Par Estelle Shirbon et Conor Humphries

LONDRES / DUBLIN (Reuters) – Les négociateurs britanniques et européens se rencontreront dimanche à Bruxelles pour tenter de conclure un accord commercial post-Brexit avant la fin d’un accord de transition le 31 décembre.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ont pris la parole samedi et ont chargé leurs équipes de reprendre les pourparlers après leur pause vendredi.

Dans une déclaration commune après leur appel, Johnson et von der Leyen ont déclaré qu’aucun accord n’était possible si les désaccords sur les trois questions épineuses de la gouvernance, de la pêche et des règles de concurrence, connues sous le nom de règles du jeu équitables, n’étaient pas résolus.

« C’est le dernier coup de dés », a déclaré une source britannique proche des négociations.

Le négociateur de l’UE sur le Brexit, Michel Barnier, a déclaré que les discussions de dimanche avec son homologue britannique David Frost montreraient si un nouvel accord commercial pourrait être conclu.

Une majorité des ministres de Johnson étaient prêts à le soutenir s’il décidait qu’un accord n’est pas dans l’intérêt de la Grande-Bretagne, a rapporté le journal Times, affirmant que 13 ministres – dont huit opposés au Brexit – avaient confirmé qu’ils le feraient.

Le ministre britannique de l’Agriculture, George Eustice, a soutenu cela dans une interview sur Sky News dimanche, affirmant que le pays avait fait une énorme préparation pour un non-accord et était prêt à passer à travers un tel scénario.

« Nous continuerons à travailler sur ces négociations jusqu’à ce que cela ne serve plus à rien », a déclaré Eustice.

Mais le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney, figure clé des négociations sur le Brexit ces dernières années, a déclaré qu’il n’était pas crédible pour le gouvernement britannique de suggérer qu’il pourrait gérer un non-accord.

Frappant une note plus optimiste, Coveney a déclaré que c’était son « point de vue très ferme » qu’un accord pouvait être conclu. « Nous sommes plus susceptibles de conclure un accord que non », a déclaré Coveney au journal irlandais Sunday Independent.

Les négociations ont été suspendues vendredi après que les espoirs d’un accord plus tôt dans la semaine se sont évaporés. L’équipe britannique a déclaré que l’UE avait formulé des demandes incompatibles avec sa souveraineté et a averti que les pourparlers pourraient se terminer sans un accord.

L’histoire continue

Coveney a nié que l’UE avait durci sa position.

S’ils ne parviennent pas à un accord, un divorce de cinq ans au Brexit se terminera en désordre, tout comme la Grande-Bretagne et ses anciens partenaires de l’UE aux prises avec le coût économique de la pandémie COVID-19.

Les experts ont averti qu’un scénario de non-accord provoquerait une énorme perturbation à long terme de l’économie britannique.

(Reportage supplémentaire par Alistair Smout à Londres et Gabriela Baczynska à Bruxelles; édité par David Clarke)