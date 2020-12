Revue nationale

Le christianisme comme idéologie: la mise en garde de la marche de Jéricho

Un cocktail idéologique toxique de griefs, de paranoïa et de rage auto-disculpatoire a été présenté à la «Marche de Jéricho», une manifestation organisée à la fin de la semaine dernière à Washington, DC, par les partisans chrétiens évangéliques les plus dévoués du président. Leur objectif était «d’arrêter le vol» de l’élection présidentielle, de préparer les patriotes à la bataille contre un «gouvernement mondial unique» et de vendre des oreillers à un rabais de 25%. En regardant les débats se dérouler sur YouTube, j’ai trouvé que ce n’était pas le cas. Il est toujours facile de dire où ces trois objectifs se sont classés par ordre de priorité pour les organisateurs. En fait, il y a eu une impression étrange tout au long de l’événement que les participants pensent que le christianisme est, dans un certain sens, consubstantiel au nationalisme américain. C’était comme si une Sainte Trinité nouvelle et améliorée du «Père, Fils et Oncle Sam» avait remplacé l’ancienne version désuète de Nicée. Quand Eric Metaxas, l’animateur de radio partisan et maître de cérémonie de l’événement, est monté sur scène pour la première fois, il n’a pas été accueilli avec des psaumes ou des hymnes de louange au Saint Rédempteur, mais avec des chants de «USA! USA! »En bref, le rassemblement de Jéricho était un exemple inquiétant de la façon dont le christianisme peut être tordu et enrôlé au service d’une idéologie politique. Mais l’idéologie n’est pas réellement compatible avec le christianisme. L’idéologie va de pair avec la politique et le statut de nation parce que son but est d’abstraire de la vie particulière des individus certaines règles générales ou vérités sur le comportement humain qui peuvent ensuite être utilisées pour organiser la société. Pour cette raison, l’idéologie exclut la personnalité unique et irremplaçable de chaque humain, ce que nous appelons habituellement notre «moi». Cet aplatissement des personnes en abstractions manipulables est nécessaire si nous voulons avoir un ordre politique. Les politiciens du gouvernement fédéral, par exemple, gouvernent plus de 300 millions de personnes. Ils ne peuvent pas espérer avoir une relation personnelle avec chaque Américain individuellement ou légiférer en fonction des préférences uniques de notre vie personnelle. Ils doivent rechercher les préoccupations que nous partageons avec les autres et nous traiter comme des avatars de ces préoccupations. Nous devenons, aux yeux de l’État, membres d’une tranche d’imposition, pro-vie, pro-choicers, blancs, noirs, résidents d’un code postal particulier. Dans tous les cas, nos personnalités uniques et individuelles, par opposition à ce que nous partageons avec d’autres membres d’un groupe politique, sont exclues. Pour cette raison, la politique est, dans un sens très réel, inhumaine. Comme l’écrit le théologien grec Christos Yannaras, «la substitution de la politique à l’existence est la trahison suprême de l’altérité subjective de l’homme». Il est possible que les gens adoptent cette façon de penser à un tel point qu’ils deviennent idéologiquement possédés. Les individus peuvent tellement s’identifier à un collectif politique qu’ils perdent l’être humain unique qui existait autrefois en dessous. Pire encore, ils peuvent appliquer cette même norme aux autres et identifier ainsi leurs adversaires exclusivement comme des stéréotypes pervers. L’humain disparaît et l’idée de l’ennemi est tout ce qui reste. C’est ce que Yannaras entend par «substitution de la politique à l’existence». Les gens sont réduits à des acteurs politiques et la réalité est réduite au combat politique. Toutes les autres tiges de ce que le poète Philip Larkin appelle «la fleur aux millions de pétales d’être ici» sont arrachées et jetées. Cette disposition d’esprit a longtemps été l’apanage de la gauche, et elle y fleurit encore dans le forme de politique identitaire intersectionnelle. Mais ces derniers temps, nous avons vu de plus en plus de cet état d’esprit lever la tête laide sur la droite. De plus, il existe certaines caractéristiques de la mentalité conservatrice qui pourraient lui permettre de prendre racine et de germer plus rapidement et avec un effet plus meurtrier que nous pourrions l’imaginer. Pour en avoir la preuve, regardez la marche de Jéricho elle-même. La droite américaine s’est toujours méfiée de ce que nous pourrions appeler «la méchanceté dans les hauts lieux». Cette impulsion remonte à la Fondation elle-même, lorsque les Patriotes sont devenus convaincus qu’une vaste conspiration transcontinentale pour les priver de leurs libertés était orchestrée par une élite obscure et lointaine: le parlement britannique. Cette dialectique fondatrice entre les enfants populaires de la lumière et les enfants d’élite des ténèbres a été intégrée dans la rhétorique de la démocratie jeffersonienne depuis le début. À son meilleur, il a fonctionné comme une garantie contre les excès du gouvernement. Au pire, elle a conduit aux excès de la John Birch Society, du maccarthysme et, plus récemment, du mouvement de vérité contre la fraude électorale. Puisque le but de l’idéologie est de fournir un compte rendu complet de la vie politique, les données qui ne correspondent pas au modèle idéologique peuvent être remodelées par un appel à la conspiration. Ceux de gauche le font depuis des années. Chaque fois que les événements confondent leur schéma idéologique, ils l’expliquent en faisant appel à des complots alimentés par l’argent noir et perpétrés par des barons voleurs milliardaires. Les idéologues de droite ont maintenant trouvé un bouc émissaire similaire sous la forme de «l’État profond». Voici ce que Mike Flynn avait à dire lors de la marche de Jéricho:> Nous ne pouvons pas accepter ce que nous traversons comme juste. Nous sommes à l’intérieur des murs de l’État profond et il y a le mal et la corruption. Et il y a la lumière et la vérité. Et nous allons aller à la lumière et nous allons aller à la vérité. C’est ainsi que cela doit être pour les personnes idéologiquement possédées. Quand le sens même de soi est lié au succès d’un programme idéologique, on ne peut pas laisser le programme échouer. Ce qui nous amène à l’aspect le plus dépravé et le plus sordide de tout ce mouvement conspirateur: à l’instar du président lui-même, les dirigeants de la Marche de Jéricho ont dit des choses incroyablement irresponsables sur l’élection qui pourraient très bien conduire à la violence. Le précité Eric Metaxas, qui a une émission de radio et un public considérable, s’est décrit comme « heureux de mourir dans ce combat » et a dit à ses auditeurs que « nous devons nous battre jusqu’à la mort, jusqu’à la dernière goutte de sang, car ça vaut la peine il. » Il a également décrit tous ceux qui ne sont pas dans le train «arrêtez le vol» comme ceci:> Tous ceux qui ne sont pas enthousiastes à ce sujet. . . vous êtes les Allemands qui ont détourné le regard lorsque Hitler se préparait à faire ce qu’il s’apprêtait à faire. Malheureusement, je ne vois pas comment vous pouvez le voir autrement. D’autres orateurs à l’événement ont appelé à la formation d’une milice civile, tandis qu’Alex Jones, le célèbre vrai vrai de Sandy Hook qui parle avec un grondement congénital, a comparé le moment. nous sommes en ce moment en 1776. Nous devons compter avec la chance non triviale que quelqu’un prenne ces hommes au sérieux. Lorsque vous utilisez un langage comme celui-ci tout en vous adressant à un public de personnes politiquement enragées, vous courtisez la possibilité de la violence. Après tout, qui ne veut pas être le premier à prendre les armes contre les nazis ou à reprendre le flambeau de la liberté à George Washington? C’est la tragédie de la marche de Jéricho. L’ironie de la marche de Jéricho est qu’un procédé ostensiblement chrétien ressemble en fait plus au paganisme qu’il a vaincu il y a longtemps. Écrivant sur l’antiquité classique, le métropolite John Zizioulas note que> de nombreux écrivains ont représenté [Ancient] La pensée grecque est essentiellement «non personnelle». Dans sa variante platonicienne, tout ce qui est concret et «individuel» est finalement renvoyé à l’idée abstraite qui en constitue le fondement et la justification finale. Cela ressemble beaucoup au fonctionnement des idéologies modernes. En Amérique d’aujourd’hui, les individus sont finalement renvoyés à l’idée politique abstraite qui constitue leur fondement et leur justification finale dans l’ordre social. Zizioulas poursuit en observant que dans la Rome classique, «l’identité – cette composante vitale du concept d’homme, ce qui différencie un homme d’un autre, qui fait de lui ce qu’il est – [was] garantis et fournis par l’État ou par un tout organisé. » Alors que le christianisme recule en tant que force culturelle en Occident, nous semblons revenir vers cette manière «non personnelle» de traiter les uns avec les autres. Mais loin de repousser ce processus de déshumanisation, les chrétiens de la Marche de Jéricho l’accélèrent en divisant le bien et le mal selon des lignes exclusivement idéologiques.Pour en comprendre la gravité et l’ironie tragique, il faut vraiment comprendre le monde tel qu’il était. lorsque le christianisme est apparu. Comme Zizioulas le note ci-dessus, on ne pensait pas que les personnes individuelles existaient à part entière dans le monde antique. Tout et tout le monde a été conçu comme un fragment fragmenté de l’univers, qui était finalement une grande unité impersonnelle. Les hommes et les femmes ont dérivé dans et hors de l’existence en tant qu’épiphénomènes d’un ordre cosmique impersonnel. Le christianisme a changé tout cela en insistant sur le fait que la réalité ultime est elle-même personnelle: trois personnes divines uniques et irremplaçables qui existent dans une communion de relation immédiate. C’est pourquoi le christianisme, bien compris, marque la fin de l’idéologie. Il insiste sur le fait que les aspects les plus vrais et les plus importants de nos vies ne sont pas les idées que nous nous concoctons les uns les autres dans l’abstrait afin d’avoir un gouvernement qui fonctionne. La personne unique, comprise uniquement dans le contexte d’une relation amoureuse et indépendamment de tout statut idéologique, est le véritable cœur et pierre angulaire de la vie humaine. Par conséquent, la foi chrétienne s’avère essentiellement anti-politique, car l’État ne peut pas traiter les gens de cette manière. Il ne peut les traiter que comme des acteurs politiques. Mais c’est ainsi que les chrétiens de la Marche de Jéricho semblent penser à eux-mêmes et à tout le monde.Il y a beaucoup à dire sur les mensonges spécifiques qui ont été racontés à propos de l’élection par les théoriciens du complot de droite, mais beaucoup de mes collègues les ont habilement démystifiés de manière plus convaincante. que je ne pourrais jamais. Ma principale préoccupation est la trajectoire plus large du christianisme dans ce pays et l’empiètement de l’idéologie politique sur son territoire spirituel. Si l’idéologie de la marche de Jéricho s’est vraiment répandue à droite, elle pourrait finir par être un problème beaucoup plus insoluble et sérieux à long terme que tout ce qui entoure la défaite de Donald Trump. accord, les chrétiens ont besoin de retrouver la primauté du personnel sur le politique plus que toute autre chose. Si nous ne pouvons pas aimer nos voisins d’une manière personnelle, politiquement agnostique, face à face, ils se tourneront vers des communautés idéologiques synthétiques et irréelles pour combler le vide laissé par la solitude de leur vie quotidienne. , la solidarité et la confiance sociale des deux côtés du spectre politique impliqueront de se détourner de ce cul-de-sac idéologique et de revenir vers les communautés personnelles. Si les églises chrétiennes ne le font pas, elles risquent d’être exploitées comme des jouets politiques des pouvoirs en place.