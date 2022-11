La Grande-Bretagne fait face à sa plus grande épidémie de grippe aviaire JAMAIS, car toutes les volailles et tous les oiseaux domestiques sont mis en quarantaine pour arrêter la propagation

La GRANDE-BRETAGNE fait face à sa plus grande épidémie de grippe aviaire de tous les temps – car toutes les volailles d’Angleterre ont été placées en quarantaine pour arrêter la propagation du virus.

Des mesures visant à garder toutes les volailles et tous les oiseaux captifs à l’intérieur pour prévenir la propagation de la grippe aviaire sont entrées en vigueur.

Les mesures nationales de logement, annoncées la semaine dernière et introduites à partir de lundi, visent à empêcher les oiseaux domestiques d’interagir avec les oiseaux sauvages.

Cela survient alors que le Royaume-Uni fait face à sa plus grande épidémie de grippe aviaire avec plus de 200 cas confirmés dans des locaux commerciaux, de petites exploitations et chez des oiseaux de compagnie depuis octobre de l’année dernière.

Le gouvernement a déclaré que tout le monde doit garder ses oiseaux à l’intérieur, quel que soit le type d’oiseau ou le nombre d’oiseaux gardés.

Ils sont également invités à suivre à tout moment les autres mesures de biosécurité imposées par la zone de prévention de la grippe aviaire (AIPZ) afin de protéger leur troupeau et de prévenir le risque de futures épidémies.

Il s’agit notamment de nettoyer et de désinfecter les chaussures et les vêtements avant et après tout contact avec les oiseaux, de réduire les déplacements de personnes sur les lieux et de stocker correctement la literie afin qu’elle ne soit pas contaminée par les oiseaux sauvages.

Le gouvernement a averti les propriétaires que la grippe aviaire pourrait tuer les oiseaux domestiques si aucune mesure n’est prise.

Les nouvelles mesures sont introduites après que la maladie a été confirmée dans plus de 90 établissements et a été trouvée chez plus de 200 oiseaux sauvages morts depuis début octobre.

Christine Middlemiss, vétérinaire en chef, a déclaré: “De nombreux éleveurs de volailles en Angleterre ont d’excellentes normes de biosécurité, mais nous savons qu’une petite erreur suffit pour introduire la grippe aviaire dans les locaux et tuer les troupeaux.

“Une ordonnance de logement ne suffira pas à elle seule à réduire les taux d’infection. La mise en place d’une biosécurité scrupuleuse et la séparation des troupeaux des oiseaux sauvages restent la meilleure forme de défense.

“Que vous gardiez quelques oiseaux ou des milliers, à partir d’aujourd’hui, ils doivent être hébergés sous abri pour les protéger de cette maladie hautement contagieuse.”

L’Agence britannique de sécurité sanitaire continue d’indiquer que le risque pour la santé publique lié au virus est très faible.

L’avis de la Food Standards Agency selon lequel la grippe aviaire pose un risque très faible pour la sécurité alimentaire des consommateurs britanniques reste également inchangé.