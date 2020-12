La Grande-Bretagne et le Vietnam ont finalisé vendredi un accord de libre-échange, le deuxième accord conclu par Londres en Asie du Sud-Est en autant de jours, tandis que l’impasse persiste concernant les accords de l’Union européenne post-Brexit.

L’accord avec le Vietnam entre en vigueur le 1er janvier 2021 et sera le troisième de la Grande-Bretagne, après le pacte de jeudi avec Singapour et le premier accord commercial post-Brexit d’octobre avec le Japon.

Le Vietnam devrait bénéficier d’économies tarifaires de 114 millions de livres sterling (150,6 millions de dollars) sur ses exportations, tandis que les exportations britanniques seront mieux loties de 36 millions de livres sterling, 99% des droits de douane étant éliminés une fois l’accord pleinement mis en œuvre.

La secrétaire britannique au Commerce international Liz Truss et le ministre vietnamien du Commerce Tran Tuan Anh ont finalisé vendredi l’accord qui verrouille essentiellement les avantages des relations commerciales existantes entre Londres et le Vietnam dans le cadre d’un accord européen.

« C’est sûr que ce sera un élan pour les activités de réforme du Vietnam », a déclaré Anh aux journalistes.

« Les investisseurs et les entreprises du Royaume-Uni ainsi que les partenaires au Vietnam auront de grandes opportunités de participer au processus de restructuration et à une vague d’investissements au Vietnam pour former de nouvelles chaînes d’approvisionnement. »

Les ministres s’attendent à ce que l’accord stimule davantage le commerce bilatéral, qui a triplé entre 2010 et 2019 pour atteindre 7,5 milliards de dollars.

John Walsh de l’école de commerce du Royal Melbourne Institute of Technology à Hanoï a déclaré que l’accord montrait que le Vietnam devenait de plus en plus confiant dans la négociation de pactes bilatéraux.

« Les consommateurs vietnamiens et la grande rue seront animés par l’arrivée de grandes marques telles que Marks and Spencer, Boots et des supermarchés comme Waitrose et Tesco. Les établissements privés de soins de santé et d’enseignement devraient également devenir plus importants », a-t-il déclaré à l’AFP.

« Il est probable que les fruits de mer surgelés, les vêtements bon marché et les produits électroniques assemblés (au Vietnam) connaîtront probablement plus de succès. D’autres produits agricoles pourraient prendre un peu plus de temps pour réussir car les Britanniques devront apprendre à les utiliser ou que faire avec eux (comme le fruit du dragon). «

L’histoire continue

Walsh a déclaré qu’il était peu probable qu’il y ait un boom commercial à court terme alors que l’économie, en particulier en Grande-Bretagne, est aux prises avec les effets débilitants du coronavirus.

Les analystes estiment que la Grande-Bretagne est susceptible de stimuler le commerce des produits pharmaceutiques, des véhicules et des pièces de rechange.

Truss a déclaré que l’accord rapprocherait la Grande-Bretagne de l’adhésion à une zone de libre-échange massive, l’Accord global et progressiste pour le partenariat transpacifique.

« Le PTPGP est important pour le Royaume-Uni tout d’abord parce qu’il nous donnera … un accès profond à un marché de neuf mille milliards de livres, mais aussi parce qu’il aide le Royaume-Uni à diversifier ses chaînes d’approvisionnement plus largement et nous rend plus résilients », a-t-elle déclaré.

Le pacte regroupe 11 pays riverains du Pacifique, parmi lesquels l’Australie, le Canada, le Chili, le Japon, le Mexique et le Vietnam.

Une version précédente de l’accord était autrefois défendue par les États-Unis, mais le président Donald Trump l’a abandonnée.

Le bloc abrite 650 millions de personnes et – avant le ralentissement induit par la pandémie – avait connu une croissance économique rapide ces dernières années.

bur-tmh-lpm / mtp