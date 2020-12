George Eustice a déclaré que le Royaume-Uni « examinait un certain nombre de problèmes dans le domaine du bien-être animal » – Hollie Adams / AFP

La Grande-Bretagne imposera une interdiction pure et simple de la vente de fourrure animale une fois la période de transition du Brexit terminée, a suggéré le secrétaire à l’Environnement.

Le passage de la viande de baleine par les ports britanniques sera également interdit, a déclaré George Eustice.

Le Royaume-Uni a déjà commencé à interdire les exportations d’animaux vivants, ce qu’il n’était pas en mesure de faire en vertu du droit de l’UE, et sa liberté post-Brexit permettra un resserrement supplémentaire des règles sur le bien-être animal.

M. Eustice a déclaré à Times Radio: « Nous examinons un certain nombre de problèmes dans le domaine du bien-être animal. La fourrure est un domaine. Nous avons interdit la production de fourrure depuis au moins 2002 dans ce pays, l’un des pays du monde qui a été premier à interdire sa production. «

Lord Goldsmith, le ministre du Bien-être animal et un ami proche de la fiancée de Boris Johnson, Carrie Symonds, est en charge de la politique, qui interdirait l’importation de fourrure d’animaux sauvages et signifierait que les manteaux de fourrure et les vêtements garnis de fourrure seraient interdits.

Le pair a qualifié le commerce des fourrures de « l’une des activités humaines les plus sinistres », tandis que Mme Symonds a qualifié de « malades » les personnes qui veulent acheter de la fourrure.

La British Fur Trade Association a affirmé que la fourrure était de plus en plus populaire auprès des jeunes à la recherche de produits naturels durables plutôt que de produits de mode rapide fabriqués par l’homme.

Environ 200 millions de livres sterling de produits en fourrure sont importés au Royaume-Uni chaque année, principalement de l’UE. Faire partie du marché unique a signifié que la Grande-Bretagne ne pouvait pas choisir d’interdire ces produits jusqu’à présent.

M. Eustice a déclaré: « Il y a un certain nombre de domaines dans lesquels la législation de l’UE nous a empêchés d’agir. Cela nous a empêché de pouvoir interdire l’exportation d’animaux vivants, cela nous a empêché d’empêcher le transbordement de viande de baleine. certains pays nordiques via nos ports vers le Japon et nous aimerions examiner cela.

« Sur la fourrure en particulier, vous ne [currently] pouvoir interdire la vente car cela constituerait une violation des règles du marché unique.

« Le Royaume-Uni a toujours été un chef de file dans ce domaine. Nous avons vu avec le coronavirus certains des risques que vous présentez avec l’élevage intensif de visons et nous examinerons si nous pouvons faire avancer cela. »