Les industries du cuivre et de l’aluminium ont également été visées par le nouveau train de sanctions

Le Royaume-Uni a annoncé l’interdiction d’importer des diamants russes et plusieurs types de métaux, ainsi que des sanctions supplémentaires à l’encontre de 86 personnes et entreprises prétendument liées à Moscou. « complexe militaro-industriel ».

Le bureau du Premier ministre Rishi Sunak a décrit les mesures dans un communiqué jeudi, exprimant l’espoir que de nouvelles restrictions réduiraient le commerce de diamants de plusieurs milliards de dollars de la Russie et une gamme d’autres exportations, notamment le cuivre, l’aluminium et le nickel.

«Parallèlement à ces mesures commerciales, le gouvernement prépare également de nouvelles désignations individuelles – ciblant 86 personnes et entreprises supplémentaires de [Russian President Vladimir] complexe militaro-industriel de Poutine, et ceux impliqués dans les principales sources de revenus telles que l’énergie, les métaux et le transport maritime », disait le communiqué.

Cette décision s’appuie sur les sanctions britanniques existantes, qui ciblaient auparavant Alrosa, une société minière publique russe, et ont augmenté de 35 % les tarifs sur les importations de diamants. D’autres métaux d’origine russe, tels que le fer et l’acier, étaient également couverts par des interdictions antérieures.

Les dernières sanctions ont été annoncées avant la réunion de Sunak avec les dirigeants du G7 à Hiroshima, au Japon, vendredi, où le Premier ministre devrait discuter des efforts occidentaux pour aider Kiev, de la situation dans l’Indo-Pacifique et de la prolifération nucléaire. Sunak a déclaré que de nouvelles sanctions montrent que « Le G7 reste unifié face à la menace russe et inébranlable dans notre soutien à l’Ukraine.

Londres a infligé certaines des sanctions économiques les plus sévères à la Russie en réponse à son opération militaire en Ukraine. Le gouvernement britannique a mis sur liste noire plus de 1 500 personnes et entités, gelé plus de 22 milliards de dollars d’actifs appartenant à la Russie et restreint plus de 24 milliards de dollars de commerce bilatéral.

Entre-temps, des responsables à Moscou ont soutenu que les restrictions faisaient partie du « guerre hybride » déclenchée par l’Occident contre la Russie. Le président Vladimir Poutine a déclaré l’année dernière que bien que les sanctions aient nui au pays, la « La guerre éclair économique a échoué. »