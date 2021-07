La Grande-Bretagne fait face à plus de blocages d’ici Noël, car les cas pourraient atteindre 200 000 en semaines, prévient le professeur de verrouillage

La GRANDE-BRETAGNE est confrontée à la perspective de davantage de blocages d’ici Noël et les cas quotidiens pourraient atteindre 200 000 en quelques semaines, a averti un éminent scientifique.

Le professeur Neil Ferguson – surnommé « Professeur Lockdown » – a déclaré qu’il « ne peut pas être certain » de savoir si les restrictions seront réimposées après le déverrouillage de demain.

Apparaissant devant le Andrew Marr Show de la BBC s’il y avait une probabilité d’un retour aux restrictions, le professeur Ferguson a souligné que ce serait une décision à prendre par le gouvernement.

Il a déclaré : « De toute évidence, si nous nous retrouvons dans un scénario plus, disons, le pire des cas … à l’extrémité supérieure de la modélisation et des projections de deux, trois mille admissions à l’hôpital par jour, il pourrait être nécessaire de fondamentalement lente propagation dans une certaine mesure.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pourrait y avoir à nouveau un verrouillage avant Noël, il a répondu: « Vous me demandez environ six mois à l’avance, c’est plus difficile. »

Il a ajouté: « J’espère que non, mais je ne peux pas en être certain. »

« PERTURBATION MAJEURE »

Le professeur Ferguson a déclaré que la sombre perspective de 100 000 cas par jour était «presque inévitable» alors que la variante Delta continue de se propager.

Il poursuit : « Je veux dire, on pourrait arriver à 2 000 hospitalisations par jour, 200 000 cas par jour, mais c’est beaucoup moins certain.

« Là, vous parlez d’une perturbation majeure des services et de l’annulation de la chirurgie élective et de l’arriéré dans le NHS, de plus en plus long. »

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Hier, les cas de Covid ont augmenté de 70% en une semaine alors que 54 674 nouvelles infections ont été signalées.

Les décès ont augmenté de 41, portant le total à 128 683.

La troisième vague devrait culminer en août avec un ministre du cabinet mettant en garde aujourd’hui contre « des semaines difficiles à venir ».

Robert Jenrick a appelé les Britanniques à faire preuve de « bon jugement » alors que les restrictions sont levées, et a admis que le pays était à « un stade critique ».

Le ministre du Logement, des Communautés et des Gouvernements locaux a déclaré à Sky News: « Nous ne nous attendons pas vraiment à ce que cette vague de virus atteigne son pic avant fin août, peut-être même début septembre, donc il y aura des semaines assez difficiles à venir. »

Mais dans un développement plus positif, Sajid Javid a annoncé aujourd’hui que chaque adulte britannique s’était vu offrir sa première dose de vaccin.

Le secrétaire à la Santé a salué « l’effort national phénoménal » en exhortant les jeunes Britanniques à se manifester et à prendre le jab.

« DIFFICILES DÉCISIONS »

Pendant ce temps, Boris Johnson a mis de côté ses plans pour un discours «Churchillian» de la Journée de la liberté demain pour célébrer la levée des restrictions dans un chaos d’auto-isolement.

Les responsables avaient souhaité marquer l’événement en faisant parler M. Johnson dans un lieu historique associé à Churchill – bien que les conseillers scientifiques aient été effrayés lorsque le Royaume-Uni a enregistré plus de 50 000 infections hier.

Cela survient après qu’une série d’anciens ministres et d’experts scientifiques se soient prononcés hier sur les plans de la Journée de la liberté.

L’ancien secrétaire à la Santé Jeremy Hunt a averti que les restrictions devront être réimposées si les hospitalisations de Covid dépassent le pic quotidien de la première vague.

Il a déclaré que la situation était « très grave » et que le gouvernement serait confronté à des « décisions difficiles » dans les mois à venir à mesure que les cas augmenteraient.

M. Hunt, qui est maintenant président du Commons Health and Social Care Committee, a déclaré à BBC Radio 4: «Le voyant d’avertissement sur le tableau de bord du NHS ne clignote pas en orange, il clignote en rouge.

« Les patients hospitalisés Covid doublent toutes les deux semaines. Cela signifie que nous nous dirigeons vers 10 000 patients hospitalisés Covid d’ici la fin août, ce qui est environ 20 fois plus élevé qu’à la même époque l’année dernière. C’est une situation très grave.

«Je pense qu’en septembre, nous allons presque certainement voir les infections atteindre un nouveau pic quotidien dépassant le niveau quotidien de 68 000, qui était le précédent record quotidien de janvier.

« S’ils continuent d’augmenter alors que les écoles reviennent, je pense que nous allons devoir reconsidérer certaines décisions très difficiles. »