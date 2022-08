La Grande-Bretagne hébergera 100 000 demandeurs d’asile d’ici la fin de l’année prochaine, selon le gouvernement

LE gouvernement prévoit que le Royaume-Uni accueillera 100 000 demandeurs d’asile d’ici la fin de l’année prochaine.

Les derniers chiffres montrent qu’il y en a 88 466 ici, dont 37 000 dans des hôtels pour un coût pour les contribuables de 4,7 millions de livres sterling par jour.

Les chefs du ministère de l’Intérieur ont publié des objectifs de dispersion régionale pour réduire les coûts.

Mais les conseils affirment qu’ils n’ont eu que six semaines pour dire comment ils atteindront les objectifs – un officier supérieur qualifiant de “malheureux” la gestion de la politique par le ministère de l’Intérieur.

Les nouveaux objectifs, imposés par le ministre de l’Intérieur Priti Patel, devraient réduire la dépendance à l’égard des logements temporaires et hôteliers et placer les familles dans des logements plus adaptés.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: “Le ministère de l’Intérieur s’est engagé et a consulté les conseils pendant des mois pour convenir d’une approche plus équitable de la dispersion des demandeurs d’asile.

“Toute suggestion contraire est complètement fausse.

“L’énorme augmentation des traversées dangereuses de petits bateaux signifie que le contribuable britannique dépense plus de 5 millions de livres sterling par jour pour héberger des demandeurs d’asile dans des hôtels, ce que nous devons mettre fin.”

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré: “Le système d’hébergement des demandeurs d’asile est soumis à une énorme pression en raison de l’énorme augmentation des traversées dangereuses en petits bateaux et de la migration illégale.

“Nous nous engageons à travailler en partenariat avec les autorités locales pour créer un modèle de dispersion complète plus juste qui aide à mettre fin à l’utilisation inacceptable des hôtels et répond à l’évolution des demandes.”