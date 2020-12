LONDRES – À quelques jours de la date limite, le Royaume-Uni et l’Union européenne ont convenu jeudi d’un accord commercial post-Brexit, marquant la fin d’une saga de quatre ans qui a englouti la politique britannique et révélé une profonde fracture culturelle qui ne montre aucun signe de guérison. .

« Un accord est conclu », a déclaré un porte-parole du gouvernement britannique dans un communiqué, qui a été rapidement suivi d’un tweet triomphant du Premier ministre Boris Johnson.

« Cet accord permet le début d’une nouvelle relation entre le Royaume-Uni et l’UE », a déclaré le porte-parole. « Un que nous avons toujours voulu – une relation commerciale et économique florissante entre un Royaume-Uni souverain et nos partenaires et amis européens. »

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, la branche exécutive de l’UE, a déclaré lors d’une conférence de presse: « C’était une route longue et sinueuse, mais nous avons beaucoup à montrer. »

Elle a dit plutôt que de joie qu’elle ressentait simplement «de la satisfaction et du soulagement», disant aux Britanniques que «se séparer est une si douce douleur» et exhortant le reste de l’Europe, «il est temps de laisser le Brexit derrière».

Les deux parties présenteront l’accord comme une victoire politique, sauvant le Royaume-Uni et les 27 autres membres de l’UE de la menace d’un Brexit « sans accord » – largement considéré comme un scénario de cauchemar qui nuirait aux économies des deux côtés.

En réalité, cependant, cet accord est ce que les experts appellent un accord de libre-échange «Brexit dur». Il se concentre largement sur les quotas et les tarifs mais n’évite pas les contrôles réglementaires des marchandises à la frontière, ce qui, selon les experts, pourrait entraîner des perturbations dans les ports, ce qui entraînerait des hausses de prix et même des pénuries.

Image: Manifestants anti-Brexit (Han Yan / Agence de presse Xinhua / Getty Images)

Le Royaume-Uni a voté pour quitter l’UE en 2016 et après des années de politique tortueuse, il est finalement sorti le 31 janvier de cette année. Jusqu’au 31 décembre, il est dans une « période de transition » avec les 27 autres pays de l’UE, gardant les mêmes règles tout en essayant de négocier un accord.

Les négociateurs font la navette entre Londres et Bruxelles depuis des mois. Pendant la majeure partie de ce temps, il semblait qu’ils seraient incapables de sortir de l’impasse, qui était centrée sur la façon d’empêcher la Grande-Bretagne d’obtenir un avantage injuste sur ses voisins nouvellement séparés et sur les droits de pêche.

Maintenant qu’il a été convenu par les négociateurs, l’accord devra être approuvé par les dirigeants de l’UE, qui ont été consultés constamment tout au long des négociations commerciales, et les législateurs britanniques à la Chambre des communes, où Johnson détient une forte majorité et le parti travailliste de l’opposition ne l’est pas. devrait se mettre en travers de son chemin.

Le vote initial sur le Brexit a été décidé à 52% contre 48, mais les sondages montrent désormais que plus de gens pensent que c’était une erreur.

Le Brexit compte toujours des millions de partisans. Ils y voient un moyen de se libérer des règles communes de l’Europe, permettant à la Grande-Bretagne de conclure ses propres accords commerciaux et de contrôler ses frontières – généralement un euphémisme pour des contrôles plus stricts de l’immigration.

Mais les économistes indépendants sont presque unis pour convenir que toute forme de Brexit nuira économiquement au Royaume-Uni, une conséquence inévitable du départ du plus grand club politique et économique du monde – sans parler de son plus grand partenaire commercial.

Cette année, Covid-19 a déclenché la pire récession britannique en 300 ans; la douleur causée par le Brexit devrait être encore pire, selon le Bureau de la responsabilité budgétaire du gouvernement.

Selon les propres estimations du gouvernement britannique, même un accord commercial ambitieux entre le Royaume-Uni et les États-Unis ne suffirait pas à compenser ces dommages.

Pendant ce temps, les critiques politiques craignent que dans un monde où Washington, Pékin et Bruxelles se disputent une influence hégémonique, la sortie de la Grande-Bretagne de l’UE la réduira à un outsider intermédiaire.