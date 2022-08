Dans une Grande-Bretagne généralement pluvieuse, le gouvernement a officiellement déclaré vendredi une sécheresse dans le sud et le centre de l’Angleterre au milieu de l’un des étés les plus chauds et les plus secs jamais enregistrés.

Avertissement de chaleur orange de 4 jours émis pour le sud et le centre de l’Angleterre, certaines parties du Pays de Galles