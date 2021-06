La Grande-Bretagne « exemptera les VIP de la quarantaine » pour la finale de l’Euro 2020 à Wembley

La Grande-Bretagne accorderait des exemptions de quarantaine à des milliers de VIP pour garantir que la finale des euros ait lieu à Londres et non à Budapest.

Il est entendu que les demi-finales et la finale du tournoi, qui doivent se jouer à Wembley les 6, 7 et 11 juillet, pourraient être déplacées en Hongrie en raison de ses politiques de voyage plus ouvertes.

À partir de la semaine prochaine, la Hongrie accueillera les visiteurs des pays de la zone Schengen sans avoir besoin de s’isoler, tandis que le Royaume-Uni exige que ces passagers soient mis en quarantaine jusqu’à 10 jours, car ils arriveront de destinations de la liste orange.

À la suite de ces restrictions aux frontières, le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a averti le gouvernement la semaine dernière que d’autres sites européens pourraient accueillir les matchs à la place.

Un porte-parole de l’UEFA a déclaré L’indépendant qu’il était heureux que la capacité de Wembley ait été augmentée à 50 % pour les tours à élimination directe, ajoutant qu’il était en discussion avec Londres au sujet d’un éventuel « concept strict de tests et de bulles », qui permettrait aux fans itinérants de venir au Royaume-Uni pour moins de 24 heures pour accompagner leurs équipes.

« Nous comprenons les pressions auxquelles le gouvernement est confronté et espérons pouvoir parvenir à une conclusion satisfaisante de nos discussions sur la question. Il y a toujours un plan d’urgence, mais nous sommes convaincus que la dernière semaine se tiendra à Londres », ont-ils déclaré.

Pour éviter que les matchs ne soient déplacés sur le continent, les ministres envisagent de lever les restrictions sur les coronavirus pour 2 500 personnes, y compris les officiels du football et les sponsors, selon le Times.

On pense que Boris Johnson soutient la proposition, car elle pourrait aider la candidature du Royaume-Uni à accueillir la Coupe du monde 2030. En cas de succès, ce serait le premier grand tournoi international de football organisé uniquement en Grande-Bretagne depuis 1996.

Cependant, son cabinet devra peser le potentiel de réaction politique d’un tel programme, survenant à un moment où les Britanniques sont effectivement interdits de vacances à l’étranger.

Le gouvernement a été fortement critiqué ces derniers mois pour des échecs perçus dans ses politiques frontalières contre les coronavirus, les critiques accusant les ministres d’avoir tardé à mettre l’Inde sur la liste rouge. Ils disent que ce retard était responsable de la propagation de la variante Delta, qui a été détectée pour la première fois sur le sous-continent et est maintenant dominante en Grande-Bretagne.

S’exprimant jeudi, le secrétaire fantôme à la Santé Jonathan Ashworth a pris le gouvernement à partie pour l’augmentation des infections à coronavirus. Cela est intervenu alors que le pays a enregistré 11 007 nouveaux cas de Covid-19 jeudi, le chiffre quotidien le plus élevé depuis le 19 février.

M. Ashworth a déclaré: « L’échec désespéré de protéger nos frontières, puis de tamponner la variante Delta, signifie que les infections augmentent à l’échelle nationale et que les restrictions ont été étendues, causant d’énormes dommages économiques.

« Il est vital que la vaccination soit déployée plus rapidement, mais nous avons besoin de toute urgence d’autres mesures pour briser la transmission, telles qu’une indemnité de maladie décente et un soutien à l’isolement. »