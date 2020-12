La pression monte pour que la Grande-Bretagne approuve le vaccin contre le coronavirus de l’Université d’Oxford pour arrêter l’épidémie en spirale qui a détruit Noël pour des millions de personnes.

Le coup d’Oxford et d’AstraZeneca est peut-être le dernier espoir du Royaume-Uni pour lever les règles de verrouillage avant le printemps 2021, car le pays ne peut pas recevoir suffisamment de doses de Pfizer ou de Moderna – qui ne viendront pas avant mars – pour protéger toutes les personnes vulnérables.

L’organisme de réglementation des médicaments de la MHRA procède à son examen final du vaccin depuis trois semaines maintenant, depuis le 27 novembre, avec une décision attendue mardi prochain.

Les scientifiques et les politiciens demandent qu’il reçoive le feu vert dès que possible afin qu’il puisse être précipité pour arrêter l’épidémie dévastatrice.

La découverte d’une souche mutée du virus, qui, selon le gouvernement, est jusqu’à 70% plus infectieuse que son prédécesseur, a fait craindre aux experts que même les verrouillages ne soient pas assez forts pour contenir le virus.

Les écoles sont confrontées à la perspective d’une fermeture totale au cours de la nouvelle année dans certaines régions du pays et Londres et le sud-est peuvent être bloquées dans les règles du niveau quatre pendant des mois.

Un scientifique de haut niveau a déclaré qu’il était « assez clair que pour le Royaume-Uni, soit le vaccin AZ est approuvé, soit la plupart des gens obtiennent Covid », ajoutant « des comptes différés chaque jour ».

Un éditeur de journal médical a ajouté: «Pourquoi y a-t-il un retard dans l’approbation du vaccin Oxford au Royaume-Uni et en Inde? Rien de plus urgent.

Le vaccin est si crucial parce que la Grande-Bretagne a déjà plus de quatre millions de doses en attente, avec 100 millions commandés au total, et il peut être conservé dans un réfrigérateur normal, de sorte que le déploiement pourrait, en théorie, commencer le lendemain. approuvé et aller très rapidement dans les maisons de soins, les cabinets de médecin généraliste et les centres de vaccination éphémères à travers le pays.

Les régulateurs de la MHRA décident d’approuver ou non le vaccin contre le coronavirus fabriqué par l’Université d’Oxford et la société pharmaceutique britannique AstraZeneca depuis le 27 novembre (image en stock)

La MHRA procède à un examen critique et détaillé de l’étude d’Oxford pour s’assurer que le jab est sûr et efficace avant qu’il ne soit administré à des millions de personnes.

Cependant, ils ont pris une décision concernant le jab de Pfizer et BioNTech dans les 10 jours suivant leur instruction par le ministère de la Santé.

Cela fait maintenant 23 jours que la même instruction a été donnée pour le vaccin Oxford.

Le point de friction est que les responsables doivent décider si les gens doivent recevoir les deux doses complètes – qui, selon l’essai, confèrent une protection de 62% contre Covid-19 – ou 1,5 dose, ce qu’une erreur de dosage dans l’essai trouvée peut être efficace à 90%.

Il n’y a pas beaucoup de données pour le groupe dans lequel le vaccin a mieux fonctionné, et il n’incluait pas les personnes âgées, ce qui signifierait que le régulateur pourrait devoir faire un acte de foi s’il le fait.

Il n’y a aucun signe que les régulateurs sont préoccupés par la sécurité du vaccin, et AstraZeneca a déclaré que même la forme la moins efficace du vaccin était encore assez bonne pour répondre aux normes et était meilleure qu’un vaccin contre la grippe.

Appelant à l’approbation du vaccin, Theo Sanderson – un expert du paludisme au Francis Crick Institute de Londres – a déclaré hier qu’il valait la peine d’envisager « d’approuver le vaccin AZ demain, à condition que le risque soit considéré comme inférieur au risque d’infection Covid non protégée ».

Il a déclaré sur Twitter: « Il est assez clair que pour le Royaume-Uni, soit le vaccin AZ est approuvé, soit la plupart des gens reçoivent Covid. J’espère que le régulateur évalue tout risque d’effets secondaires dans ce contexte. Déjà[y] jour retardé compte.

Et le rédacteur en chef du Blood Cancer Journal, le Dr Vincent Rajkumar, du Minnesota, aux États-Unis, a déclaré: «Pourquoi y a-t-il un retard dans l’approbation du vaccin Oxford au Royaume-Uni et en Inde? Rien de plus urgent.

Lord Ralph Lucas, membre conservateur de la Chambre des lords, a tweeté: « Quelles raisons pour ne pas approuver immédiatement le vaccin d’Oxford pourraient éventuellement compenser les dommages causés en ne l’approuvant pas? »

L’ancien député libéral démocrate Mark Oaten a ajouté: « La course entre virus et vaccin maintenant. Approuvez Oxford dès que possible et faites participer l’armée au programme de vaccination de masse ».

Un porte-parole de la MHRA a déclaré: « Notre examen continu du vaccin Oxford / AstraZeneca Covid-19 est en cours.

«Notre processus d’approbation des vaccins est conçu pour garantir que tout vaccin Covid-19 autorisé répond aux normes élevées de sécurité, de qualité et d’efficacité attendues.

« Tout vaccin doit faire l’objet d’essais cliniques rigoureux conformes aux normes internationales, sous la supervision de l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA), et aucun vaccin ne serait autorisé à être fourni au Royaume-Uni à moins que les normes attendues de sécurité, de qualité et d’efficacité ne soient respectées. sont remplies.’