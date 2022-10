La Grande-Bretagne frustrée par le tumulte politique et économique alors que Liz Truss quitte

De nombreux navetteurs du vendredi matin semblaient aux prises avec l’idée que leur paysage politique était plus chaotique qu’ils ne l’avaient imaginé, un peu plus d’un mois depuis la mort du monarque le plus ancien de Grande-Bretagne, la reine Elizabeth II. Et la politique mise à part, ils ont exprimé des préoccupations similaires quant à l’avenir.