrouillage dans deux semaines sera prise le 12 juillet, mais le Premier ministre a déclaré qu’il prévoyait de procéder comme prévu.

Il est convaincu que le déploiement bien huilé du vaccin britannique permettra aux ministres d’échanger des lois strictes avec le « jugement individuel » du public.