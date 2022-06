La Grande-Bretagne et ses alliés font face au «moment de 1937» après la guerre en Ukraine, le chef de l’armée doit avertir | Nouvelles du Royaume-Uni

La Grande-Bretagne et ses alliés font face à leur “moment de 1937” après l’invasion de l’Ukraine par la Russie et doivent faire tout leur possible pour éviter une autre guerre mondiale, devrait dire le nouveau chef de l’armée.

L’avertissement est apparu alors que le Premier ministre Boris Johnson devrait annoncer une augmentation des dépenses de défense du Royaume-Uni cette semaine, conformément aux défis croissants en matière de sécurité.

Le général Sir Patrick Sanders, chef d’état-major général, s’apprête à dire le président russe Vladimir Poutine et ses “ambitions expansionnistes” constituent la plus grande menace pour la souveraineté, la démocratie et la liberté de vivre sans violence qu’il ait jamais connue.

Ses commentaires, lors d’une conférence annuelle de l’armée mardi à Londres, seront faits alors que M. Johnson et ses collègues dirigeants de l’alliance de 30 membres de l’OTAN se préparent à se rencontrer plus tard dans la journée à Madrid pour un sommet historique, dominé par la réponse de l’Occident à la Russie. guerre.

Le général Sanders, qui a pris ses fonctions de chef de l’armée le mois dernier, devrait déclarer que son seul objectif est de “mobiliser l’armée pour aider à prévenir [the spread of] guerre en Europe en étant prêt à combattre et à gagner aux côtés de nos alliés et partenaires de l’OTAN ».

Ses avertissements seront repris par le secrétaire à la Défense Ben Wallace, qui devrait également prendre la parole lors de la conférence de l’armée avant de se rendre au sommet de l’OTAN.

Le secrétaire à la Défense devrait indiquer son souhait d’augmenter les dépenses des forces armées britanniques à partir de 2025, après ce qui a déjà été une augmentation de plusieurs milliards de livres des dépenses de défense de ce parlement.

“Le secrétaire à la Défense devrait souligner que maintenant que la menace a changé, les gouvernements doivent être prêts à investir pour assurer notre sécurité”, a déclaré une source de la défense.

Une autre source de la défense a déclaré: “Nous ne commentons pas les fuites présumées. Le secrétaire à la Défense et le Premier ministre ont toujours dit que le gouvernement réagirait à tout changement de menace, c’est pourquoi en 2020, le ministère de la Défense a reçu un règlement de défense record. “

Plus tôt ce mois-ci, Ben Wallace a déclaré que les armes de l'OTAN permettront aux Ukrainiens de faire des "progrès significatifs" dans l'est de l'Ukraine



Avec l’invasion de la Russie modifiant le paysage de la sécurité en Europe, le chef de l’alliance de l’OTAN a déjà révélé que les alliés augmenteraient considérablement la taille d’une force à haut niveau de préparation à plus de 300 000 personnes contre environ 40 000.

Le général Sanders devrait donner son point de vue sur la menace posée par la Russie et sur la façon dont son armée s’adapte, en mettant davantage l’accent sur le combat urbain et la reconstitution de stocks d’armes coûteux – autorisés à être vidé pour économiser de l’argent depuis la fin de la guerre froide .

C’est un mouvement qui exigera de tous les grades, du général au caporal suppléant, de “se préparer, de s’entraîner dur et de s’engager”, devrait-il dire.

“C’est notre moment de 1937”, dira le chef de l’armée, selon des extraits du discours diffusés à l’avance. Il fait référence à la période cruciale qui a précédé la Seconde Guerre mondiale.

“Nous ne sommes pas en guerre – mais nous devons agir rapidement pour ne pas y être entraînés par un échec à contenir l’expansion territoriale… Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que l’armée britannique joue son rôle pour éviter la guerre.”

Le défi signifie que l’armée doit se moderniser, adopter de nouvelles technologies telles que la cyberguerre et les missiles à longue portée, mais aussi conserver les compétences traditionnelles des soldats.

On s’attend à ce que le général Sanders dise que si une bataille survenait, “il est peu probable que les incendies aériens, maritimes ou cybernétiques dominent par eux-mêmes – la terre sera toujours décisive pour le domaine”, ajoutant que “vous ne pouvez pas vous frayer un chemin à travers une rivière. “

Il est sur le point de dire que la mobilisation de l’armée n’est “pas la ruée vers la guerre à la vitesse des horaires ferroviaires de 1914”, mais une “accélération des parties les plus importantes du programme de modernisation audacieux de Future Soldier… une concentration accrue sur la préparation et la combinaison entraînement aux armes.”

Future Soldier est le nom donné aux plans de l’armée pour ses capacités.

Cela signifiera plus de formation sur la combinaison des différents domaines de la guerre – terre, mer, air, cyber et espace ainsi que la reconstitution des stocks.

Le général Sanders devrait également dire que l’armée “revoira la capacité de déploiement de notre flotte de véhicules”.

Cela pourrait être le signal d’une décision à prendre concernant un programme de plusieurs milliards de livres pour développer un mini-réservoir appelé Ajax qui a été en proie à des problèmes et qui n’a pas encore été livré.

L’officier supérieur devrait dire que dissuader la Russie “signifie que plus d’armées sont prêtes plus souvent” et qu’il s’attend à ce que “tous les grades se préparent, s’entraînent dur et s’engagent”.