La Grande-Bretagne identifie son premier cas de nouvelle variante mpox

La Grande-Bretagne a détecté son premier cas de nouveau variant du mpox, clade Ib, a annoncé mercredi l’agence de sécurité sanitaire du pays (UKHSA), ajoutant que le risque pour la population restait faible.

Le variant clade Ib est une nouvelle forme du virus qui a été déclarée urgence sanitaire mondiale par l’Organisation mondiale de la santé en août, après qu’une épidémie en République démocratique du Congo s’est propagée aux pays voisins d’Afrique.

Le cas, chez un patient qui avait récemment voyagé dans les pays touchés en Afrique, a été détecté à Londres et l’individu a été transféré vers un hôpital spécialisé, a indiqué l’UKHSA.

Les contacts étroits de l’affaire sont suivis par l’UKHSA et les organisations partenaires, a ajouté l’UKHSA.

Des cas de mpox clade Ib ont été signalés au Burundi, au Rwanda, en Ouganda, au Kenya, en Suède, en Inde et en Allemagne, ainsi qu’au Congo. Il s’agit d’une forme différente du virus du clade II, qui s’est propagé à l’échelle mondiale en 2022, en grande partie parmi les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes.

Mpox est une infection virale qui provoque généralement des symptômes pseudo-grippaux et des lésions remplies de pus, et bien qu’elle soit généralement bénigne, elle peut tuer. On pense que le clade Ib provoque une maladie plus grave que le clade II.

Les deux formes peuvent être transmises par contact physique étroit, y compris par contact sexuel.

Les autorités britanniques ont déclaré qu’elles ne fourniraient pas plus de détails sur le patient, mais ont ajouté que les contacts de la personne étaient suivis et se verraient proposer des tests et des vaccinations si nécessaire, ainsi que des soins supplémentaires s’ils étaient positifs ou présentaient des symptômes.

Selon les derniers chiffres de l’OMS, il y a eu cette année plus de 44 000 cas confirmés et suspects de mpox en Afrique, et plus de 1 000 décès, principalement au Congo.