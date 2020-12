LONDRES (AP) – Les camions attendant de sortir de Grande-Bretagne ont reculé sur des kilomètres et les gens ont été laissés bloqués dans les aéroports lundi alors que des dizaines de pays du monde entier ont imposé des restrictions de voyage strictes au Royaume-Uni en raison d’une nouvelle souche apparemment plus contagieuse du coronavirus En Angleterre.

Du Canada à l’Inde, un pays après l’autre a interdit les vols en provenance de Grande-Bretagne, tandis que la France a interdit l’entrée de camions en provenance de Grande-Bretagne pendant 48 heures pendant que la tension est évaluée.

Les précautions ont fait craindre des pénuries alimentaires en Grande-Bretagne si les restrictions s’éternisaient.

Après une conversation avec le président français Emmanuel Macron, le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré comprendre la raison des nouvelles mesures et a exprimé l’espoir d’une reprise rapide de la libre circulation entre le Royaume-Uni et la France, peut-être dans quelques heures.

Il a déclaré que les responsables des deux pays travaillaient « pour débloquer le flux commercial le plus rapidement possible. » Macron a déclaré plus tôt que la France envisageait d’établir des tests systématiques des personnes pour le virus à l’arrivée.

Au cours du week-end, Johnson a imposé des mesures de verrouillage strictes à Londres et dans les régions voisines, où le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré que la nouvelle souche était «incontrôlable». Les experts ont déclaré que les premières preuves indiquent que la souche n’est pas plus mortelle et ont exprimé leur confiance dans le fait que les vaccins en cours de déploiement seraient toujours efficaces contre elle.

Après que la France a annoncé dimanche soir qu’elle fermait ses frontières aux camions britanniques, des centaines de véhicules, principalement exploités par des chauffeurs d’Europe continentale, se sont bloqués à l’extérieur du port de la Manche de Douvres. Les lignes ont diminué au cours de la journée, passant de 500 camions à environ 175, ont indiqué les autorités.

Environ 10 000 camions transitent chaque jour par le port de Douvres, ce qui représente environ 20% du commerce de marchandises du pays.

Pendant ce temps, l’Union européenne a donné son feu vert au vaccin contre le coronavirus développé par Pfizer et BioNTech, ouvrant la voie aux premiers injections de COVID-19 à travers le bloc des 27 nations juste après Noël.

«C’est un très bon moyen de terminer cette année difficile et de commencer enfin à tourner la page sur le COVID-19», a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

L’approbation est intervenue quelques heures seulement après que l’agence de réglementation pharmaceutique de l’UE a déclaré que le vaccin répondait aux normes de sécurité et de qualité. Il est déjà distribué en Grande-Bretagne et aux États-Unis

Le virus est responsable de 1,7 million de décès dans le monde, dont environ 68000 en Grande-Bretagne, le deuxième plus grand nombre de morts en Europe, derrière les 69000 de l’Italie.

Bien que l’interdiction française n’empêche pas les camions d’entrer en Grande-Bretagne, cette décision a alimenté les inquiétudes concernant les pénuries à une période de l’année où le Royaume-Uni produit très peu de sa nourriture et dépend fortement des produits livrés d’Europe par camion.

De nombreux camions qui transportent des marchandises du Royaume-Uni vers le continent reviennent chargés de marchandises destinées à la Grande-Bretagne. La crainte est que l’interdiction conduise à une baisse de ces livraisons. De plus, certains chauffeurs ou leurs employeurs pourraient décider de ne pas entrer en Grande-Bretagne de peur de ne pas pouvoir rentrer chez eux.

La chaîne de supermarchés Sainsbury’s a averti que certains produits, tels que la laitue, le chou-fleur, le brocoli et les agrumes, pourraient bientôt être en pénurie si la crise n’était pas résolue dans les prochains jours.

Le Canada, l’Inde, la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et la Suède figuraient parmi les pays qui ont suspendu les vols en provenance de Grande-Bretagne pour diverses durées.

Aux États-Unis, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, qui a également appelé les États-Unis à interrompre les vols, a déclaré qu’il avait demandé aux compagnies aériennes desservant son État depuis le Royaume-Uni de faire passer tous les passagers un test de coronavirus avant l’embarquement. Il a déclaré qu’au moins un transporteur, British Airways, avait accepté de le faire.

Aux aéroports allemands de Berlin et de Francfort, les passagers en provenance de Grande-Bretagne ont dû passer dimanche soir dans les terminaux en attendant les résultats des tests.

Eurotunnel, l’opérateur ferroviaire qui transporte des passagers et du fret entre la Grande-Bretagne et l’Europe continentale, a également suspendu son service hors du Royaume-Uni

Sophie Taxil, une Française qui vit à Londres, a pris un train pour rentrer de Paris et a exhorté tout le monde en Grande-Bretagne à suivre les règles.

«J’habite là-bas et je dois y retourner; ma famille est là », dit-elle. «Je pense que la nature britannique flegmatique convient à ces temps COVID: restez calme et continuez, fair-play.

Au cours du week-end, Johnson a déclaré que les premières indications étaient que la variante était 70% plus transmissible et qu’elle était à l’origine de la propagation rapide des infections dans la capitale et ses environs.

En conséquence, il a abandonné un assouplissement planifié des règles pendant la période de Noël pour des millions de personnes et a imposé d’autres nouvelles restrictions sévères dans la zone touchée. Aucun mélange intérieur de ménages ne sera autorisé et seuls les déplacements essentiels seront autorisés. Les magasins vendant des produits non essentiels ont été fermés, mettant un frein aux achats de Noël.

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies a déclaré que si l’analyse préliminaire suggère que la nouvelle variante est «nettement plus transmissible», rien n’indique que les infections sont plus graves. Pourtant, les experts ont souligné que plus d’infections entraîneraient plus d’hospitalisations et de décès.

L’agence basée à Stockholm a déclaré que quelques cas de la variante ont été signalés par l’Islande, le Danemark et les Pays-Bas. Il a également cité des reportages sur des cas en Belgique et en Italie.

Alors que le déploiement des vaccins contre les coronavirus devrait s’accélérer au début de 2021, les pays sont clairement préoccupés par la nouvelle variante.

« Je pense que le vaccin ira bien », a déclaré le Dr Julian Tang, virologue clinicien à l’Université de Leicester. Mais la nouvelle souche « se propage si vite que nous ne pourrons peut-être pas atteindre la population vulnérable, les personnes âgées, à temps. avec le vaccin avant le virus. «

Le chaos à la frontière survient à un moment d’incertitude énorme pour la Grande-Bretagne, moins de deux semaines avant qu’elle termine sa sortie de l’UE et se libère des règles du bloc. Les discussions sur une relation commerciale post-Brexit entre les deux parties sont dans l’impasse.

Le secteur de la vente au détail a minimisé les craintes de pénuries alimentaires à court terme, mais a mis en garde contre des problèmes si les interdictions de voyager durent un certain temps et si la Grande-Bretagne et l’UE ne parviennent pas à un accord commercial. L’association commerciale Logistics UK a exhorté les gens à rester calmes et à résister aux achats de panique dans les supermarchés.

«Si le fret est de nouveau en mouvement aujourd’hui, l’impact global sur les produits frais arrivant dans les supermarchés devrait être assez minime», a déclaré Kevin Green, directeur du marketing et des communications de l’association.

Les rédacteurs de l’Associated Press Frank Jordans et Geir Moulson à Berlin, Thomas Adamson à Paris et Susie Blann à Londres ont contribué à ce rapport.

Suivez la couverture AP de l’épidémie virale sur https://apnews.com/VirusOutbreak et https://apnews.com/UnderstandingtheOutbreak.