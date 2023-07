La Grande-Bretagne était autrefois un phare de la liberté d’expression… ne comptez pas sur le fait qu’elle l’est toujours

C’est aussi étonnant que glaçant d’écrire ces mots : En Grande-Bretagne en 2023, une banque peut fermer votre compte si elle n’est pas d’accord avec votre politique.

C’est ce qui est arrivé à Nigel Farage, l’ancien dirigeant de l’Ukip et, pour le meilleur ou pour le pire, probablement l’homme politique le plus influent de ces 20 dernières années.

Nigel Farage a vu son compte bancaire fermé par Coutts Crédit : AFP

La banque des snobs, Coutts, a fermé le compte de Farage parce qu’elle a déclaré que « ses opinions ne correspondent pas à nos valeurs » Crédit : Alamy

La banque des snobs, Coutts, a fermé son compte parce qu’il a déclaré que « ses opinions ne correspondent pas à nos valeurs ».

Ensuite, il a menti entre ses dents sur la raison pour laquelle il avait fermé son compte.

Heureusement, un dossier compilé par Coutts, et maintenant rendu public par M. Farage, le dit très clairement.

Les crétins, éveillés, autoritaires de la banque se sont opposés à l’amitié de Farage avec Donald Trump et le joueur de tennis serbe Novak Djokovic, qui a raté des tournois parce qu’il n’était pas vacciné contre Covid.

Ils n’aimaient pas non plus son point de vue sur les droits LGBTQ+.

Et ils ont ajouté, dans ce qui est sûrement une accusation calomnieuse : « Il est considéré comme xénophobe et raciste.

« Il est considéré par beaucoup comme un escroc malhonnête. »

Gawd – des banques accusant quelqu’un d’être un arnaqueur ! Quelle organisation désagréable.

Comment j’espère que ça fera faillite et qu’ils perdront tous leur emploi.

Incidemment, il appartient à NatWest Group, qui appartient en partie à nous, le contribuable.

Coutts a été condamné par les politiciens des deux côtés de la Chambre des communes.

Le Premier ministre Rishi Sunak a déclaré: « C’est faux. Personne ne devrait être empêché d’utiliser les services de base pour ses opinions politiques.

« La liberté d’expression est la pierre angulaire de notre démocratie. »

En effet. Donc, ce que vous faites maintenant, Rishi, c’est exiger que Coutts présente des excuses rampantes à Farage et rouvre son compte. Et si ce n’est pas le cas, fermez la banque.

Cette histoire a éclaté il y a quelques semaines.

Les gauchistes étaient unis pour dire « non, ce n’est pas vrai.

« Ils ont probablement fermé son compte pour de très bonnes raisons financières. »

Eh bien, maintenant nous connaissons la vérité. Donc, un peu de tarte humble ne ferait pas de mal à ceux qui tenaient à ne pas croire l’histoire pour des raisons politiques.

Farage n’est pas le seul à avoir vu son compte fermé en raison de ses convictions.

Un blogueur écossais a subi le même sort.

La progéniture de pairs conservateurs s’est également vu refuser des services bancaires parce que les patrons n’aimaient pas les opinions de leurs pères !

Exprimez-vous

Alors méfiez-vous – si vous avez suggéré n’importe où en ligne que nous avons peut-être un peu trop d’immigrants et que le pays ne peut pas faire face, ou que quelqu’un qui a un grand todger et une barbe est probablement un type – faites attention à vous.

La vérité honteuse est que cela se produit depuis longtemps.

La gauche éveillée est devenue de plus en plus véhémente pour interdire et annuler les personnes qui ne sont pas d’accord avec ses opinions idiotes.

Et ils font pression sur les grandes entreprises pour s’assurer qu’elles ne s’associent pas à des gens qui expriment leur opinion.

Les professeurs d’université sont expulsés des campus.

Les héroïnes féministes telles que Germaine Greer et Kathleen Stock sont interdites de parole.

Et pendant tout ce temps, les gauchistes insistent sur le fait que rien de tout cela ne se produit. Nous imaginons tout.

Allez NatWest. Les grandes entreprises doivent avoir le courage de tenir tête à cet odieux totalitarisme.

Vous souvenez-vous de ce vieux cliché « c’est un pays libre » ? Non, ce n’est plus le cas.

LA MISÈRE TOTALE DE MAMAN

NOUS devrions tous montrer notre sympathie pour Zoe Coles.

La mère de deux enfants du Lincolnshire s’est réveillée il y a six semaines en parlant avec un fort accent gallois, bien qu’elle ne soit pas galloise ou qu’elle n’ait jamais visité le Pays de Galles.

Zoe Coles s’est réveillée il y a six semaines en parlant avec un fort accent gallois 1 crédit

L’accent ne partira pas, alors on ne peut qu’imaginer le fond de sa misère, regarde-toi.

Zoe souffre d’une maladie rare appelée trouble neurologique fonctionnel et essaie de trouver un neurologue qui pourrait effacer de son cerveau cette intrusion.

Un ami neurologue à moi n’a pas d’espoir : « Toutes les personnes atteintes de troubles neurologiques finissent par parler avec un accent gallois.

« Cela va en quelque sorte avec le travail. Faites juste un voyage sur le pont Severn et vous verrez ce que je veux dire. »

La semaine prochaine, je vous donnerai le numéro de référence du crime de haine pour cet article, une fois que Plaid Cymru l’aura signalé à la police.

Les âges ne s’additionnent pas

Le Parti national écossais propose de faire passer l’âge de la responsabilité pénale de 12 à 18 ans.

Cela signifie qu’une personne de 17 ans ne peut être tenue responsable d’un crime qu’elle commet.

Pourquoi les Écossais permettent-ils aux jeunes de 16 ans de voter aux élections législatives si leur cerveau n’est pas complètement développé Crédit : Alamy

Ils imaginent des trucs bizarres au nord de la frontière. Certains disent que c’est parce qu’ils sont tous sortis de leurs cartons de tartes et d’héroïne.

Mais je vois l’intérêt de cette proposition.

Les scientifiques estiment que 25 ans est l’âge auquel le cerveau d’une personne est pleinement développé et capable de prendre des décisions judicieuses.

Mais si c’est exact – et je soupçonne que c’est le cas – pourquoi les Écossais permettent-ils aux jeunes de 16 ans de voter lors de leurs élections parlementaires.

GUERRE AUX DROITS PAR LA GAUCHE

J’ai déjà mentionné comment nos fonctionnaires sont en guerre avec le gouvernement.

Ils sont également en guerre contre tous ceux qui ne souscrivent pas à leur agenda libéral de gauche.

Lady Falkner est la patronne de la Commission des égalités et des droits de l’homme et fait un travail décent Crédit : Parlement britannique

Lady Falkner est la patronne de la Commission des égalités et des droits de l’homme et fait un travail décent.

Mais elle est accusée d’être trop saine d’esprit sur la question du transgenre – et ses fonctionnaires veulent qu’elle sorte.

Ils l’ont donc bombardée de plaintes concernant son comportement – ​​et une enquête est en cours.

Ils ne cesseront pas tant que tous les employés ne seront pas d’accord avec eux.

JURE C’EST INJUSTE

L’approche que les tribunaux ont adoptée envers Husina Hussain m’a semblé légèrement indulgente.

La femme musulmane est devenue folle dans un bowling à Manchester.

Husina Hussain a été libérée de prison et a reçu des travaux d’intérêt général 1 crédit

Elle était bel et bien ruminée, pour ainsi dire.

Elle a attaqué le gérant du bowling.

Et puis, quand les flics sont venus l’arrêter, elle les a attaqués aussi.

Et les a appelés « putains de blancs! »

Le tribunal l’a libérée de prison et l’a simplement condamnée à des travaux d’intérêt général.

Ils ont également convenu de ne pas lui équiper d’étiquette de cheville.

C’est parce qu’elle a dit que cela interférerait avec le rituel de purification musulman, Wudhu.

Hmmm. Je ne sais pas ce qu’Allah pense d’être rat-ad dans un bowling infidèle, mais nous y sommes.

Mais pouvez-vous imaginer si c’était une fille blanche et qu’elle avait crié : « F***ing blacks ! » Ou « les putains de musulmans » ?

Pensez-vous que la même générosité aurait été appliquée?

PLUS de preuves émergent de la propagande forcée dans la tête des écoliers.

Et l’intolérance pure et gob-smacking des enseignants lorsque les élèves osent défier leurs idioties.

Jacob Lascelles, élève de huitième année, affirme qu’on lui a dit qu’il serait expulsé de la classe s’il continuait à défier un enseignant qui aurait déclaré que le véganisme était le meilleur moyen de sauver la planète.

Le véganisme est le meilleur moyen d’avoir une mauvaise haleine et une opération de la hanche. Mais sauver la planète ?

Bravo à Jacob pour avoir résisté à cette tyrannie.

TEMPS POUR UN BON AUSSIE KICKING, LADS. .

LE quatrième test des Cendres est en cours – et les Australiens continuent de se plaindre et de se plaindre de ce qui s’est passé lors du DEUXIÈME.

Ils prétendent qu’ils ont été frappés par des membres du MCC au terrain de cricket de Lord après la chute honteuse de Jonny Bairstow.

Les Australiens se plaignent toujours de ce qui s’est passé lors du deuxième test Crédit : Getty

Pas donné un coup de pied assez fort, IMO. Reposez-vous, pleurnichards des antipodes.