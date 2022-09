Lorsque l’arrondissement de Hounslow, dans l’ouest de Londres, a annoncé qu’il organisait un “marché” du coût de la vie le 14 septembre, les responsables ont fait la promotion de l’événement en disant qu’il mettrait en relation les personnes à court d’argent avec des organisations qui pourraient aider à empêcher “les résidents d’atteindre le point de crise lors des tests”. mois à venir.”

Mardi, les organisateurs ont annoncé qu’ils reportaient l’événement en raison du décès de la reine.

“Pendant cette période de deuil national, en signe de respect, les événements du Conseil et les événements gérés par le Conseil seront annulés”, a déclaré Shivraj Grewal, membre du cabinet Hounslow, dans une déclaration à CBC News. Le conseil local, qui est l’équivalent d’un gouvernement municipal, a organisé et annoncé l’événement, avant de finalement prendre la décision de le reporter.

Alors que la mort de la reine Elizabeth, âgée de 96 ans, a plongé une grande partie du Royaume-Uni dans une période de deuil, la pause intervient alors que le pays est aux prises avec une crise du coût de la vie stimulée par la hausse de l’inflation et la flambée des prix de l’énergie.

REGARDER | Le cercueil de la reine quitte le palais de Buckingham :

Le cercueil de la reine quitte le palais de Buckingham pour reposer en état Des foules massives ont convergé vers Londres pour voir le cercueil de la reine se déplacer dans une calèche vers les chambres du Parlement pour se coucher en état.

Pour de nombreux Britanniques, plusieurs jours de pompe et de protocole payés par l’État sont difficiles à concilier avec ce qu’ils considèrent comme un problème économique urgent que le gouvernement doit résoudre maintenant.

“L’injustice et l’injustice de la société à deux vitesses dans laquelle nous vivons sont illustrées”, a déclaré Karen Teulon dans un courriel à CBC. Teulon était l’un des nombreux habitants de Hounslow à avoir critiqué la décision du conseil d’annuler l’événement du coût de la vie en ligne.

Elle a estimé qu’il n’était pas nécessaire de le reporter, étant donné qu’il n’avait pas lieu pendant les funérailles de la reine, et qu’il se terminerait avant que la procession cérémonielle de mercredi ne quitte le palais de Buckingham.

Bien que Teulon n’ait pas prévu d’assister à l’événement sur le coût de la vie, elle a déclaré qu’elle était “bien consciente” de l’impact de la hausse des prix sur les habitants de sa communauté.

Les travaux parlementaires suspendus

Hounslow est l’un des quartiers les plus pauvres de Londres, où une personne sur quatre vit dans la pauvreté, selon Confiance pour Londres une fondation caritative indépendante.

Alors que l’événement communautaire sera reporté à plus tard dans le mois, un problème beaucoup plus urgent est le plan du gouvernement de déployer un ensemble de 150 milliards de livres sterling (227 milliards de dollars canadiens) pour geler les factures d’énergie.

La première ministre nouvellement nommée Liz Truss, qui a rencontré la reine deux jours seulement avant sa mort, avait annoncé le programme de soutien au Parlement le 8 septembre.

Le cercueil transportant la reine Elizabeth fait son chemin le long de Whitehall lors de la procession pour sa mise en état le 14 septembre. (Tristan Fewings/via REUTERS)

Après sa mort, les travaux parlementaires ont été reportés après le 21 septembre.

Alors que le gouvernement dit qu’il prévoit de publier une mise à jour budgétaire plus tard ce mois-ci, aucune date précise n’a été fixée.

L’inflation au Royaume-Uni, qui est la plus élevée du G7, est tombée à un peu moins de 10% en août – la première baisse depuis septembre 2021. Les économistes ont averti que l’inflation culminerait probablement à 11% en octobre, lorsqu’un nouveau plafond tarifaire pour l’énergie domestique est prêt à commencer.

Le gouvernement prévoit de plafonner les factures d’énergie des consommateurs pendant deux ans à un montant d’environ 2 500 £ (3 800 $ CAN) par an, ce qui éviterait une flambée des prix qui, selon les défenseurs des consommateurs, pourrait menacer des millions de ménages et d’entreprises.

La Grande-Bretagne, qui importe environ 50 % de son gaz naturel, est particulièrement vulnérable aux flambées de prix sur le marché international causées par l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Augmentation de la demande des banques alimentaires

Les prix de l’énergie sont peut-être la plus grande menace imminente, mais les consommateurs ont également du mal à suivre le coût des aliments.

Dans une banque alimentaire à Hackney, un arrondissement de l’est de Londres où près de deux personnes sur cinq vivent dans la pauvreté, 400 colis alimentaires sont distribués par semaine. Pat Fitzsimons, PDG de la banque alimentaire, dit qu’en 2018, c’était 100 par semaine.

Une banque alimentaire du quartier londonien de Hackney distribue environ 400 colis alimentaires par semaine. Mais ses dons sont en baisse, notamment parmi les entreprises donatrices. (Jean-François Bisson/CBC)

“Je pense que nous répondons à une si petite proportion des besoins à Hackney”, a déclaré Fitzsimons. “[It’s] assez effrayant, en fait.”

Le problème n’est pas seulement la demande, mais l’offre. Fitzsimons dit que les dons de nourriture ont chuté de plus de 50% au cours de la dernière année, c’est pourquoi elle et d’autres ont envisagé de lancer un appel au public, demandant à ceux qui veulent déposer des fleurs au palais de Buckingham en mémoire de la reine de considérer faire un don à une banque alimentaire locale à la place.

La banque alimentaire de Hackney sera fermée lundi prochain, le jour des funérailles de la reine, comme c’est le cas pour tous les jours fériés.

À la banque alimentaire mardi, Beverly Maude Clark, 73 ans, est devenue émotive en parlant de ses problèmes de santé et de finances.

Beverly Maude Clark compte sur la banque alimentaire de Hackney, l’un des quartiers les plus pauvres de Londres. (Jean-François Bisson/CBC)

Interrogé sur la mort de la reine, Clark a répondu: “La reine n’était pas pour moi, c’était pour les riches.”

“Je ne pense pas que personne ne pense aux pauvres.”

Le défi du roi Charles

Alors que le roi Charles prend le trône et commence son règne, Nigel Fletcher, professeur de politique et d’histoire contemporaine au King’s College de Londres, a déclaré que la monarchie ferait probablement un effort concerté pour se réduire.

Fletcher dit qu’en termes de dépenses publiques, les coûts de la monarchie ne sont “pas énormes”. Mais en période de difficultés économiques, il y a toujours un risque que la cérémonie royale puisse sembler exagérée, en particulier lorsqu’il s’agit d’un couronnement.

Le roi Charles “aura à coeur de s’assurer que [the coronation is] pas considéré comme excessivement somptueux, car je pense que cela serait considéré comme inadapté à l’époque.”

Nigel Fletcher, professeur d’histoire politique et comparée au King’s College de Londres, a déclaré que le roi Charles voudra faire preuve de solidarité avec les Britanniques en difficulté financière. (Jean-François Bisson/CBC)

Fletcher a souligné que lorsque la reine Elizabeth s’est mariée en 1947, elle a utilisé des rations de vêtements pour payer sa robe, et les matériaux utilisés n’étaient délibérément pas trop luxueux.

Dans le même temps, Fletcher dit que beaucoup de gens considèrent la pompe autour de la monarchie comme une évasion de la vie quotidienne.

Il pense que, alors que le roi Charles continue sa tournée au Royaume-Uni, il voudra faire preuve d’inquiétude et de solidarité envers ceux qui ont des difficultés financières.

Fletcher soutient qu’après la tenue des funérailles de la reine, le gouvernement reprendra ses activités, notamment en adoptant son important programme d’allégement de la facture énergétique.

« Naturellement, cela a été complètement retiré de l’ordre du jour.