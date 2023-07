La Grande-Bretagne minimise le désaccord avec les États-Unis sur l’Ukraine avant le sommet critique

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le Royaume-Uni a cherché à minimiser les discussions sur une rupture avec les États-Unis au sujet de l’Ukraine avant un sommet crucial de l’OTAN au cours duquel Kiev cherche à obtenir des assurances sur la voie de l’adhésion alors qu’il lutte contre l’invasion russe.

Joe Biden a qualifié la relation entre les deux pays de «solide comme le roc» lors de ses entretiens avec Rishi Sunak à Downing Street – mais le Premier ministre doit faire preuve de prudence à l’idée que l’Ukraine rejoigne l’alliance de défense.

Alors que la Grande-Bretagne est fortement favorable à une voie claire vers l’adhésion à l’OTAN, Washington reste hésitant. Le président américain a qualifié la candidature de Kiev de « prématurée » et a affirmé : « Je ne pense pas qu’elle soit prête pour l’adhésion à l’Otan ».

M. Sunak devrait utiliser le sommet de l’OTAN de cette semaine en Lituanie pour pousser les États-Unis et d’autres alliés moins sûrs de l’adhésion à accepter un langage signalant le soutien à l’adhésion de l’Ukraine à l’organisation à un moment donné – mais un calendrier ne devrait pas être discuté.

Le Premier ministre appellera également tous les alliés de l’OTAN à atteindre immédiatement l’ambition qu’ils se sont fixée il y a près de deux décennies de consacrer 2% de leur PIB à la défense.

Bien que tous les participants conviennent que l’Ukraine ne peut pas se joindre à la guerre – une décision qui entraînerait l’Occident au sens large dans un conflit direct avec la Russie – les responsables britanniques sont convaincus que les dirigeants de l’OTAN accepteront de soutenir fermement l’idée d’une voie pour l’avenir de l’Ukraine à l’intérieur de l’Occident. Alliance.

Le porte-parole de M. Sunak a déclaré que si « nous voulons soutenir l’Ukraine sur la voie de l’adhésion à l’alliance, les mécanismes exacts pour cela doivent être discutés avec les alliés de l’OTAN ».

Cela s’est produit alors que le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a déclaré que les dirigeants de l’OTAN étaient déjà parvenus à un « consensus » pour abandonner le plan d’action pour l’adhésion (MAP) qui est normalement exigé des membres potentiels de l’OTAN.

Joe Biden et Rishi Sunak lors de leur réunion de jardin n ° 10 (APE)

« Je salue cette décision tant attendue qui raccourcit notre chemin vers l’OTAN. C’est aussi le meilleur moment pour clarifier l’invitation de l’Ukraine à devenir membre », a-t-il écrit sur Twitter.

M. Kuleba avait précédemment déclaré que l’abandon de la formalité du MAP était un « minimum » que le pays déchiré par la guerre souhaitait voir cette semaine – exhortant l’OTAN à proposer une démarche « significative » vers l’adhésion lors du sommet de cette semaine.

Le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, a déclaré lundi qu’il était « confiant que tous les alliés s’accorderont sur un message très clair » sur la future adhésion de l’Ukraine – mais a admis qu’il n’y avait pas de consensus sur les « étapes concrètes » à venir.

Le n ° 10 a également minimisé les discussions sur une rupture avec les États-Unis au sujet des bombes à fragmentation. Alors que Washington a déclaré qu’il fournirait les munitions controversées à l’Ukraine, M. Sunak a clairement indiqué qu’il respectait une convention internationale que le Royaume-Uni a signée pour interdire les armes.

M. Sunak a semblé faire peu d’efforts pour persuader M. Biden de ne pas donner suite à l’engagement de fournir les armes – bien que le n ° 10 ait déclaré qu’il s’était conformé à l’obligation légale britannique de décourager l’utilisation des bombes à fragmentation en soulevant la question.

Volodymyr Zelensky avec le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg (PA)

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré que fournir les armes était « un choix difficile pour les États-Unis » qui leur avait été « forcé par la guerre d’agression de la Russie ».

Les deux dirigeants « ont discuté des engagements que le Royaume-Uni a pris en vertu de cette convention, à la fois de ne pas produire ou utiliser d’armes à sous-munitions et de décourager leur utilisation », a déclaré le porte-parole du Premier ministre. Le No 10 a également reconnu que l’Ukraine avait demandé les armes pour se défendre contre l’invasion russe.

M. Biden a déclaré qu’il « ne pouvait pas rencontrer un ami plus proche et un plus grand allié », tandis que M. Sunak a salué les États-Unis et le Royaume-Uni comme « deux des alliés les plus solides », alors que le couple s’est entretenu pendant environ 40 minutes aux côtés du secrétaire d’État. Antony Blinken et le ministre des Affaires étrangères James Cleverly.

M. Sunak appellera également tous les alliés à commencer à dépenser 2% de leur PIB pour la défense – et pressera le président turc Recep Tayyip Erdogan sur la nécessité d’admettre la Suède dans l’OTAN.

M. Sunak confirmera également une multiplication par huit de la capacité de production britannique de munitions d’artillerie de 155 mm dans le cadre d’un accord de 190 millions de livres sterling avec BAE Systems qui devrait créer plus de 100 emplois.

Le Premier ministre a déclaré que le Royaume-Uni investit des sommes record dans la défense « pour rendre nos forces armées plus meurtrières et plus déployables », ajoutant: « Et c’est quelque chose que nous devons voir à travers l’OTAN – en commençant par respecter l’engagement de 2% ».

Pendant ce temps, l’ancien secrétaire général de l’OTAN, Lord Robertson, a déclaré que le secrétaire conservateur à la Défense, Ben Wallace, avait toujours été peu susceptible de remplacer M. Stoltenberg à cause du Brexit.

« Je ne pense pas que les Français aient été très attachés à quelqu’un qui avait été si associé au Brexit et à Boris Johnson », a-t-il déclaré à LBC. « Je pense que c’est injuste parce que je pense que Ben Wallace était un bon candidat. »