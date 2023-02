La Grande-Bretagne frappée par la plus grande journée de grève en une décennie alors que les conflits salariaux s’intensifient

Londres

Pas moins d’un demi-million de travailleurs sont en grève à travers la Grande-Bretagne mercredi, fermant des écoles, annulant des conférences universitaires et immobilisant la majeure partie du réseau ferroviaire dans ce que les syndicats disent être la plus grande journée de débrayage depuis plus d’une décennie.

Les enseignants, le personnel universitaire, les conducteurs de train et les fonctionnaires – y compris le personnel chargé de vérifier les passeports dans les aéroports – font grève en grand nombre au sujet des salaires et des conditions de travail alors que le niveau de vie continue de plonger après des années d’augmentations inférieures à l’inflation.

Dans le même temps, le Trades Union Congress, qui représente 48 syndicats, organise plus de 75 rassemblements à travers le Royaume-Uni pour protester contre un projet de loi gouvernemental qui, selon lui, est une “attaque” contre le droit de grève. Le projet de loi exigerait que les niveaux de service de base soient maintenus dans les secteurs des incendies, des ambulances et des chemins de fer en cas de débrayage.

L’escalade des grèves survient quelques semaines seulement après que le gouvernement a tenté de résoudre les conflits salariaux pour mettre fin à la pire vague de troubles industriels que le pays ait connue depuis des décennies. De nombreux travailleurs du secteur public se sont vu proposer des augmentations de 4% ou 5% pour l’exercice en cours, le taux d’inflation annuel étant de 10,5%

Jusqu’à 300 000 les enseignants devraient faire grève mercredi, marquant le premier des sept jours de grève jusqu’en février et mars par le Syndicat national de l’éducation, le plus grand syndicat du secteur. Les grèves toucheront environ 23 400 écoles, soit environ 85 %, en Angleterre et au Pays de Galles, dont beaucoup seront fermées totalement ou partiellement.

Mercredi marque également le début des grèves de 70 000 membres de l’University and College Union (UCU), qui frapperont 150 universités britanniques pendant 18 jours en février et mars, touchant 2,5 millions d’étudiants.

Pendant ce temps, plus de 100 000 membres du Syndicat des services publics et commerciaux, qui représente les fonctionnaires, feront grève au sujet des salaires, des pensions et de la sécurité d’emploi dans 123 ministères et organismes gouvernementaux.

Et seulement environ 30% des services ferroviaires devraient fonctionner mercredi, selon la compagnie ferroviaire britannique Rail Delivery Group, qui a averti dans un communiqué sur son site Web que la perturbation pourrait se prolonger dans le reste de la semaine car de nombreux trains ne le feront pas. être dans les bons dépôts.

Les grèves pèseront sur une croissance économique déjà ralentie. Le Royaume-Uni sera probablement la seule grande économie à tomber en récession cette année, après avoir enregistré l’un des taux de croissance les plus élevés parmi les économies avancées l’année dernière, selon le Fonds monétaire international (FMI).

Le FMI a légèrement relevé ses prévisions de croissance mondiale, en raison de la réouverture de la Chine et d’une amélioration des conditions financières alors que l’inflation commence à se calmer.

Sur la Grande-Bretagne, cependant, le fonds est devenu plus sombre.

Le directeur de recherche Pierre-Olivier Gourinchas a déclaré que cela était dû à la hausse des prix de l’énergie, à la baisse de la productivité en raison de l’emploi qui ne retrouve pas son niveau d’avant la pandémie et à l’inflation élevée entraînant une hausse des taux d’intérêt et des coûts hypothécaires.

Le FMI s’attend à ce que l’inflation reste supérieure à 8 % au Royaume-Uni cette année, contre un taux de 4,6 % dans les économies avancées et de 6,6 % dans le monde. Il voit l’économie britannique se contracter de 0,6 % en 2023, une baisse de 0,9 point de pourcentage par rapport à ses prévisions d’octobre.

Un ralentissement économique et une inflation persistante aggraveront une crise du coût de la vie qui afflige des milliers de travailleurs, car les salaires ne suivent pas la hausse des prix.

L’augmentation moyenne de salaire de 5% pour les enseignants cette année est insuffisante, d’autant plus qu’elle fait suite à une décennie “d’érosion des salaires” qui conduit à une “crise de recrutement et de rétention”, a déclaré à CNN la secrétaire générale adjointe du NEU, Niamh Sweeny.

Selon le syndicat, la rémunération des enseignants expérimentés a baissé de 23 % depuis 2010 une fois l’inflation prise en compte. Le personnel de soutien, comme les assistants d’enseignement, a vu ses salaires chuter de 27 % en termes réels au cours de cette période, et certains peuvent gagner plus en travaillant dans leur supermarché local qu’en éducation, selon Sweeny.

Un porte-parole du ministère de l’Éducation a répondu : « La grève est très préjudiciable à l’éducation des enfants, en particulier à la suite des perturbations que les enfants ont subies au cours des deux dernières années.

Sian Elliott, responsable politique au Trades Union Congress, a déclaré à CNN que la solution à la vague de grèves était simple : « Tout ce dont nous avons besoin pour résoudre les conflits actuels, c’est simplement d’offrir un meilleur accord salarial ».

Pourtant, plutôt que de résoudre les conflits salariaux, le gouvernement a “précipité” l’adoption d’un projet de loi anti-grève au Parlement sans examen adéquat ni évaluation d’impact, a-t-elle ajouté.

Signe que les troubles industriels pourraient encore s’aggraver, les pompiers britanniques ont voté pour la grève pour la première fois depuis 2003. Le syndicat des pompiers a donné au gouvernement jusqu’au 9 février pour faire une offre salariale améliorée.

Les infirmières et les ambulanciers amorceront une nouvelle vague de débrayages la semaine prochaine.

— Olesya Dmitracova a contribué au reportage.