La Grande-Bretagne exhorte les partis à se porter volontaires pour accompagner le couronnement

Le lendemain, le palais invite les gens de tout le pays à participer à « The Big Help Out », les encourageant à faire du bénévolat dans leurs propres communautés.

“The Big Help Out encouragera les gens à essayer de faire du bénévolat pour eux-mêmes et à se joindre au travail entrepris pour soutenir leur région”, a déclaré le palais dans un communiqué. “Le but de The Big Help Out est d’utiliser le bénévolat pour rassembler les communautés et créer un héritage de bénévolat durable à partir du week-end du couronnement.”