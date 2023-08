La Grande-Bretagne fait face à un «arriéré d’asile permanent» et à une facture d’hébergement de 5 milliards de livres sterling en vertu de la nouvelle loi conservatrice sur la migration

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le projet de loi sur la migration illégale de Rishi Sunak aggravera considérablement la crise migratoire britannique d’ici les prochaines élections et créera un « arriéré permanent » de demandeurs d’asile, a averti un groupe de réflexion de premier plan.

L’Institut de recherche sur les politiques publiques (IPPR) a déclaré que la loi de 2023 sur la migration illégale plongera des milliers de demandeurs d’asile dans des « limbes permanents », les laissant dans le besoin d’un soutien continu du gouvernement, comme un logement et une aide financière.

La loi, qui, espère le Premier ministre, aidera le gouvernement à tenir sa promesse d' »arrêter les bateaux », empêche ceux qui arrivent par des itinéraires irréguliers tels que les traversées de canaux de demander l’asile au Royaume-Uni.

Des migrants secourus d’un bateau traversant la Manche atterrissent sur Dungeness Beach dans le Kent, le 21 août 2023 (EPA)

Au lieu de cela, les arrivants seront détenus et renvoyés soit dans leur pays d’origine, soit dans un pays tiers comme le Rwanda.

Mais, dans une menace à l’espoir de M. Sunak que son approche des demandeurs d’asile dissuadera les traversées de petits bateaux, l’IPPR a averti qu’il y a « peu de perspective réaliste » que la plupart de ceux qui arrivent par des itinéraires irréguliers seront renvoyés chez eux ou expulsés vers d’autres pays – même si la politique rwandaise du gouvernement est jugée légale.

Au lieu de cela, le projet de loi signifiera que les migrants arrivant au Royaume-Uni sont piégés dans des limbes indéfinis, sans voie d’asile mais que le gouvernement ne peut pas obliger à quitter.

En plus de laisser des milliers de demandeurs d’asile effectivement piégés au Royaume-Uni et non autorisés à travailler, l’IPPR a averti que la loi sur la migration illégale entraînerait des coûts énormes pour le gouvernement.

Même si un grand nombre de migrants étaient envoyés du Royaume-Uni vers des pays comme le Rwanda, le coût du logement de ceux qui restent dépasserait les 5 milliards de livres sterling par an.

Rishi Sunak a été averti qu’il y a » peu de perspectives réalistes « , la plupart de ceux qui arrivent par des itinéraires irréguliers seront renvoyés chez eux ou expulsés vers d’autres pays malgré ses plans (fil de sonorisation)

Si relativement peu étaient supprimés, le coût de l’hébergement des personnes concernées par la loi sur la migration illégale serait de plus de 6 milliards de livres sterling par an.

Selon les chiffres du National Audit Office, environ 3,6 milliards de livres sterling ont été dépensés pour l’aide à l’asile en 2022-23, dont environ 2,3 milliards de livres sterling pour les hôtels.

Et tandis que le gouvernement a promis de s’attaquer à l’arriéré actuel de 130 000 demandes d’asile, l’IPPR prévient que la loi sur la migration illégale créera un nouvel arriéré permanent.

La directrice associée de l’IPPR pour la migration, Marley Morris, a déclaré que les ministres avaient une « fenêtre très étroite! » pour le succès sur l’asile.

Un enfant sauvé d’un bateau traversant la Manche est emmené dans un bus du Home Office sur Dungeness Beach (EPA)

Elle a déclaré: «Même avec la loi sur la migration illégale pleinement mise en œuvre, dans la plupart des scénarios plausibles, les arrivées dépasseront toujours les expulsions.

« Cela signifiera une population croissante de personnes en permanence dans les limbes, ce qui exercera une pression énorme sur les systèmes d’hébergement et de soutien du ministère de l’Intérieur – plus un risque que des milliers de personnes disparaissent du système officiel et soient exposées à l’exploitation et à la misère. »

Et avec des élections générales prévues l’année prochaine, Mme Morris a averti que tout nouveau gouvernement serait confronté à un « défi terrible et de plus en plus coûteux » qu’il devrait « relever de toute urgence ».

Charity Refugee Action a déclaré que les ministres avaient été avertis à plusieurs reprises que la politique d’asile « cruelle » « apporterait la misère aux réfugiés, coûterait des milliards aux contribuables et forcerait les gens à rester en marge de la société ».

Le responsable de la collecte de fonds, Ali Noyce, a déclaré: « Les politiques de dissuasion hostiles ne fonctionneront jamais car une infime minorité de personnes fuyant la guerre et la persécution dans le monde voudront toujours venir au Royaume-Uni pour chercher la sécurité. »

L’association caritative pour réfugiés Care4Calais a déclaré que les ministres « choisissent de dépenser de l’argent pour la misère humaine ».

Le chef de la direction, Steve Smith, a déclaré qu’un système « efficace et compatissant » serait moins cher que la « guerre par procuration contre les réfugiés » des conservateurs.

« En attendant, le coût humain est ressenti par les survivants de la guerre, de la torture et de l’esclavage moderne dont la vie est laissée dans l’incertitude », a-t-il ajouté.

Et le ministre fantôme de l’Immigration du Labour, Stephen Kinnock, a déclaré que la loi sur la migration illégale est une « escroquerie qui ne résoudra pas le chaos dans le système d’immigration ».

Il a déclaré: « Cela ne fera qu’empirer les choses, en gardant plus de personnes enfermées dans les limbes en attendant des années pour les décisions d’asile et le contribuable se retrouve à payer une facture toute-puissante. »

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré : « La loi sur les migrations illégales contribuera à éliminer l’arriéré d’asile en nous permettant de détenir et d’expulser rapidement ceux qui arrivent ici illégalement. Pendant que nous rendons opérationnelles les mesures de la Loi, nous continuons à expulser ceux qui n’ont pas le droit d’être ici grâce aux pouvoirs existants.

« Nous sommes également sur la bonne voie pour éliminer l’arriéré « hérité » des demandes d’asile. Il a été réduit de près d’un tiers depuis début décembre et nous avons doublé le nombre de décideurs en matière d’asile en poste au cours des deux dernières années.