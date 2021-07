La Grande-Bretagne « gardera ses troupes en Afghanistan avec le SAS prêt à rester et à aider les unités à combattre les talibans »

La GRANDE-BRETAGNE maintiendra des troupes en Afghanistan avec le SAS pour aider à former des unités locales à combattre les talibans, a-t-on appris.

Les officiers d’élite du SAS resteront dans le pays sinistré en tant que « groupe consultatif » pour aider à former les soldats afghans.

L’ancien chef du MI6, Sir Alex Younger, s’est dit préoccupé par la montée en puissance des talibans en Afghanistan Crédit: Sky News

Le dernier drapeau de l’Union de la Grande-Bretagne volant au-dessus du ciel de la province d’Helmand, en Afghanistan, est abaissé par le capitaine Matthew Clark, à gauche, et l’adjudant 1 John Lilley Crédit : PA : Association de la presse

Le Premier ministre Boris Johnson prendra la décision finale aujourd’hui lors d’une réunion du Conseil de sécurité nationale.

Selon The Telegraph, la décision est « aussi bonne que prise » et un petit nombre de soldats resteront dans le pays.

Un ancien soldat du SAS a déclaré qu’ils fourniraient « une formation aux unités afghanes et se déploieraient avec elles sur le terrain en tant que conseillers » et qu’il n’y avait « pas de durée déterminée » pour combien de temps ils resteraient stationnés là-bas.

Ils ont ajouté : « Tant qu’ils continueront à voir de la valeur, ils garderont des forces là-bas. Ce n’est pas un endroit agréable en ce moment, les gens ont peur et à juste titre.

« Les talibans contrôlent la campagne et n’attendent que le départ de la coalition. Ils disent très clairement à chaque occasion que leur paix est avec la coalition et non avec le gouvernement afghan. Le pays va imploser.

Un porte-parole du ministère de la Défense a déclaré : « Le Royaume-Uni est impliqué dans des discussions en cours avec des alliés américains et internationaux concernant l’avenir de notre soutien à l’Afghanistan.

Les dernières forces américaines ont quitté vendredi l’aérodrome afghan de Bagram après 20 ans dans la région déchirée par la guerre.

Et certains experts craignent que le retrait des troupes américaines ne laisse derrière lui une nation au bord de la catastrophe.

L’ex-chef du MI6 a averti que le départ des troupes occidentales d’Afghanistan est une « énorme erreur » et pourrait conduire à davantage d’attaques terroristes contre le Royaume-Uni.

Sir Alex Younger a déclaré qu’il était « très inquiet » que l’abandon du pays puisse signifier que la Russie pourrait exploiter la crise et nuire à la Grande-Bretagne.

Les troupes britanniques et américaines ont maintenant quitté le pays Crédit : PA : Association de la presse

Les talibans ont déclenché un règne de terreur ces dernières semaines et pris le contrôle de dizaines de zones dans le but de reprendre le pouvoir.

Le groupe terroriste a pris le contrôle d’un tiers de l’Afghanistan – et la plupart de ce territoire a été capturé au cours des deux dernières semaines.

L’ex-espion en chef qui a pris sa retraite en septembre a déclaré à Sky News : « Je pense que si les groupes terroristes sont autorisés à se régénérer quelque part comme l’Afghanistan, cela entraînera une menace accrue sur les côtes de notre pays et de nos alliés.

«En l’absence de troupes sur le terrain, nous allons devoir réfléchir très attentivement à la façon dont nous allons gérer cela.

« Il est vital que nous ne commettions pas les erreurs que nous avons commises la dernière fois. »

On craint que le pays ne devienne un nouveau refuge pour les forces terroristes qui veulent frapper l’Occident, le Sun Online révélant que de nouveaux camps d’entraînement pourraient être opérationnels d’ici septembre.

20 ans en Afghanistan – que s’est-il passé ? Les forces américaines ont entamé un retrait complet d’Afghanistan sous les ordres du président américain Joe Biden après avoir passé 20 ans à se battre pour stabiliser la nation déchirée par la guerre. Quelque 456 soldats britanniques et 2 420 Américains – ainsi que des centaines d’autres soldats de la coalition – sont morts pendant la guerre déclenchée par les attentats du 11 septembre. Et les victimes civiles sont estimées à près de 50 000. Nom de code Opération Enduring Freedom, les États-Unis ont mené une invasion au large de l’Afghanistan pour chasser les talibans après qu’Al-Qaïda a fait voler des avions contre le World Trade Center et d’autres bâtiments américains en 2001. La mission était d’évincer les talibans, qui auraient hébergé des terroristes et leur fourniraient un refuge sûr, y compris Oussama ben Laden. Ce qui a suivi a été près de 20 ans de conflit acharné alors que les États-Unis, leurs alliés et les forces de sécurité afghanes ont organisé une campagne acharnée pour tenter de reconstruire le pays et de repousser les talibans. Les talibans avaient dirigé la majeure partie de l’Afghanistan après la guerre civile afghane dans les années 90, déclenchée par le retrait de l’Union soviétique. Les pays occidentaux avaient en fait soutenu les talibans dans les années 80 alors qu’ils menaient une insurrection contre le régime soutenu par les Soviétiques de Mohammad Najibullah. Cependant, après avoir pris le pouvoir en 1996, les talibans ont brutalement gouverné l’Afghanistan et offert un refuge à des tueurs terroristes comme Oussama. Alors que la guerre américaine se déroulait dans les années 2010, Ben Laden a été tué en mai 2011, lors d’un raid des forces spéciales américaines à Abbotabad, au Pakistan. Et depuis lors, il y a eu un lent retrait, les troupes britanniques mettant officiellement fin aux opérations de combat en octobre 2014. En février 2020, un accord de paix a été signé entre les États-Unis et les talibans à Doha, au Qatar, qui acceptait un retrait – quelle que soit la personne que le gouvernement afghan a critiquée comme étant faite à « huis clos ». Les forces talibanes ont depuis poursuivi leurs opérations et ont gagné du terrain – et les États-Unis continuent de retirer leurs troupes. La guerre est considérée comme une défaite contre les talibans et une amélioration de la vie du peuple afghan qui vivait autrefois sous une loi islamique stricte et qui a maintenant des élections libres. Cependant, pour certains, il s’agit d’un travail inachevé qui a été mal géré – et cela pourrait, 20 ans plus tard, voir simplement un retour à la domination des talibans comme ils l’ont fait avant le 11 septembre.

Le professeur Anthony Glees, du Center for Security and Intelligence Studies de l’Université de Buckingham, a déclaré que les talibans étaient désormais « de retour en force ».

Les ignobles atrocités commises par les talibans sont bien documentées, en particulier par l’Etat islamique qui cherche peut-être à établir une domination ignoble sur certaines parties de l’Afghanistan comme ils l’ont fait en Irak et en Syrie.

Les talibans ont déclaré qu’ils « se félicitaient et soutenaient » la décision des États-Unis et de l’OTAN de se retirer.

Mais Robert Clark, du groupe de réflexion sur la sécurité nationale Henry Jackson Society, a averti que d’autres groupes terroristes tels que ISIS chercheraient à revendiquer leur revendication sur l’Afghanistan.

Clark a déclaré à The Sun Online : « Si [the Taliban] s’en tiendra à une autre question, mais ils le feront probablement pour éviter le retour des troupes américaines, mais cela ne signifie pas qu’ils peuvent contrôler d’autres groupes terroristes, tels que l’Etat islamique, qui chercheront à en profiter et chercheront à recruter et à former là.

« Ils n’ont pas un tel accord. Cela pourrait devenir un champ de bataille terroriste. »

Le général Sir Richard Barrons, un ancien commandant du commandement des forces interarmées, a déclaré au Times que l’Afghanistan courait un « grave risque de s’effondrer ».