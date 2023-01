La Grande-Bretagne n’a pas encore exclu de donner à l’Ukraine des missiles de croisière Harpoon à longue portée pour cibler les sites de lancement russes

La Grande-Bretagne n’a pas encore exclu de donner à l’Ukraine des missiles de croisière Harpoon – qui peuvent toucher des cibles plus profondément à l’intérieur de la Russie.

Des centaines d’armes, qui doivent être retirées par la Royal Navy cette année, sont à gagner.

Le missile Harpoon est capable de toucher une cible jusqu’à 80 milles

C’est l’un des missiles anti-navires les plus courants en Occident

Les missiles de croisière britanniques Harpoon ont une portée maximale de 240 km, soit six fois plus loin que les fusées GMLRS les plus puissantes fournies par la Grande-Bretagne jusqu’à présent.

Ils pourraient cibler les sites de lancement que la Russie utilise pour frapper l’infrastructure énergétique de l’Ukraine.

La ministre de la Défense, la baronne Goldie, a déclaré: “Le Royaume-Uni n’a pas exclu la possibilité de fournir des armes à plus longue portée pour contrer le ciblage massif et aveugle de la Russie sur les infrastructures civiles.”

Elle a insisté sur le fait que les armes britanniques étaient utilisées « conformément au droit international humanitaire ».

La baronne Goldie a ajouté : “Nous sommes en liaison quotidienne avec le gouvernement ukrainien, et il est clair que l’équipement fourni par le Royaume-Uni est destiné à la défense de l’Ukraine.”

Le Royaume-Uni a ouvert la voie avec une promesse de 14 chars Challenger 2 en plus de milliers de missiles antichars, antinavires et antiaériens.

Une source de la défense a déclaré qu’elle pourrait donner des harpons ou acheter des missiles à des pays tiers.

L’ex-Premier ministre Boris Johnson a déclaré hier soir que l’Occident devrait fournir des avions à plus longue portée.