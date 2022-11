La Grande-Bretagne fait face à une “douleur prolongée” alors que la Banque affirme que la récession pourrait s’étendre jusqu’en 2024

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les militants de la pauvreté ont mis en garde contre une “période prolongée de douleur” pour les communautés britanniques les plus durement éprouvées, après que la Banque d’Angleterre a prévu la plus longue récession depuis le début des dossiers financiers, s’étendant jusqu’en 2024.

L’expert en économies d’argent Martin Lewis a déclaré que les titulaires d’hypothèques à taux variable font face à 480 £ supplémentaires par an pour chaque tranche de 100 000 £ sur leur prêt, en raison d’une augmentation de 0,75% du taux de base de la Banque à 3%.

Et de nouvelles augmentations impliquées par les perspectives économiques de la Banque signifient qu’environ 5 millions de ménages pourraient payer en moyenne 3 900 £ de plus sur leurs factures hypothécaires d’ici la fin de 2024, selon les calculs du groupe de réflexion de la Resolution Foundation.

Mais le malheur financier s’étendra bien au-delà des propriétaires, les locataires étant confrontés à une augmentation des coûts de logement alors que les propriétaires cherchent à couvrir leurs propres hypothèques, et les pauvres voyant la valeur de leurs revenus érodée par l’inflation à plus de 10 %.

Le chancelier Jeremy Hunt a signalé qu’il y avait plus de douleur à venir dans sa déclaration d’automne du 17 novembre, lorsqu’il a déclaré qu’il y aurait des “décisions difficiles” à prendre à la fois sur les hausses d’impôts et les réductions des dépenses publiques.

M. Hunt a tenté de blâmer la situation financière alarmante du Royaume-Uni sur des événements indépendants de la volonté du gouvernement, tels que la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine.

Mais Sir Keir Starmer a déclaré que les électeurs étaient confrontés à “une prime conservatrice sur les prêts hypothécaires” parce que 12 ans d’austérité et de croissance lente avaient laissé le Royaume-Uni plus exposé que d’autres aux défis mondiaux.

“Ceci, j’en ai peur, se trouve à la porte de Downing Street”, a déclaré le leader travailliste.

Le TUC a renouvelé ses appels à des élections générales immédiates afin que le Premier ministre Rishi Sunak puisse solliciter un mandat pour le plan d’austérité qu’il devrait lancer plus tard ce mois-ci.

Voulez-vous des élections générales immédiates ?

Et la CBI a lancé un appel à M. Hunt pour « tirer les leçons » du début des années 2010, lorsque le chancelier George Osborne a coupé le tapis de la sous-croissance en piratant le programme gouvernemental de dépenses en capital.

La hausse de 75 points de base du taux de base était la huitième augmentation consécutive par le Comité de politique monétaire de la Banque à partir d’un creux historique de 0,1% de moins qu’il y a un an, et représentait le plus grand bond à la hausse depuis 1989.

Le gouverneur de la Banque, Andrew Bailey, a déclaré que “le chemin à parcourir sera difficile” en établissant une prévision de la plus longue période de déclin ininterrompu que la nation ait connue depuis environ un siècle.

Le Royaume-Uni pourrait faire face à huit trimestres consécutifs de croissance négative si les attentes actuelles du marché se confirment, s’étendant jusqu’en 2023 et jusqu’à l’année électorale prévue de 2024, a déclaré la Banque.

Mais M. Bailey a eu quelques mots d’espoir pour les propriétaires, déclarant qu’il s’attendait à ce que les hausses futures soient inférieures à celles actuellement prévues par les marchés financiers, ce qui signifie que les taux des nouveaux prêts hypothécaires à durée fixe “ne devraient pas avoir besoin d’augmenter comme ils l’ont fait ”.

La Resolution Foundation a déclaré que 1,2 million de ménages bénéficiant d’un prêt hypothécaire à taux variable peuvent s’attendre à une augmentation des coûts de logement dans un avenir proche en raison de la hausse d’aujourd’hui. Mais ils seront rejoints par 400 à 500 000 nouveaux ménages supplémentaires qui sortiront des accords à taux fixe chaque trimestre, portant le total des factures mensuelles plus élevées à 5,1 millions d’ici la fin de 2024.

Le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, a déclaré que des hausses de taux d’intérêt étaient nécessaires pour contenir l’inflation (PENNSYLVANIE)

Décrivant la hausse comme «historique dans son ampleur», le directeur de recherche du groupe de réflexion sur les faibles revenus, James Smith, a déclaré: «La Banque a également indiqué clairement que la crise du coût de la vie allait s’aggraver, et pas seulement pour ceux qui ont une hypothèque.

“Tout le monde sera affecté par une inflation prolongée à deux chiffres, mais les ménages les plus pauvres seront les plus durement touchés par la flambée des prix des denrées alimentaires et des factures d’énergie.”

Les chiffres publiés par la Banque indiquent que le ménage moyen verra ses revenus réels baisser d’environ 800 £ l’année prochaine, après prise en compte de l’inflation.

Rebecca McDonald, économiste en chef à la Fondation anti-pauvreté Joseph Rowntree, a déclaré que l’anxiété suscitée par la déclaration du MPC rendait “crucial” pour M. Hunt de fournir une augmentation des prestations sociales correspondant à l’inflation dans sa déclaration du 17 novembre.

Le, promis par M. Sunak en tant que chancelier plus tôt cette année, devrait être avancé à partir d’avril pour apporter un soulagement instantané, a-t-elle déclaré.

Mettant en garde contre “un hiver anxieux suivi d’années extrêmement maigres pour de nombreuses personnes à revenu faible ou même moyen”, Mme McDonald a déclaré que les projections de la Banque “indiquent une période prolongée de douleur avec peu de soulagement”.

“Il est très difficile pour ceux qui ont les revenus les plus bas de planifier comment ils s’en sortiront, mais le gouvernement peut donner une certaine certitude en augmentant les prestations en fonction de l’inflation.”

Une enquête pour le syndicat Unite a révélé qu’un peu plus de la moitié ont déclaré avoir des difficultés à payer les factures du ménage, un tiers déclarant s’être endettés pour mettre de la nourriture sur la table et un sur sept admettant être en situation de pauvreté alimentaire.

La secrétaire générale Sharon Graham a déclaré que de nombreux travailleurs étaient confrontés à une “pression financière insurmontable”, ajoutant que la hausse des taux d’intérêt “enchaînera les travailleurs les plus endettés tandis que les profits des entreprises se généraliseront”.

Près d’un tiers ont déclaré s’être déjà endettés ou avoir augmenté le niveau de leur dette juste pour mettre de la nourriture sur la table.

Unite a déclaré que l’enquête, publiée quelques heures avant une décision de la Banque d’Angleterre sur les taux d’intérêt, a également révélé qu’une personne sur sept a admis être confrontée à la pauvreté alimentaire.

Le Premier ministre Rishi Sunak avec le chancelier Jeremy Hunt (PENNSYLVANIE)

La secrétaire générale de Unite, Sharon Graham, a déclaré : « Les recherches de Unite montrent que de nombreux travailleurs sont confrontés à une pression financière insurmontable. Une hausse des taux d’intérêt enchaînera les travailleurs les plus endettés tandis que les profits des entreprises se généraliseront.

À 0,75, la hausse des taux était inférieure à la hausse totale d’un point de pourcentage que les marchés avaient prédite jusqu’à récemment, en ligne avec des hausses plus faibles que prévu dans des pays comme le Canada.

Le MPC s’est divisé par sept voix contre deux sur l’ampleur de la hausse, un membre préférant une légère hausse de 0,5 point de pourcentage et un autre en faveur de 0,25.

M. Bailey a reconnu que huit hausses de taux depuis décembre dernier représentaient « de grands changements et qu’ils ont un impact réel sur la vie des gens ».

Mais il a prévenu : “Si nous n’agissons pas avec force maintenant, ce serait pire plus tard.”

M. Hunt a déclaré: “L’inflation est l’ennemi et pèse lourdement sur les familles, les retraités et les entreprises à travers le pays”, a déclaré la chancelière.

« C’est pourquoi la priorité numéro un de ce gouvernement est de maîtriser l’inflation, et aujourd’hui la Banque a pris des mesures conformes à son objectif de ramener l’inflation à la cible.

“Les taux d’intérêt augmentent à travers le monde alors que les pays gèrent la hausse des prix en grande partie due à la pandémie de Covid-19 et à l’invasion de l’Ukraine par Poutine.”

Mais Starmer a déclaré à Times Radio : « Il se passe d’autres choses dans le monde, mais ce n’est qu’une partie de l’histoire. Nous sommes plus exposés dans ce pays – nous payons un prix plus élevé dans ce pays – à cause de l’échec des 12 dernières années.

« Les fondations de notre économie sont faibles, nous n’avons pas eu la croissance dont nous avions besoin, par conséquent, nous sommes plus exposés. Il n’est donc pas juste que le gouvernement laisse simplement entendre qu’il s’agit uniquement de facteurs externes. Ceci, j’en ai peur, se trouve à la porte de Downing Street.

La responsable de l’économie du TUC, Kate Bell, a déclaré: “Les travailleurs paient le prix fort pour que les conservateurs écrasent l’économie.

« Nous avons besoin d’un nouveau plan économique avec des salaires croissants et des services publics solides en son cœur. Et nous avons besoin d’élections générales maintenant, pour remplacer le parti qui a créé cette crise.

Le chef libéral démocrate Ed Davey a décrit la prédiction de récession de la Banque comme « un signe de honte pour Rishi Sunak et ce gouvernement conservateur ».

“Des mois de chaos et d’incompétence ont fait des ravages dans notre économie et les gens en souffrent”, a déclaré Sir Ed. “Il est temps d’imposer une véritable taxe sur les bénéfices exceptionnels aux sociétés pétrolières et gazières, et d’augmenter les prestations et les pensions conformément à inflation.”