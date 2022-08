La Grande-Bretagne fait face à plus de chaleur extrême

Le mois dernier a été le mois de juillet le plus sec en Angleterre depuis 1935, le pays n’ayant reçu que 35% de ses précipitations mensuelles moyennes, selon le Met Office. Mardi, la BBC a rapporté que Thames Water, qui dessert 15 millions de clients dans le sud de l’Angleterre, dont Londres, prévoyait d’interdire temporairement l’utilisation de tuyaux pour arroser les cours et les jardins et pour laver les véhicules. Ce serait la troisième interdiction de ce type en Angleterre cette année.

En raison également des conditions extrêmement sèches, les pompiers de Cornwall, dans le sud-ouest de l’Angleterre, dit lundi qu’il y avait un risque très élevé à exceptionnel d’incendie de forêt dans la région et ils ont exhorté les résidents à éviter d’allumer des feux de joie et de brûler des déchets de jardin, car ces actions pourraient devenir incontrôlables.

La vague de chaleur qui a traversé la Grande-Bretagne en juillet a été aggravée par le changement climatique, selon un rapport scientifique. Bien qu’il soit nécessaire d’analyser le lien entre une seule vague de chaleur et le changement climatique, les scientifiques ne doutent pas que les vagues de chaleur dans le monde deviennent plus chaudes, plus fréquentes et plus durables. Alors que la combustion de combustibles fossiles entraîne une augmentation des températures mondiales moyennes, la gamme des températures possibles augmente également, ce qui rend plus probables des sommets grésillants. Cela signifie que chaque vague de chaleur est maintenant aggravée, dans une certaine mesure, par des changements dans la chimie planétaire causés par les émissions de gaz à effet de serre.