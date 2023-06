La Grande-Bretagne met en garde contre des troubles de masse à travers la Russie à propos de la tentative de «coup d’État» du groupe Wagner alors que l’Occident «surveille» la situation

La Grande-Bretagne a mis en garde contre des troubles de masse à travers la Russie après que les mercenaires du groupe Wagner se soient emparés d’un QG militaire russe au milieu des craintes d’un coup d’État.

Poutine est confronté à l’un des plus grands défis de son règne de poing de fer depuis qu’il a pris le pouvoir au Kremlin il y a plus de deux décennies.

Fondateur du groupe de mercenaires privés Wagner Yevgeny Prigozhin et ses troupes Crédit : Reuters

Des chars dans les rues de Rostov-sur-le-Don après que le groupe Wagner s’est emparé d’un QG russe Crédit : AP

Des combattants du groupe de mercenaires privés Wagner montent la garde à Rostov-sur-le-Don Crédit : Reuters

Vladimir Poutine a prononcé un rare discours tôt le matin après la rébellion Crédit : AFP

Le patron de Wagner, Yevgeny Prigozhin, a juré de « punir » la Russie après avoir accusé Poutine d’une attaque au missile contre un camp d’entraînement de Wagner à Bakhmut, en Ukraine, qui a tué des dizaines de personnes.

Tôt samedi, il a annoncé qu’il avait pris le contrôle du QG de l’armée russe à Rostov – alors qu’il s’était engagé à marcher vers Moscou et à rallier ses troupes.

Il est entendu que les combattants de Wagner ont également pris le contrôle des installations militaires de la ville de Voronej, à environ 500 km au sud de Moscou.

Le ministère des Affaires étrangères a déclaré: « Il y a des informations faisant état de tensions militaires dans la région de Rostov et d’un risque de nouveaux troubles à travers le pays.

« De plus, il y a un manque d’options de vol disponibles pour retourner au Royaume-Uni. »

Le gouvernement britannique continue de déconseiller tout voyage en Russie alors que les tensions montent.

Le ministère britannique de la Défense a averti que les unités de Wagner « se dirigent vers le nord via Vorenezh … visant presque certainement à se rendre à Moscou ».

Il a décrit la rébellion comme « le défi le plus important pour l’État russe ces derniers temps ».

« Au cours des prochaines heures, la loyauté des forces de sécurité russes, et en particulier de la Garde nationale russe, sera la clé du déroulement de la crise », a-t-il averti.

Emmanuel Macron suit également de près la situation, a déclaré le bureau du président français.

« Le président suit la situation de très près », a déclaré l’Elysée.

« Nous restons concentrés sur le soutien à l’Ukraine. »

L’Allemagne « suit également de près » les événements dramatiques en Russie puisque l’Otan a confirmé qu’elle « surveillait la situation ».

Plus tôt samedi, Prigozhin – l’ancien copain de Poutine – a affirmé que ses forces avaient désormais sous leur contrôle toutes les installations militaires de Rostov-on-Don – y compris l’aérodrome.

Des images extraordinaires montrent le bâtiment militaire russe entouré de chars et de troupes du groupe Wagner.

Fuming Poutine a prononcé un rare discours tôt le matin sur la rébellion – qualifiant la décision de Prigozhin de « trahison » et de « coup mortel » pour la Russie.

L’homme de 70 ans a averti : « C’est une campagne criminelle. Cela équivaut à une mutinerie armée.

« La Russie se défendra et repoussera cette décision. Nous luttons pour la vie et la sécurité de nos citoyens et notre intégrité territoriale.

« Tout doit être fait pour mettre fin à ce danger. C’est une tentative de nous renverser de l’intérieur. C’est une trahison.

« Face à ceux qui se battent sur le front, c’est un coup de poignard dans le dos des troupes et du peuple de Russie. »

Michael McFaul, ancien ambassadeur américain en Russie, a qualifié la rébellion de « plus grande crise » que Vlad ait jamais connue.

Il a averti qu’il y aurait un « grand combat » où « les Russes tueront les Russes » à moins que Prigozhin ne se rende.

On pense depuis longtemps que Prigozhin avait l’ambition de prendre le contrôle de Poutine.

Le chef de guerre a déclaré que ses forces étaient maintenant entrées en Russie – et a juré que lui et des milliers de ses combattants étaient « prêts à mourir ».

Dans une vidéo furieuse, il a déclaré: « Nous détruirons tous ceux qui se dressent sur notre chemin … nous avançons et nous irons jusqu’au bout. »

Prigozhin a appelé à une rébellion armée visant à évincer les principaux généraux russes et le ministre de la Défense Sergueï Choïgou.

CECI EST UNE HISTOIRE EN DÉVELOPPEMENT…

